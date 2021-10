Wildgerichte auf den Tisch: Gesund und gut

Ernährung: Keine Belastung mehr als Spätfolge des Reaktorunglücks von Tschernobyl - Kurze Transportwege - Strenge staatliche Kontrollen

WERTHEIM-BRONNBACH 22.10.2021 - 12:34 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Gericht: Wildgerichte können auch überraschend anders sein, wie hier Cordon Bleu vom Hirsch mit Quitte, Püree vom Kürbis und Schupfnudeln. Wildbret-Fan: Florian Camp, Küchenchef in der Orangerie des Hotels Kloster Bronnbach, bereitet gerne Wild aus der Region kreativ zu. Foto: Birger-Daniel Grein

Nils Ries ist seit 21 Jahren Jäger und im Jagdbogen Waldenhausen aktiv. Die Jagd sei für ihn eine Möglichkeit, in der Natur auszuspannen und diese zu betrachten, erklärt er im Gespräch mit unserem Medienhaus.

Aber auch die Jagdgemeinschaft und das Erlebnis, selbst Beute zu erlegen, gefalle ihm. Er und seine Familie lieben Wildfleisch. »Ich nehme der Natur kein Lebewesen, wenn ich es nicht selbst verwerte«, erklärt er.

Typisch für die Region

Für die Wälder in der Tauberregion seien Wildschweine und Rehwild typisch. Der Vorteil von Wildfleisch sei, man wisse, wo es herkommt. »Ich weiß dessen Qualität zu schätzen«, betont er. Es sei nicht mit Medikamenten belastet und: »Etwas Natürlicheres kann man nicht haben.«

In unserer Region gebe es auch keine Belastung des Wildfleischs als Spätfolge des Reaktorunglücks von Tschernobyl. Ries empfiehlt den Kauf regionalen Wildfleischs. »Kurze Transportwege, gute Qualität«, begründet er. Außerdem habe man einen Ansprechpartner vor Ort. Wildfleisch sei zwar teurer als Schweinefleisch im Supermarkt, aber die Tendenz gehe sowieso eher in Richtung weniger Fleischkonsum. Erwerben könne man das Wildfleisch direkt bei den Jägern. »Oft ist aber nicht alles sofort auf Bestellung lieferbar«, schränkt er ein. Bei der Frage nach Gerichte-Tipps mit Wild sprudelt es aus ihm heraus. »Wildbret ist so breit aufgestellt«, betont er. »Schmorbraten, Kurzbraten, Grillen.« Sehr gut sei auch Pult Polk aus dem Wildschweinnacken, schwärmt er aus eigener Erfahrung. »Generell gehen alle Zubereitungsarten, die auch mit anderen Fleischsorten gehen«, weiß Ries. Sein persönlicher Favorit seien Rehkoteletts, mariniert in Öl, Knoblauch Rosmarin, Salz und Pfeffer frisch vom Grill und zartrosa. Aber auch Burgerpatties aus Wildschwein seien sehr gut.

Kein penetranter Geschmack

Die Sorge vor einem penetranten Wildschweingeschmack, den viele Leute noch hätten, sei inzwischen unbegründet. Dieser sei früher durch die falsche Lagerung des Fleischs entstanden. »Heute gelten strengere Hygieneregeln. Das Wildschwein schmeckt angenehm nach Wild und muss auch nicht mehr in Buttermilch oder Wein eingelegt werden, wie früher üblich«, spricht er aus Erfahrung.

Oliver Amend ist Wildmetzger mit Laden und Wurstautomat in Kreuzwertheim. Er bekommt sein Wildfleisch aus dem Schenkenwald sowie dem Staatswald bei Rottenbuch. »Wildfleisch ist ernährungsmäßig wertvoll, mehr Bio geht außerdem nicht«, schwärmt er. Außerdem hätten die Tiere ein optimales Leben gehabt. Weiterhin verweist er auf die strengen staatlichen Kontrollen, die Wildfleisch bestehen muss, bevor es auf den Markt kommt.

Amend bietet neben verschiedenem küchenfertig vorbereitetem Wildfleisch auch zahlreiche Wurstprodukte aus Wildfleisch an. »Reh- oder Wildschweinbratwürste«, nennt er als Beispiele. Aber auch Bockwürste, Pfefferbeißer, Salamis und Leberkäse gebe es aus verschiedenem artenreinem Wildfleisch. Wurstsorten aus Wildfleisch seien würziger wegen des kräftigeren Eigengeschmacks des Fleischs.

Kein gezüchtetes Fleisch

Florian Camp, Küchenchef in der Orangerie des Hotels Kloster Bronnbach verweist auf das gute Leben der Tiere im Wald. »Wildfleisch ist nicht gezüchtet.« Auch er empfiehlt den regionalen Kauf. »Kürzere Wege und damit ökologischer, persönliche Bekanntheit mit den Lieferanten und höhere Qualität im Vergleich zum Großhandel«, fasst er zusammen.

BIRGER-DANIEL GREIN

Cordon bleu vom Hirsch mit Quitte, Kürbis-Püree und Schupfnudeln (für vier Personen) Wildfleisch ist vielfältig einsetzbar, dies zeigt auch der Rezepttipp von Florian Camp, Küchenchef in der Orangerie des Hotels Kloster Bronnbach. Hirsch-Cordon bleu: Zutaten: Vier Schnitzel zu je 150 Gramm, 100 Gramm Frischkäse, ein Eigelb, Salz und Pfeffer, Apfelsaft, Weißwein, Lorbeerblatt, zwei Eier, Paniermehl und Mehl, 50 Gramm geröstete gehackte Kürbiskerne, eine Quitte, Öl Die Quitte waschen, schälen, vierteln und das Kerngehäuse entfernen. Quittenviertel fein würfeln und mit Apfelsaft, Weißwein, Lorbeer und einer Prise Salz weichkochen. Frischkäse mit Eigelb, Salz, Pfeffer und trockenen Quittenwürfeln vermengen. Die Hirschschnitzel salzen und je einen gehäuften Esslöffel Frischkäse-Quittenmasse in die Mitte des Schnitzels geben und dieses zuklappen. Die zwei Eier verquirlen und das Paniermehl mit gehackten Kürbiskernen vermischen. Das Cordon bleu mehllieren, durch das Ei ziehen und in der Panade wenden und anschließend in Öl ausbacken. Kürbispüree: Zutaten: 300 Gramm Hokkaido Kürbis gewürfelt, 50 Gramm Butter, 50 Gramm Sahne, eine Limette, Salz, Muskat und Pfeffer. Den gewürfelten Kürbis mit Sahne und Butter in einem Topf weichkochen, anschließend fein mixen und danach mit den Gewürzen und einem Spritzer Limette würzen. Schupfnudeln: Zutaten: 500 Gramm mehlig kochende Kartoffeln, 100 Gramm Mehl, 50 Gramm Kartoffelstärke, 80 Gramm Eigelb, Salz, Pfeffer, Muskat, Butter Kartoffeln waschen, schälen und in gesalzenem Wasser weichkochen. Anschließend abschütten und ausdampfen lassen. Kartoffeln durch die Kartoffelpresse drücken und auskühlen lassen. Mit Mehl, Stärke und Eigelb vermischen und den Gewürzen abschmecken. Zu Schupfnudeln formen und in gesalzenem Wasser zehn Minuten sieden lassen. Zum Schluss in Butter goldbraun braten. ()

Hintergrund Wildgerichte können auch überraschend anders sein, wie hier Cordon bleu vom Hirsch. Foto: