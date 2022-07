»Wir versuchen wirklich alles, was möglich ist«

Katrin Amrhein: Die Schulleiterin der Comenius-Realschule Wertheim spricht über das Modellprojekt Hauptschulabschluss

Wie sich das Projekt an der Comenius-Realschule Wertheim darstellt, erklärt Schulleiterin Katrin Amrhein im Main-Echo-Gespräch:

Was ist neu an dem Modellprojekt? Es war doch eigentlich schon immer so, dass Schüler den Hauptschulabschluss an der Realschule machen konnten.

Richtig, alle Schüler, die die 9. Klasse erfolgreich abschließen, erhalten automatisch den Hauptschulabschluss, das war schon immer so. Seit dem Schuljahr 2012/2013 müssen Eltern nicht mehr der Grundschulempfehlung folgen, sondern können ihr Kind auch mit einer Hauptschulempfehlung auf die Realschule schicken.

Zweijährige Orientierungsstufe

Hier werden alle Kinder, ob mit Real- oder Hauptschulempfehlung, in einer zweijährigen Orientierungsstufe in der 5. und 6. Klasse auf Realschulniveau, dem M-Niveau (Mittleres Niveau) unterrichtet. Ab der 7. Klasse müssen wir an der Realschule zusätzlich zum M-Niveau auch auf G-Niveau, also dem Grundniveau, unterrichten. Das führt ebenfalls zum Hauptschulabschluss.

Welche Erfahrungen haben Sie an der Comenius-Realschule Wertheim gemacht?

Die Aussage »Überforderte Schüler, frustrierte Lehrer« aus der Umfrage kann ich bestätigen. Etwa ein Fünftel der Kinder, die bei uns angemeldet werden, haben keine Realschulempfehlung. Sie sind oft überfordert, und die Lehrer leiden mit. Es blutet einem das Herz zu sehen, wie die schwächeren Schüler zunehmend frustrierter werden, während gleichzeitig die stärkeren Schüler unterfordert sind. Wir müssen alle auf M-Niveau unterrichten.

Natürlich passt man das Niveau etwas der Klasse an, aber das geht nur bedingt, denn wir haben ja auch einen Qualitätsanspruch an uns als Realschule. In einer Gemeinschaftsschule mag das anders sein, weil dort mehr Personal vorhanden ist. Bei uns muss eine Lehrkraft das alleine schaffen.

Welchen Vorteil hat das, was ist Ziel des Projekts?

Es geht um Chancengleichheit. Das ist gut gemeint, aber in der Praxis bewährt sich das oftmals nicht. Schwächere Schüler bleiben in der Regel die schwächeren, starke Kinder bleiben die stärkeren. Wir können die leistungsschwächeren Kinder nicht vor Frustration schützen. Aber wir versuchen, mit Differenzierungsunterricht in der 5. und 6. Klasse zu helfen.

Letztlich ist es aber ein Tropfen auf den heißen Stein. Pro Zug gibt es 20 zusätzliche Lehrerstunden dafür, das sind bei uns 110 Poolstunden für den Differenzierungsunterricht in der Orientierungsstufe und den Hauptschulzweig ab Klasse 7. Aktuell können wir aus Lehrermangel nur Differenzierungsunterricht in Mathematik und Deutsch anbieten, nicht in Englisch. Wobei das Problem in Englisch nicht so groß ist, weil alle neu damit anfangen. Wir versuchen wirklich alles, was möglich ist. Ich beneide unsere Fünftklassenlehrer nicht. Sie sind sehr engagiert.

Was tun Sie zum Beispiel?

Ganz wichtig ist uns, den Kindern zu vermitteln. Noten sagen nichts über Deinen Wert als Mensch. In die Richtung zielt auch die Arbeit der Schulsozialarbeiterin, die regelmäßig den Klassenrat in den 5. Klassen hält. Außerdem gibt es spezielle Konferenzen, in denen sich die Fünftklasslehrer über Probleme austauschen. Wir haben eine sehr kompetente Beratungslehrerin, die die Kinder relativ früh auf Dyskalkulie oder Lese-Rechtschreib-Schwäche testet und in entsprechende Kurse schickt, um den Schülerinnen und Schülern von Beginn an die bestmögliche Unterstützung bieten.

Wie viel Prozent der Schüler sind überfordert, und deckt sich das mit der Anzahl derjenigen mit Hauptschulempfehlung?

Es ist schon so, dass die meisten Kinder mit Hauptschulempfehlung letztlich auf G-Niveau unterrichtet werden.

In kleineren Schulen müssen die Lehrer in der Regel zwei verschiedene Niveaus in einer Klasse unterrichten. Als große Schule haben wir den Vorteil, dass wir die Schüler ab der 7. Jahrgangsstufe nach ihren Leistungen in die Klassen einteilen, also G- beziehungsweise M-Niveau in getrennten Klassen unterrichten können. Dann sind die leistungsschwächeren Schüler in homogenen Gruppen unter sich und schaffen mit der Zeit auch bessere Noten.

