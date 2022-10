Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Warum Feuerwehrleute aus Buenos Aires die Wertheimer Kollegen besucht haben

Wertheim 09.10.2022 - 10:58 Uhr 2 Min.

"So machen wir das bei uns": Auf dem Handy zeigt Kommandant Gustavo Calveiro wie seine argentinische Feuerwehr ausgestattet ist.

Auf argentinischer Seite hatten der damalige Kommandant Armando Carracas und dessen Kollege Albert Perez die Unterschrift geleistet. Sie hatten damals offenbar die Firma Brand besucht. Wer von den Wertheimer Brandbekämpfern dabei war, scheint nicht ganz klar zu sein. Die Feuerwehrleute hier versuchen noch Namen und Hintergründe zu beleuchten. Fündig wird man wohl erst dort werden, wo es am meisten staubt, denn 55 Jahre sind schon eine ziemliche Ewigkeit.

Feuerwehr-Abzeichen im Briefkasten

Diesen April tauchte allerdings auf der Überwachungskamera am Eingang der Feuerwache ein uniformierter Fremder auf. Er hinterließ ein Abzeichen der Bomberos Voluntarios de Hurlingham im Postkasten. In Wertheim unterhält man Patenschaften mit den Feuerwehren aus dem französischen Salon-de-Provence, dem ungarischen Szentendre und dem spanischen Aranda de Duero - das ferne Argentinien hatte niemand mehr auf dem Schirm.

Akt

Die Wappen der Wehren aus der Provinz Buenos Aires.

uelle Kontakte und Nachfragen erhellten immerhin die Anfänge des offenbar rasch wieder abgebrochenen Kontakts nach Südamerika. Die aktuelle Delegation um den Kommandanten Gustavo Calveiro ist derzeit auf Europatour. Die argentinischen Feuerwehrleute waren schon in Holland und Belgien, Frankreich und Spanien stehen noch auf dem Reiseprogramm.

Ausgemusterte Fahrzeuge gesucht

Die Argentinier schauen bei ihren Besuchen genau hin, wie ihre europäischen Kollegen es machen und versuchen nebenbei passende ausgemusterte Fahrzeuge zu kaufen. In Argentinien läuft alles anders, berichtete Kommandant Calveiro. Er ist Chef seiner Wehr und der zwei angegliederten Wehren aus Merlo und Mora. Rund 110 aktive Wehrleute beschützen mit 22 Fahrzeugen knapp 250.000 Einwohner. Selbst der Kommandant ist "nur" Ehrenamtler.

In Argentinien gebe es keinerlei kommunale oder staatliche Unterstützung für die Wehren, alles laufe auf Basis freiwilligen Engagements, übersetzte der argentinisch-stämmige Catriel Rau, der im Wertheimer Hochbauamt arbeitet. Er selbst ist nicht bei der Feuerwehr aktiv, kennt sich aber jobbedingt beim baulichen Brandschutz gut aus.

Argentinische Wehr hat es schwer

Die Wehren in Argentinien hätten einen prekären Stand, das Land befinde sich in einer wirtschaftlichen Krise, Mittel seien überall knapp. Auch für die Feuerwehren sei es nicht leicht, ihren Auftrag zu erfüllen, sagte Rau. "Es gibt nur ein sehr dünnes Infrastrukturnetz, auch was die Möglichkeiten der Wasserentnahme anlangt", erläuterte Kommandant Calveiro.

Fürs Album fotografiert dieser argentinische Feuerwehrmann die Fahrzeuge in der Wertheimer Feuerwache .

Generell sei überall im Land viel mehr freiwilliger Einsatz gefordert, als man es sich in Europa und Wertheim vorstellen könne. Zu lernen war, dass der fast allumfassende Standard der Wertheimer Feuerwehren im Vergleich offenbar ein sehr großer Luxus ist. Plan ist es, die wiederauflebende Patenschaft dieses Mal besser zu pflegen. Laut Kommandant Calveiro war das Wertheimer Beispiel damals Vorbild für den Aufbau seiner Feuerwehr im 12.000 Kilometer entfernten Hurlingham.

Michael Geringhoff