Bis­her kön­nen die Kom­mu­nen in Ba­den-Würt­tem­berg über ih­re Flächen­nut­zungs­plä­ne Kon­zen­t­ra­ti­ons­zo­nen für Wind­e­n­er­gie­an­la­gen aus­wei­sen und da­mit den Bau steu­ern. Doch durch neue Bun­des­ge­setz­ge­bung soll der Aus­bau be­sch­leu­nigt wer­den. Was das für Wert­heim be­deu­tet, ha­ben Chri­s­toph Ewen vom Forum En­er­gie­dia­log und Wert­heims Bau­de­zer­nent Ar­min Datt­ler am Sams­tag bei ei­ner Ex­kur­si­ons­fahrt er­klärt.