Windpark bei Dertingen schon 2025 fertig?

Umwelt: Wertheimer Stadtwerke-Chef Thomas Beier hält dies für möglich - Wertheimer Verwaltung reagiert auf Planungen gelassen

60 Hektar umfasst die Windvorrangfläche bei Dertingen. Drei bis fünf der 250 Meter hohen Windkraftanlagen neuester Generation sollen hier errichtet werden.

Als in den Jahren 2012/13 Windkraftvorrangflächen in Wertheim ausgewiesen wurden, war - nach dem politischen Ausschluss des Schenkenwalds bei Nassig - auch noch eine Vorrangfläche am östlichen Ende der Gemarkung übriggeblieben.

Neue Bewertung

An den 60 Hektar auf der Hohen Heide bei Dertingen hatte sich zuletzt vor fünf Jahren die ABO Wind an den Anforderungen zur Umweltverträglichkeit die Zähne ausgebissen. Mittlerweile bewertet das Umweltministerium den damals hauptthematischen Schutz des hier vorkommenden Rotmilan neu, und prompt steht auch ein neuer Bauinteressent auf der Matte.

Tiefe Einblicke

Die Thüga Erneuerbare Energien ist im Genehmigungsverfahren um drei bis fünf Anlagen schon recht weit vorangeschritten - immerhin so weit, dass der Chef der Wertheimer Stadtwerke,Thomas Beier, das Jahr 2025 für die Indienststellung eines Windparks bei Dertingen für möglich hält. Beier hat tiefe Einblicke, denn er ist als Geschäftsführer der Stadtwerke Mitglied im Aufsichtsrat der Thüga. Knapp 50 Stadtwerke gehören bundesweit dazu, auch das Stadtwerk Tauberfranken mit dem Windpark im Külsheimer Gewann Taubenloch. Dass jetzt alles so schnell gehen könnte, liegt an der guten und stillen Vorarbeit, die besonders die Dertinger geleistet haben.

Viel Hintergrundarbeit geleistet

Deren Ortsvorsteher Egon Beuschlein ist Vorsitzender einer Windkraft GbR, die die Interessen von 60 Grundeigentümern auf der Höhe am östlichen Zipfel Baden-Württembergs zusammenfasst. Beuschlein und die GbR wollen den Windpark - sie haben ihn schon beim letzten Mal gewollt und hatten viel Hintergrundarbeit und noch viel mehr Energie ins Projekt gesteckt. »Für uns ist es gut, und für Wertheim ist es unschädlich. Man sieht die Anlagen von Wertheim aus gar nicht«, sagt Beuschlein.

Ein intensives Jahr lang habe man beim ABO Wind-Engagement ausgesiebt und verhandelt, bis man ein strammes Paket mit ordentlichen Pachteinnahmen für die Grundeigentümer beisammen gehabt habe. »Es fehlte nur eine einzige Unterschrift aus dem Landratsamt. Diese Unterschrift ist drei Monate lang nicht gekommen. Als dann zum 1. Juli ein neues Papier zum Schutz des Rotmilan aus Stuttgart vorgelegt wurde, da war alles dahin. ABO Wind hat noch eine Weile gerechnet, aber die Kosten wären so erheblich gestiegen, dass es sich nicht mehr gelohnt hätte. Und irgendwann zwei Jahre später kam dann die Absage mitsamt der Auflösung der Verträge«, bedauert Beuschlein.

Mit eigenen Kräften haushalten

Auf die Frage, warum die letzte notwendige Unterschrift so lange ausgeblieben war, hat er keine Antwort. Jetzt sei man in der GbR vorsichtiger, wolle etwas mehr mit den eigenen Kräften haushalten, glaube aber, in der Thüga einen guten Partner gefunden zu haben. Was die benötigten Flächen betreffe, stehe die GbR nach wie vor bereit.

Für ein erfolgreiches Genehmigungsverfahren fehle nur der Abschluss der Umweltgutachten. »Es läuft«, habe die Thüga zuletzt um Juni mitgeteilt. Für Beuschlein und die GbR sei es wichtig, dass die Wertheimer Stadtwerke bei der Thüga mit im Boot seien, sagt er noch. Bislang seien die Grundeigentümer aus der GbR nur informiert, »dass wieder etwas läuft«. Sonst sei man auf dem vor fünf Jahren bereits einmal beschrittenen Weg. Nachdem ABO Wind damals deutlich sechsstellige Summen für diverse Gutachten hatte abschreiben müssen, erwartet Beier jetzt, unter neuen umweltgesetzlichen Rahmenbedingungen, einen positiven Ausgang bei den laufenden Umweltgutachten. »Spätestens zum Sommer 2022 sollte ein belastbares Ergebnis aus den avifaunistischen (die Vögel betreffenden) Gutachten vorliegen können«, zitiert Beier aus einer Gesprächsvorlage der Thüga.

Dann stehe noch das eigentliche Genehmigungsverfahren aus. Wenn es gut und geräuschlos weiter durchlaufe, dann könne »vielleicht schon 2024« mit dem Bau begonnen werden. Im Gespräch sind laut Beier drei bis fünf Anlagen neuester Bauart. Die Kombination aus Umweltgutachten und anderen Rahmenbedingungen gäben die mögliche - noch nicht gesicherte - Anlagenzahl vor. »Wir rechnen mit drei bis fünf Anlagen.« Für die Großanlagen kalkuliere er sieben bis acht Millionen Euro pro Stück. »Zu teuer, als dass die Stadtwerke den kompletten Windpark allein errichten könnten.« Eine Bürgerbeteiligung am Gesamtwindpark, analog zum Külsheimer Thüga-Modell, hält Beier für denkbar.

Hintergrund: Für den Milan angepasste Richtlinien Mitte Januar 2020 hat das Stuttgarter Umweltministerium die Umweltrichtlinien zum Rotmilan (Milvus milvus) angepasst, um: »Beides miteinander in Einklang zu bringen, den Artenschutz und den Ausbau der Windenergie«, so hatte es der Umweltminister Franz Untersteller damals gesagt. Es geht dabei um die sogenannten Dichtezentren, wie sie für Rotmilane, aber auch zwölf weitere Arten gelten. In Sachen des Rotmilan gibt Untersteller einen erfreulichen Zuwachs bei der Anzahl der Brutpaare an. Bislang galt es als hohe Siedlungsdichte, wenn vier Paare im Radius von 3,3 Kilometern um eine Windanlage siedelten - nunmehr liegt der Schwellenwert bei sieben Revierpaaren im Radius. Auch stellt Untersteller fest, dass Dichtezentren selbst im engen 1000-Meter-Radius kein Tabukriterium mehr seien müssen, nämlich dann nicht, wenn eine Raumnutzungsanalyse ergebe, dass kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko besteht. Da geht es um nur gelegentlich frequentierte Nahrungshabitate und Flugkorridore, zudem wird mittlerweile eingerechnet, dass Vogelarten, wie zum Beispiel Eulen, üblicherweise nur gewisse Flughöhen erreichen, die teilweise unterhalb der Rotor-Unterkannten der immer größer werdenden Windkraftanlagen liegen. Ge