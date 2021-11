»Wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe leisten«

Ex-Bundestagsabgeordneter: Alois Gerig will Maschinenringe in Entwicklungsländern etablieren - Sorge ums Höfesterben in der Landwirtschaft

MAIN-TAUBER-KREIS 11.11.2021 - 14:23 Uhr Kommentieren 4 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Alois Gerig auf seinem landwirtschaftlichen Hof in Höpfingen. Dem Ende Oktober aus dem Deutschen Bundestag ausgeschiedene CDU-Abgeordnete des Wahlkreises Odenwald-Tauber will sich im Ruhestand für den Aufbau von Maschinenringen in Entwicklungsländern stark machen. Foto: Gunter Fritsch

Der Ex-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Odenwald-Tauber, seit Ende Oktober ist er aus dem Deutschen Bundestag nach drei Legislaturperioden ausgeschieden, ist davon überzeugt: Das aus der deutschen Landwirtschaft bewährte Maschinenring-System kann auch in den Ländern Afrikas wertvolle Hilfen in der Erzeugung von Lebensmitteln leisten.

»Dabei muss es aber immer um Hilfe zur Selbsthilfe gehen«, skizziert der 65-jährige Gerig die Rahmenbedingungen. Der Austausch von Maschinen, von Arbeitskräften, der Austausch von Know-how, das sind für den gelernten Landwirt die Vorteile der Maschinenring-Idee, die sich auch in Entwicklungs- und Schwellenländer etablieren ließen. »Ich habe es tatsächlich geschafft, über das Entwicklungshilfeministerium ein Pilotprojekt im Senegal zu starten«, schildert Gerig den Sachstand, den er auch seinen guten Kontakten zum ehemaligen Entwicklungshilfeminister Gerd Müller zu verdanken habe.

Erstes Projekt im Senegal

Beim ersten Projekt im Senegal habe man in einem ersten Schritt geschaut, was den Landwirten dort am dringendsten fehle. »Dabei ging es um einfachste Technik«, sagt er. Angefangen habe man dort mit einem Esel und einem kleinen Pflug, der die Handhacke ersetzte. In einem zweiten Schritt sei dann eine Maiskolbenschälmaschine dazugekommen, die Körner mussten nicht mehr von Hand aus dem Kolben gepult werden. Und so sei es gelungen, mehrere tausend Bauern in solche Organisationen zu holen.

Gebraucht werde jetzt jemand, »der den Netzwerker ins politische Umfeld« mache, beschreibt Gering sein künftiges Engagement nach zwölf Jahren als Bundestagsabgeordneter. Der Bundesverband Maschinenring werde das Organisatorische und das Praktische übernehmen. Er wolle »rein ehrenamtlich, ohne Bezahlung« dafür Sorge tragen, dass dieses Selbsthilfe-System in die Landwirtschaft der Entwicklungs- und Schwellenländer einziehe. So könne man »ganz viel gegen den Hunger machen«, ist Gerig von der Effizienz der Maschinenringe auch in den Entwicklungsländern überzeugt.

Politischer Seiteneinsteiger

Landwirtschaft war und ist das zentrale Thema im Leben von Alois Gerig. Als Vorsitzender des Ausschusses für Landwirtschaft und Ernährung hat er sich seit 2015 für die Belange seines Berufs zusammen mit Kollegen aus den anderen Fraktionen im Deutschen Bundestag starkgemacht. Als »politischer Seiteneinsteiger«, wie Gerig seine Laufbahn als Bundestagsabgeordneter umschreibt, habe er erst 52 Jahre Erfahrungen »im richtigen Leben« sammeln dürfen. Die Praxis in seinem Beruf als Landwirt, die Erfahrungen, die er 25 Jahre im Maschinenring gesammelt habe, haben ihm den Einstieg in seine politische Arbeit erleichtert, fasst er in der Rückschau zusammen.

Weil der Berufsstand der Landwirte in den vergangenen Jahren allerdings kleiner geworden sei, habe auch die Zahl der Abgeordneten im Bundestag abgenommen, die diesen Beruf erlernt haben. Und mit ihnen ist auch das Sprachrohr der Landwirtschaft im Bundestag kleiner geworden, als das sich Alois Gerig in seinen zwölf Jahren als Abgeordneter verstanden hat.

Wertschätzung verkannt

Angesichts voller Lebensmittelregale und der Tatsache, dass der Durchschnittsdeutsche gerade einmal zehn Prozent für Lebensmittel ausgebe, würden »die Bedeutung und die Wertschätzung des Berufsstandes« auch in der Öffentlichkeit oft verkannt, ist Gerig überzeugt. Eine Situation, die sich mit immer weniger Vertretern des Berufs im Bundestag noch einmal verschlechtern könnte.

