»Wir sind von den Ideen begeistert«

Wolfgang Konrad: Marketingleiter und Wettbewerbskoordinator über den Regionalwettbewerb Kreative Köpfe - Oft verblüffte Jury

Wertheim 12.07.2021 - 10:58 Uhr Kommentieren 4 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Wolfgang Konrad, Marketingleiter und Wettbewerbskoordinator des Regionalwettbewerbs Kreative Köpfe. Foto: Lutz Pumpen GmbH

Träger des Wettbewerbs in Wertheim ist der Förderverein Kreative Köpfe unter Vorsitz von Jürgen Lutz, Geschäftsführer der Lutz Pumpen GmbH. Der Verein wurde vor elf Jahren gegründet, um den rechtlichen und finanziellen Rahmen zu bilden. Wolfgang Konrad (58), Leiter Marketing und Kommunikation der Lutz Pumpen GmbH, ist der regionale Wettbewerbskoordinator.

Herr Konrad, was ist diesmal anders durch die Pandemie? Gibt es mehr oder weniger kreative Köpfe?

Es ist tatsächlich so, dass in diesem Jahr deutlich weniger Ideen eingereicht wurden als in den vergangenen Jahren. Wir haben auch nur sieben statt zehn Projekte zugelassen. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass die Ansprache durch die Schulen schwieriger war. Normalerweise stellen Iris Lange-Schmalz als Wettbewerbsleiterin und ich als Koordinator den Wettbewerb persönlich in den Schulen vor. Das musste dieses Jahr online erfolgen.

Der fehlende Präsenzunterricht hat es auch für die Lehrer schwierig gemacht, Schüler zu erreichen. Trotz aller Hürden sind wir von den eingereichten Ideen begeistert.

Wie lange machen Sie den Wettbewerb schon?

In Wertheim gibt es ihn seit elf Jahren, und ich begleite die kreativen Köpfe von Anfang an. Der Ursprung lag in Bad Mergentheim, auch in Tauberbischofsheim gibt es ihn schon ein paar Jahre länger als in Wertheim, neu hinzugekommen ist Neckarsulm. Es geht uns darum, Schüler aus MINT-Fächern für Technik zu begeistern und ihnen Möglichkeiten der heimischen Industrie aufzuzeigen. Ich sage immer, wir haben hier »hidden champions«. Es müssen nicht immer große Firmen, wie Porsche oder Mercedes sein, es gibt auch Perspektiven vor Ort. Wertheim hat eine interessante Unternehmensstruktur in vielen verschiedenen Branchen. Der Wettbewerb ist keine Recruiting-Maßnahme, sondern wir möchten die Identifikation der Unternehmen mit der Region präsentieren. Die jungen Leute gehen zum Studium irgendwohin, aber vielleicht kommen sie auch wieder in die Region zurück, um hier zu arbeiten.

Was ist denn der Unterschied zu »Jugend forscht«? Ist Platz an den Schulen für zwei Wettbewerbe?

Ich sehe das nicht als Konkurrenz. »Jugend forscht« gibt es ebenso an unseren Schulen. Der deutliche Unterschied ist, dass sich die Unternehmen nicht nur finanziell am Wettbewerb beteiligen, sondern auch ihr Know-how und ihre Betreuung zur Verfügung stellen. Aus jedem beteiligten Unternehmen sind Fachexperten involviert, die bei der Umsetzung der Projekte helfen. Der Wettbewerb »Kreative Köpfe« richtet sich auch an Schüler, die bisher keine Affinität zur Technik oder IT hatten, aber eine tolle Idee haben.

Wie kommen die Schüler zu den Experten?

Zunächst werden Ideen eingereicht, die die Jury unter Vorsitz von Professor Volker Siegismund von der DHBW Campus Bad Mergentheim nach vier Zulassungskriterien bewertet. Die Kriterien sind Innovation und Kreativität, Schonung von Ressourcen, Marktfähigkeit und technische Realisierbarkeit. Jeder Juror kann bis zu zehn Punkte pro Kriterium verteilen. Die besten zehn Ideen werden ausgewählt und die Schüler zu einer Auftaktveranstaltung eingeladen, wo sie mit den Fachexperten der Unternehmen in Kontakt treten. Dabei kristallisiert sich heraus, wer zu wem passt.

Gibt es Quoten oder getrennte Kategorien für die unterschiedlichen Schularten?

