Wieder Leben am Ufer des Mondsees

Der Mondsee in Wertheim-Mondfeld ist ein Ort der Naherholung. Am 17. und 18. Juni wird er zum Ort von Livemusik und Fischgenuss, denn der Sportfischerverein Mondfeld bietet nach zweijähriger Coronazwangspause wieder das Backfischfest und den "Rock am See" mit Blick auf den Selbigen.

Beim Musikevent am Samstag werden "Lena und Simon" aus der bayrischen Nachbarschaft mit Livemusik aus Rock und Pop für Stimmung sorgen. Beginn ist um 19 Uhr.Der Eintritt ist frei. Am Sonntag findet ab 11 Uhr das Backfischfest des Vereins statt. Aktuell laufen die Vorbereitungen für die Doppelveranstaltung. Im Gespräch mit unserem Medienhaus freuten sich die beiden Vorstände Gerd Hebenstreit und Gerhard Kühlinger auf die bevorstehenden Aktionen. "Sie sind die ersten große Veranstaltungen unseres Vereins seit drei Jahren." Das Backfischfest gebe es seit Jahrzehnten, Rock am See mindestens seit 2013, so Kühlinger.

Letztmals fanden beide Veranstaltungen 2019 statt, danach gab es wegen der Coronapandemie eine Zwangspause. "Es ist schön, dass wir nach langer Zeit wieder etwas machen können", freute sich Hebenstreit. In den vergangenen beiden Pandemiejahren sei das Vereinsleben die meiste Zeit stillgestanden. Man habe sich nur einige Male zum Fischen im Freien und mit Abstand getroffen. "Gemeinsame Feiern gab es gar nicht", bedauerten beide.

Das Besondere an Rock am See sei, Livemusik in schönem Ambiente mit dem besonderen Ausblick auf den See zu genießen. Beide Veranstaltungen finden überdacht neben der Fischerhütte statt. Mit Rock am See wolle man mit jungen Erwachsenen eine weitere Zielgruppe ansprechen. Zudem sei es praktisch, den Aufbau, in den man viel Zeit investiere, für zwei Angebote zu nutzen.

Fisch aus dem Main

Zu Rock am See gibt es Snacks aus Fleisch, Pommes, sowie Fischbrötchen. Das Backfischfest stehe ganz im Zeichen des Fisches. Es werde zwar auch Bratwürste und Pommes geben, die Mehrheit der Gerichte drehten sich aber um den Fisch. "Wenn möglich solle dieser aus dem Main kommen", so Hebenstreit. Die Mitglieder des Vereins werden neben Zander auch Fischburger und Graved-Lachs-Bagett anbieten. "Wir wollen auch Backfisch zubereiten, den wir selbst im Main geangelt haben" Dazu müsse man aber genügend Fische an den Harken bekommen. Außerdem gebe es im Laufe des Tags Kaffee und Kuchen.

Unsicher sind sich die Vorstände bei der Menge der benötigten Speisen. Im Schnitt seien zu den beiden Veranstaltungen bisher jeweils etwa 150 Leute gekommen. "Andere Veranstaltung dieses Jahr im Dorf, wie das Fährfest, haben aber gezeigt, dass diese viel stärker besucht werden, als man es erwartet hat." Die Besucherzahlen für die beiden Events des Vereins sei daher völlig offen. Einig sind sich beide: Man freue sich auf jeden Gast.

