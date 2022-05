Windräder Heegwald nur eine Idee?

Bürgerversammlung: Sonderrieter fragen nach und üben auch Kritik - Verwaltung sammelt Informationen

Wertheim 13.05.2022 - 17:00 Uhr 2 Min.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez verwies auf die Bedeutung der regenerativen Energien und die politischen Zielsetzungen zu deren Ausbau.

Hinsichtlich möglicher Windräder bei der Deponie Heegwald sowie im Schenkenwald betonte er: »Es handelt sich bisher nur um Ideen.« Im Schenkenwald möchte das Fürstenhaus zusammen mit Investor und Projektentwickler bis zu sechs Anlagen mit je 250 Meter Höhe stellen. Hier sei die Idee grundlegend vorstellt worden. »Dort sind wir im Stadium Null der Projektentwicklung«, so der OB. Im Bereich der Deponie sei man erst im Stadium minus eins, sagte er bildlich.

Die Stadtverwaltung sei vom Investor Volta Windkraft über dessen Idee für Windräder bei der Deponie informiert worden. Das Unternehmen denke an bis zu sechs Anlagen mit je 240 bis 250 Meter Höhe.

Keine konkreten Pläne

Die dafür interessanten Flächen gehören Stadt und privaten Besitzern. »Bisher wurden noch keine konkreten Pläne vorgestellt«, betonte er, dass man noch ganz am Anfang stehe und alles offen sei. Bei beiden Gebieten hätten die Stadt und der Gemeinderat die Planungshoheit, da die Flächennutzungspläne dort keine Vorranggebiete für Windkraft vorsähen. Im ersten Schritt solle der Investor die Details der Verwaltung vorstellen, die dann die Gremien informiere, sagte er zum Stand der Idee für den Bereich Heegwald. Die Verwaltung sammle alle Informationen und stelle bei allen Beteiligten Informationsgleichheit und Transparenz her.

Danach gehe es um die Entwicklung einer Gesamtstrategie für Windkraft in der gesamten Kreisstadt. »Wir haben Verantwortung für nachhaltige Energie, diese ist aber nicht unbegrenzt«, so der OB. Man werde ein gutes Maß der Mitte finden. Wenn es bei den Projekten konkreter werden sollte, diskutiere man die Pläne auch mit den Menschen vor Ort. Aus Reihen der Bürger wurden die Auswirkung auf das Landschaftsbild und die Sorge um bedeutenden Schattenwurf von Anlagen bei der Deponie auf Sonderriet herausgestellt. Außerdem wurden Sorgen vor Lärmbelastung laur. Weiterhin wurde gefragt, was die Stadt konkret in Sachen Energieeinsparung tue. Darauf hingewiesen wurde, dass man durch die Möglichkeit der finanziellen Beteiligung der betroffenen Einwohner die Akzeptanz für die Windräder steigern könne.

Vorbildfunktion

Achim Hörner, Referatsleiter Tiefbau bei der Stadtverwaltung erklärte, die Stadt engagiere sich stark beim Energiesparen. Er verwies auf die energetische Sanierung von Gebäuden, die man seit Jahren angehe. Wo es die Dachstatik zulasse und es wirtschaftlich sei, errichte man sukzessive auch PV-Anlagen auf Dächern öffentlicher Gebäude. Weiter wurde auf die PV-Anlagen-Pflicht auf Dächern bei Neubauten und Dachsanierungen gemäß Landesgesetzen verwiesen. Herrera Torrez ergänzte, man sei in Sachen Energiesparen als Verwaltung Vorbild und motiviere auch die Vereine dazu.

Zur Windkraft sagte er, seiner Meinung nach dürften in der problematischen Situation in Sachen Energieversorgung optische Fragestellungen nicht entscheidend sein. Eine Schallbelastung sei aber ein gewichtiges Argument, das bei der Festlegung der Abstandsflächen berücksichtigt werden müsse. Windräder dürften die Anwohner nicht krank machen. Zum möglichen Schattenwurf sagte er, seine Auswirkungen würden im Genehmigungsverfahren untersucht. Neue Windkraftanlagen hätten eine automatische Steuerung, die sie bei mehr als 30 Minuten Schattenwurf pro Tag auf bestimmte Bereiche abschalte.

Hinsichtlich der finanziellen Bürgerbeteiligung berichtete er, man versuche, auf die Investoren Einfluss zu nehmen. Generell seien diese dafür offen. Weiter erklärte er, dass nach dem EEG-Gesetz die Gemeinde 0,2 Cent je erzeugter Kilowattstunde der Windräder erhält. Diese Einnahmen sollen den von den Windrädern betroffenen Orten zugutekommen.

BIRGER-DANIEL GREIN