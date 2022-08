Wie Winzer in Wertheim sich auf Jahre fast ohne Niederschläge vorbereiten

Trockenheit: Bewässerung wird wichtiger - Neue Rebsorten werden kommen

Kreuzwertheim 31.08.2022 - 10:42 Uhr 3 Min.

Wasser ist der Knackpunkt und Weinbau wird sich verändern müssen, sagt Anne Dumbsky vom Weingut Alte Grafschaft in Kreuwertheim. Foto: Geringhoff Die Tauben Links sind aus der Nachbarreihe - ihr Wachstum ist um knapp drei Wochen verzögert. Die braunen Blätter zeigen den Hitzestress

"Wir müssen reagieren, Wasser- und Bodenmanagement sind nur zwei der Punkte, an denen die Winzer jetzt dringend arbeiten müssen." Ein "weiter so" werde es im Angesicht der stetig trockeneren Jahre nicht geben können. Verlagerungen der Weinlagen und mehr Biodynamik müssten her - in fünf bis zehn Jahren lasse sich da eine Menge schaffen, sagt Anne Dumbsky.

Die 34-Jährige ist Betriebsleiterin im Kreuzwertheimer Weingut Alte Grafschaft. Sie hat einen seltenen Sonderstatus, denn sie ist zugleich Herrin über Hege und Pflege in den Weinbergen, als auch verantwortlich für den Ausbau im Keller. "Die Trockenheit ist ein nicht zu ignorierendes Problem, wir haben gefühlt gar keinen Regen", sagt sie. Noch im Frühjahr zur Blüte habe man hoffen dürfen, aber dann sei es nur noch trocken und heiß gewesen. "Dass da gar nichts mehr nachkommt, das hätte ich nicht gedacht."

Es sei nicht nur der seltene Regen, auch das "Wie" des Niederschlags verändere sich zusehends. "Seit ein paar Jahren wird der Regen immer lokaler, fällt teils extrem stark und immer weniger gleichmäßig". Als Beispiel nennt Dumbsky einen Hagelschlag in einer Neuanpflanzung oberhalb Kembachs. "Wie mit dem Lineal gezogen quer durch die Anpflanzung. Links alles Grün, Rechts alles zerstört".

Im Boden werde das Wasser dabei immer rarer. "Früher waren die obersten 30 Zentimeter Boden trocken, heute sind es die ersten 60 bis 80 Zentimeter. Erst danach kommt ein bisschen Wasser", sagt Dumbsky. Für Neuanpflanzungen seien das schlechte Nachrichten, weil es eben immer länger dauert, bis die Wurzeln in feuchte Regionen hineinwachsen. "2020 haben wir am Sonneberg neugepflanzt. Es sieht schlecht aus, kann sein, dass eine ganze Menge der Stöcke abgestorben sind".

Kompletter Ernteausfall

In einer Pflanzung aus dem Jahr 2018 werde die Ernte in diesem Jahr trockenheitsbedingt wohl komplett ausfallen. Es habe, ob der Trockenheit, nur einen einzigen Laubschnitt gegeben, die Pflanze tue alles, um den Nachwuchs zu sichern. Als Nebeneffekt leide die sogenannte Holzreife, so dass das Wenige, was nachwachse, nur schlecht vor Frost geschützt sei. Im Moment versuche sie mit Bewässerung zu retten was gehe, sagt Dumbsky. Teuer sei es nicht nur wegen des hohen Wasserverbrauchs.

Auch der Arbeitseinsatz ist hoch: Zwei bis drei Arbeiter brauchten jeweils einen Tag pro Weinberg, wenn sie mit dem Schlauch gießen. "Und das hilft dann nur den trockensten Stellen". Alles was, jetzt neu angepflanzt werde, erhalte vom Start weg ein Bewässerungssystem. Die Trockenheit schaffe eigene Kreisläufe.

Trockener Boden nehme kaum Wasser auf, fast alles laufe oberflächlich ab, erklärt die Winzerin. Aktuell liefen Planungen das abfließende Dachwasser aller Gebäude des Weingutes zu sammeln. "Wir sollten nicht andernorts das Grundwasser abpumpen. Wir brauchen eine echte Nachhaltigkeit, anders geht es nicht", sagt Dumbsky. Auf den Wein dieses Jahres geschaut, sagt sie: "Es wird interessant". Alkohol werde es reichlich geben, "aber die Mineralstoffe, die die Sortencharaktere ausmachen, sind ein Problem. Es könnte geschmacklich etwas dünn werden", sagt sie und die Leseentscheidungen sehr schwierig seien.

Trockenstress der Reben

Normalerweise gebe es einen Erfahrungsplan, in welcher Reihenfolge was und wo geerntet werde. In diesem Jahr sei alles durcheinander, teils seien die Reifegrade von einer zur nächsten Rebstockreihe vollkommen unterschiedlich. "Es kann sein, dass wir die ersten Trauben schon in dieser Woche holen und es kann sein, dass die anderen, eher unfertigen, sich schon jetzt nicht mehr weiterentwickeln." Es gebe reichlich inhomogene Entwicklungen, die seien sämtlich Folge des Trockenstresses, dem die Pflanzen ausgesetzt sind.

Viele kleine und unausgereifte Trauben, haben schon jetzt braune Kerne, das bedeute, dass sie physiologisch ausgereift seien. Rundheraus: Da kommt nix mehr. Die Chance auf einige gute sortenreine Weine, sei nach wie vor da, absehbar aber werde man mehr als sonst in die Cuvees und Sektgrundweine gehen müssen und Blanc de Noire werde es zwangsweise wohl auch mehr geben. "Wir müssen jetzt ganz flexibel sein", planen lasse sich da in diesem Jahr nichts, sagt die 34-Jährige.

Sie sei sicher, dass Jahre wie dieses noch nicht die Regel seien, aber die Tendenz sei eindeutig "Die Natur zwingt uns zum Strategiewechsel". Nachgepflanzt werden nur noch ausgewiesen trockentolerante Sorten. "Sorten wie sie jetzt in Italien oder Südfrankreich angebaut werden, also unter anderem Riesling und Pinot-Noire." Für die wasserintensiven Sorten wie Bacchus und Müller-Thurgau sehe es hingegen schlecht aus, sagt Dumbsky. Eigentlich hinke man beim Sortenwandel hinterher. "Um jetzt da zu sein, wo wir heute sein müssten, hätten wir theoretisch schon vor zehn Jahren umschwenken sollen."

Wetter kehrt nicht zurück

Spielraum gebe es auch bei den Lagen. "Vielleicht müssen wir weg von den voll sonnenexponierten Süd- und Süd-West-Lagen hin zu Anpflanzungen mit einer Süd-Ost-Ausrichtung oder sogar noch weiter." Eine besseres Wassermanagement werde gebraucht und ein neues Bodenmanagement. Unterpflanzungen, die den Boden vor direkter Sonne schützen, müssten bedacht werden, unterschiedliche Wurzelhorizonte berücksichtigt. All das helfe die Hänge zu sichern. "Zudem kann humoser Boden viel mehr Wasser speichern", sagt Dumbsky. "In der Konsequenz müssen wir dringend anfangen, im Weinbau biodynamisch zu denken." Selbst bringe sie die Alte Grafschaft seit 2017 Stück für Stück auf diesen Kurs. In fünf bis zehn Jahren, könne man da durchaus einen Wandel schaffen. "Man darf sich dabei niemals ausruhen. Das Wetter wie es einmal war, das kommt nicht wieder", sagt Anne Dumbsky.