Stichwort »Zahl der Abgeordneten im Bundestag«: Gerig gehörte zu denen im Gremium, die sich für eine Verkleinerung stark gemacht haben. Auch jetzt in der Rückschau sieht er die Notwendigkeit einer Reform der Wahlkreise. Auch wenn er sich darüber im Klaren ist, dass eine solche Reform nicht einfach werden dürfte: »Sie muss in dieser Legislatur umgesetzt werden.«

Die Größe eines Wahlkreises müsse neben der Zahl der Einwohner auch an der Fläche festgemacht werden, lautet sein Vorschlag, der auch aus den Erfahrungen des langjährigen Bundestagsabgeordneten aus dem Wahlkreis 276 herrührt. 150 Kilometer von Nord nach Süd und 150 Kilometer von Ost nach West umfasse in etwa die Erstreckung des Bundestagswahlkreises. Eine Herausforderung für alle, die sich um ein Bundestagsmandat bewerben, wie auch der jüngste Bundestagswahlkampf wieder einmal gezeigt hat.

»Nebenher geht nichts«

Als Inhaber eines landwirtschaftlichen Betriebes im Vollerwerb sei es immer schwierig, sich für ein politisches Mandat im Bundestag zu bewerben, könnte mit ein Grund sein, warum die Zahl der Landwirte im Bundestag immer geringer wird. »Für vier oder mehr Jahre aus einem Betrieb auszuscheiden, das ist ein Risiko für den ganzen Betrieb und die Existenz.« Seine Erfahrungen aus zwölf Jahren im Bundestag haben ihm auch gezeigt: »Nebenher geht da nichts: Politiker heißt, Politiker zu sein« - mit sieben Arbeitstagen in der Wochen und 40.000 gefahrenen Kilometern allein im Wahlkreis Odenwald-Tauber.

Landwirtschaft in der Region, das heißt für den Bauern Alois Gerig aus Höpfingen: Landwirte versorgen die Menschen vor Ort mit heimischen Lebensmitteln, sie sorgen dafür, dass die Kulturlandschaft »so bunt und vielfältig« bleibt. Ökologie heißt für ihn deshalb immer auch: kurze Wege bei der Versorgung mit Lebensmitteln. Zugleich seien Bauern gerade in kleinen Ortschaften vielfach noch der Garant dafür, dass es dort noch Leben gebe.

Das Höfesterben in der Landwirtschaft, macht dem Landwirt Gerig allerdings Sorgen. Gerade junge Menschen schreckten davor zurück, sich auf die oft schwierigen ökonomischen Perspektiven bei gleichzeitig hohem Arbeitseinsatz einzulassen. Zudem werde man als Landwirt dann auch noch »beschimpft, als derjenige, der die Umwelt schädige, der Insekten tötet«.

Sein Plädoyer, den Beruf des Landwirts wieder attraktiver zu machen, lautet deshalb: Die Wertschätzung für die Produktion von Lebensmitteln in der Region müsse sich letztlich »in Euro und Cent niederschlagen«.

GUNTER FRITSCH

Zur Person: Alois Gerig Der in Höpfingen im Neckar-Odenwald-Kreis geborene Alois Gerig (CDU/65) gehörte seit 2009 dem Deutschen Bundestag an. Er erzielte damals im Bundeswahlkreis Odenwald-Tauber mit 50,3 Prozent der Erststimmen das beste Wahlergebnis in Baden-Württemberg bei den Direktmandaten Auch seine Wahlergebnisse 2013 (59,1 Prozent der Erststimmen) und 2017 (46,9 Prozent) waren landesweit herausragend. Für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag in diesem Jahr stellte er sich nicht mehr zur Wahl. Bis zu seinem Einzug in den Bundestag war der Landwirtschaftsmeister Gerig Vorstandsmitglied im Landesverband der Maschinenringe Baden-Württemberg. Von 1985 bis 2009 war er Geschäftsführer im Maschinenring Odenwald-Bauland mit drei gewerblichen Tochterunternehmen. 1988 übernahm er den familieneigenen Landwirtschaftsbetrieb und baute ihn zum Ferienbauernhof aus. Inzwischen hat sein Sohn den Betrieb übernommen. Gerig gehört dem Kreistag des Neckar-Odenwald-Kreises seit 1999 an. Seit 2011 ist er Vorsitzender des Bundesverbands der Obst- und Kleinbrenner und seit 3. November auch »Genussbotschafter für den verantwortlichen Umgang mit alkoholischen Getränken« des Bundesverbands der deutschen Spirituosenindustrie und -importeure (BSI). ()