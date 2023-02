Willkommene Abwechslung für die Narren im Lieblichen Taubertal

Terminübersicht

MAIN-TAUBER-KREIS 14.02.2023 - 17:30 Uhr < 1 Min.

In Assamstadt, alias Schlackohrhausen, hat die fünfte Jahreszeit einen besonders hohen Stellenwert. Verschiedene Veranstaltungen, wie Prunksitzungen, Frauenfastnacht und eine Kindersitzung lassen die Narrenherzen höherschlagen, so die Mitteilung.

Großer Umzug

Der Höhepunkt der närrischen Tage ist der große Umzug, der sich traditionsgemäß am Rosenmontag durch den Ort schlängelt. Ebenfalls am Rosenmontag findet der Freudenberger Straßenfasching statt - gelebte Fasnachtstradition seit vielen Jahren. Neben dem bunten Treiben in den Kellern und Gassen der Altstadt können die Besucher bei Kaffee und Kuchen eine Auszeit genießen.

Im Rahmen des Weltgästeführertags finden am Samstag, 18., und Sonntag, 19. Februar, in Rothenburg ob der Tauber sechs Stadtführungen rund um das Motto »Sagen, Geschichten und Anekdoten« statt.

Die kostenlose Veranstaltungsreihe wird vom Verein der Rothenburger Gästeführer organisiert, heißt es weiter. Im Programm sind spannende Führungen wie »Ach, wos'd ned seggst!« oder »Wie es damals war: Legenden, Sagen und G'schichten aus Rothenburg«.

Auf Weinfreunde warten Weinproben der besonderen Art: An diesem Donnerstag, 16. Februar, findet im Kloster Bronnbach die Weinprobe »Women only« - also nur für Frauen - statt. Das Weingut Hofäcker in Weikersheim-Queckbronn bietet am Samstag, 18. Februar, eine kombinierte Verkostung von Wein und Schokolade an.

Weitere Veranstaltungen in der Ferienregion »Liebliches Taubertal« und detaillierte Informationen zu den genannten Veranstaltungen gibt es auf der Webseite https://www.liebliches-taubertal.de in der Rubrik Events.