Das heißt, Sie haben sozusagen einen Hauptschulzweig an der Realschule - welchen Sinn macht das?

Wie gesagt, die Politik wollte damit Chancengleichheit schaffen. Es war die logische Konsequenz aus dem Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung. Die Schüler können halbjährlich das Niveau wechseln. Wer in den Hauptfächern den Notenschnitt von 2,0 aufweist, darf vom G- ins M-Niveau wechseln.

Wiederholen oder vorrücken

Wer das Klassenziel im Niveau nicht erreicht, hat die Wahl - entweder Schuljahr wiederholen oder vorrücken, aber dafür ins G-Niveau wechseln.

Wie oft kommt das vor?

Ganz ehrlich - seit das Projekt besteht, hatten wir noch keinen einzigen Fall, in dem ein Kind vom G- ins M-Niveau gewechselt hat. Umgekehrt schon, das kommt öfter vor, auch in höheren Jahrgangsstufen noch.

Teilen Sie also die Mehrheitsmeinung aus der VBE-Umfrage, dass das Modell gescheitert ist?

Ich würde nicht sagen, dass es gescheitert ist, aber ich frage mich schon, ob es Sinn macht, dass nun drei Schularten miteinander in Konkurrenz stehen, weil der Hauptschulabschluss nun an allen dreien, der Werkrealschule, der Gemeinschaftsschule und der Realschule, angeboten wird.

Ich denke, das führt dazu, dass Eltern tendenziell eher die Realschule wählen, weil es sich besser anhört zu sagen: »Mein Kind besucht die Realschule«. Was ich in der VBE-Umfrage komplett vermisse, ist ein Hinweis auf die Verantwortung der Eltern.

Inwiefern?

Die Politik, die die Möglichkeit geschaffen hat, auch ohne Realschulempfehlung auf eine Realschule zu gehen, ist das eine. Aber nur auf die Politik zu schimpfen, das greift zu kurz, denn letztlich entscheiden die Eltern über die Schullaufbahn ihres Kindes.

Ich finde es fahrlässig, sein Kind entgegen der pädagogischen Meinung der Fachkräfte auf eine Schule zu schicken, für die es zum Zeitpunkt der Beurteilung nicht geeignet ist. Leider sind manche Eltern erfahrungsgemäß leider beratungsresistent.

Richtige Entscheidung treffen

Ich appelliere daher in allererster Linie an die Eltern, dass sie sich beraten lassen und die richtige Entscheidung treffen - im Interesse des Kindes, damit es nicht überfordert wird.

Was halten Sie von dem Vorschlag das VBE, die Orientierungsstufe auf ein Jahr zu reduzieren?

Das finde ich prinzipiell sinnvoll. Das bedeute ein Jahr weniger Qual und Frust für schwächere Kinder, wenn sie die geforderten Leistungen des M-Niveaus nicht erbringen können. Je früher sie auf ihrem eigenen Niveau lernen dürfen, desto besser.

Wir können nach einem Jahr erfahrungsgemäß sagen, welches Niveau für das jeweilige Kind das aktuell richtige ist. Sie brauchen etwa ein halbes Jahr Eingewöhnungszeit, aber zwei Jahre sind meines Erachtens zu lang, das zeichnet sich in der Regel viel früher ab.

ANDREA HAMMERL

Zur Person: Schulleiterin Katrin Amrhein Schulleiterin Katrin Amrhein (41) selbst ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie durchlässig das bayerische und baden-württembergische Schulsystem auch früher schon waren. Geboren und aufgewachsen ist sie in Mespelbrunn, wo sie die Grundschule besuchte, anschließend ging sie von der 5. bis zur 7. Jahrgangsstufe auf die Hauptschule in Heimbuchenthal. »Ich hatte in der Grundschule kein Interesse an der Schule und entsprechend schlechte Noten«, erzählt Katrin Amrhein offen. Nach der 7. Klasse wechselte sie an die staatliche Realschule in Hösbach, wo sie diese Jahrgangsstufe wiederholte. Nach dem Realschulabschluss absolvierte sie eine Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten und ging anschließend sofort auf die Berufsoberschule nach Würzburg, die sie nach zwei Jahren mit dem Abitur abschloss. Mit 22 Jahren begann sie ihr Lehramtsstudium in Bamberg, mit dem Ziel, Realschullehrerin für Englisch und Katholische Religion zu werden. Während ihres Auslandsjahres in Schottland unterrichtete sie an drei verschiedenen Schulen das Fach Deutsch. Von 2006 bis 2009 war sie als wissenschaftliche Hilfskraft an der Uni Bamberg angestellt, von 2009 bis 2011 folgte das Referendariat in Aschaffenburg. Mit 30 Jahren erhielt sie die erste Anstellung als fertige Lehrerin an der Hermann-Hesse-Realschule in Tuttlingen, seit 2016 unterrichtet sie an der Comenius-Realschule Wertheim, war zunächst zweite Konrektorin und ist seit 2018 Rektorin der Schule. Katrin Amrhein lebt in einer Partnerschaft und hat mittlerweile sieben Großnichten und -neffen. ()

