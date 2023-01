Wienerisch angehaucht

Neujahrskonzert: Symphonisches Blasorchester Lengfurt fasziniert in der Stiftskirche Wertheim

Wertheim 16.01.2023 - 12:45 Uhr 1 Min.

Neujahrskonzert: Das Symphonische Blasorchester Lengfurt spielt unter der Leitung von Michael Geiger in der Wertheimer Stiftskirche. Foto: Elita Schrenker

In der Stiftskirche Wertheim waren nicht nur die Plätze im Kirchenraum, sondern auch der Orgelbereich und die seitlichen Emporen besetzt.

Eröffnet hat das das Konzert nach dem Vorbild der Wiener Philharmoniker die Fanfare von Richard Strauß, der das Wiener Orchester von Anfang bis Mitte der 20er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts in zahlreichen Konzerten als Dirigent begleitete.

Die Fanfare wird in jedem Jahr traditionell zur Eröffnung des Wiener Opernballs gespielt. Mit der »First Suite in Eb for Military Band« hat der Brite Gustv Holst eines der ersten und wichtigsten Werke für die Besetzung des Blasorchesters komponiert und damit die Entwicklung konzertanter Blasmusik im 20. Jahrhundert wesentlich beeinflusst.

Lobpreis mit Posaunen-Solo

Ein Lobpreis auf Gott den Herrn wird in Wagners Pilgerchor aus der Oper »Tannhäuser« gesungen. Das Stück hat der blinde amerikanische Komponist Alfred Reed für Blasinstrumente arrangiert. 1998 entstand »Colors«, das Werk des belgischen Komponisten und Musiklehrers Bert Appermont, der neben Auftragswerken für Blasorchester unter anderem auch zwei Musicals geschrieben hat. In »Colors« wird jeder der Farben Gelb, Rot, Blau und Grün ein typischer musikalischer Charakter zugeschrieben. Das Posaunensolo hierzu spielte Oliver Gotzler.

Von Trauer und Depression geprägt ist das Stück, das Astor Piazolla anlässlich des Todes seines Vaters geschrieben hat: »Adios Nonino« wurde vom Orchester, einfühlsam begleitet von Theresa Bauer auf dem Akkordeon, präsentiert.

Zurück ins benachbarte Österreich ging es mit dem Kaiserwalzer von Johann Strauß, der durchaus einen politischen Hintergrund hat: Der Titel »Hand in Hand« sollte die politische Verbundenheit zwischen dem preußischen und österreichischen Herrscherhaus symbolisieren. Johann Strauß junior hat sich mit seiner »Tritsch Tratsch-Polka«, die das Attribut »Ohrwurm« wohl verdient hat, vermutlich unsterblich gemacht.

»Humoristische Färbung«

Die Presse schrieb damals von einer »Tanzkomposition von frischer, humoristischer Färbung und pikanter Instrumentierung«. Österreichisch-ungarisch endete das Programm schließlich mit dem Stück »Die Regimentskinder« von Julius Fucik. Anfang des 20. Jahrhunderts komponiert, bezieht es sich auf die talentierten jugendlichen Mitglieder der Regimentskapellen.

In der Gegenwart angekommen, überraschte das Orchester die im Stehen anhaltend applaudierenden Gäste mit dem Hit von Abba, »Thank You For The Music«. Ein Dank, den nach diesem gelungenen Konzert vermutlich alle Anwesenden begeistert mitgetragen haben. Das Konzert hat der Kulturkreis Wertheim präsentiert.

ELITA SCHRENKER