Nein, die Auswahl erfolgt anonym, die Juroren wissen weder die Namen der Schüler noch der Schule. Trotzdem verteilen sich die Projekte erfreulicherweise auf verschiedene Schulen. Wir hatten allerdings auch schon Jahre mit einem Überhang aus dem Gymnasium oder der Comenius-Realschule. Diesmal hat die Werkrealschule Urphar-Lindelbach zwei Ideen durchgebracht.

Was ist Ihre persönliche Motivation als Koordinator?

Zunächst wurde ich von der Geschäftsleitung mit der Aufgabe betraut, Jürgen Lutz war von Anfang an als einer der Initiatoren dabei, die den Wettbewerb aus der Taufe gehoben haben. Aber ich habe es nie als Belastung empfunden, weil ich gerne mit Jugendlichen zu tun habe, auch privat bin ich als Vorsitzender des Musikvereins Rauenberg in der Ausbildung engagiert. Es macht mir sehr viel Spaß mit Jugendlichen zu arbeiten, sie zu unterstützen und ihnen Tipps zu geben.

Ziehen Sie doch bitte mal Bilanz, erinnern Sie sich an ein besonderes Projekt?

Es waren viele tolle Projekte. Manchmal habe ich mir anfangs gedacht, was ist denn das für eine Idee? Aber wenn wir dann die Präsentationen gesehen haben, war die Jury tatsächlich oft verblüfft über die großartigen Ergebnisse.

Wie oft kommt es vor, dass aus einem Schülerwettbewerb tatsächlich marktreife Produkte werden?

Der Fokus des Wettbewerbs liegt auf dem Prozess der Prototypentwicklung. Trotzdem wurde immerhin schon für zwei Ideen ein Patent angemeldet.

Das war einmal eine Vorrichtung für Notenständer, die dafür sorgt, dass die Blätter bei einem Windstoß nicht wegfliegen können. Das Zweite war eine Faltdose, eine zusammenklappbare Brotdose. Es sind wirklich immer wieder super Ideen dabei, aber bis zur Serienreife hat es bisher nur der Notenhalter geschafft.

Haben Sie noch Erfindungen zuhause?

Die Erfindungen bleiben Eigentum der Schüler. Aber tatsächlich, den von der Firma König&Meyer produzierten Notenhalter nutze ich als Musiker selbst.

ANDREA HAMMERL

Hintergrund » Der Fokus des Wettbewerbs liegt auf dem Prozess der Prototypentwicklung. « Wolfgang Konrad,Wettbewerbskoordinator

Hintergrund » Wir möchten die Identifikation der Unternehmen mit der Region präsentieren. « Wolfgang Konrad,Wettbewerbskoordinator

Hintergrund: Die Ideen der kreativen Köpfe Schulmulti-Tool: Soll alle wichtigen Utensilien für die Schule enthalten, vom Bleistift bis zur Schere; Lucian Riedel, Felix Roth und Moritz Diehm von der Werkrealschule Urphar-Lindelbach/Eugen Woerner GmbH und Co. KG. Warner beim Überkochen: Entwickeln eines Sensors, der mittels Magnet am Topf befestigt wird und vorm Überkochen warnt; Leonie Aulich, Emilia Burger vom Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium/Aquila Wasseraufbereitungstechnik GmbH. Picknick-Pfanne: Zweiteilige Pfanne - in der Unterpfanne findet sich das Brennmaterial, soll Brandgefahr und Schäden in der Natur verringern; Marvin Gräbe von der Werkrealschule Urphar-Lindelbach/König & Meyer GmbH & Co. KG. Milchbehälter für Kaffeemaschinen: Soll Milch in der Kaffeemaschine kühlen, Berna Torum vom Beruflichen Schulzentrum Wertheim mit beruflichen Gymnasien/Vaccuubrand GmbH & Co. KG. Lego-Sortiermaschine: Soll Klemmbausteine nach ihrer Farbe sortieren und letztendlich für Ordnung in den Kinderzimmern sorgen; Emil Schuck, Luca Seppi von der Comenius Realschule Wertheim/Brand GmbH & Co. KG. Fahrrad-Handyladestation: Soll ermöglichen, das Handy umweltfreundlich und zeitsparend während des Radfahrens über den Dynamo zu laden; Lena Busse, Theresa Michel vom Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium/Industronic Industrie-Electronic GmbH & Co KG. Soda-Stream-Dosierautomat: Soll automatische, genaue und außerdem auch noch individuelle Dosierung von Sirup in die Sprudelflasche von Sodastream ermöglichen; Maximilian Busch vom Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium/Lutz Pumpen GmbH. ()