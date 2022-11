"Willkommen in Wertheim" kooperiert mit evangelischer Kirche: Freitags ein "Wohnzimmer" für alle bieten

Soziales: Stiftshof in der Mühlenstraße als Treffpunkt für Geflüchtete und Einheimische - Kirche und Verein kooperieren

Wertheim 27.11.2022 - 18:00 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Wertheimer Wohnzimmer im Stiftshof. Jetzt am Freitag zur Premiere gings schonmal gut los. Foto: Geringhoff

Da ist nicht nur an Geflüchtete gedacht, sondern auch an die, die schon immer da waren. "Freitag ist der neue Montag", sagt Elke Schwarzer aus dem WiW-Vorstand. Heißt: Der Wartberger Montagstreff für Geflüchtete ist passé, die neue Anlaufstelle ist der zentral gelegene Stiftshof gleich gegenüber dem Glasmuseum.

Wärmestube und Treff

Die Grundidee der "Wärmestube" und den Blick auf finanziell stark belastete Familien habe man beibehalten, sagt Walter Hörnig beim Erstling am vergangenen Freitag. Auch Hörnig gehört zum WiW-Vorstand. Es solle eine offene Plattform sein. Kirche und WiW schauten da auf den Austausch aller, der nach Corona dringend wieder angekurbelt werden müsse. Neben Armut - immer mehr Menschen gerieten in prekäre Verhältnisse - sei es auch die durch Corona geschürte Einsamkeit vieler, der das "Wohnzimmer" entgegenwirken soll.

"Eine gute Sache, bei der wir gern dabei sind", sagte die Pfarrerin Sophia Weber. Die Kirche stellt den Raum in der Bibliothek des Stiftshofes, es gibt Kuchen und Getränke. Beworben hat die Kirche das neue Wohnzimmer auch, mehr Wirkung dürfte allerdings WiW haben, die auf Facebook dreisprachig agieren. Eine der ersten Besucherinnen, Hanna, 25 - sie ist vor zwei Monaten aus der Ukraine gekommen - bindet die Veranstaltung noch schnell bei "Viber" ein. Das ist ein in der Ukraine sehr beliebtes soziales Netzwerk. Es gibt eine Viber-Chatgruppe der Ukrainer in Wertheim, sie hat bereits über 100 Mitglieder. Hanna ist mit Sohn und Großmutter nach Wertheim gekommen und sie spricht gut Deutsch. Sie habe es in der Schule gelernt, sagt sie.

Persönliche Schicksale

Mit dabei ist auch eine von Hannas Freundinnen, sie kommt aus dem Südosten der Ukraine. Die junge Frau ist Apothekerin hat ihren Sohn Sascha mitgebracht. Sie spricht Englisch, auch ein wenig Deutsch, mit Hanna an ihrer Seite fühlt sie sich besser. Ziemlich schnell erzählt sie, dass sie auch gern in Wertheim als Apothekerin arbeiten würde - die Sprache ist natürlich ein Problem.

Überhaupt keine Berührungsängste hat Günther Dosch. Dem 79-jährigen Eicheler fällt daheim die Decke auf den Kopf. Er gehe sowieso gern unter Leute, sagt er. Als ehemaliger Postler findet Dosch sofort zu jedem den richtigen Draht und lernt auch gleich mal Parisa (11) und ihren Bruder Maria (9) kennen. Die Kinder sind mit der WiW-Helferin Ursula Donath gekommen. Parisa und Maria sind schon lange da, sprechen prima Deutsch und können viel Kuchen essen. Hanna - die Frau mit dem Viber-Account - ist sich ziemlich sicher, dass beim nächsten Mal noch mehr Leute, vor allem Ukrainer, dabei sein werden. "Es ist eine gute Idee, dass Menschen hier miteinander sprechen", sagt sie. So soll es bleiben: Das "Wertheimer Wohnzimmer" im Stiftshof ist künftig jeden Freitag zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet.

Michael Geringhoff