Wie wichtig ist die Dachfarbe in der Freudenberger Altstadt?

Kommunalpolitik: Technischer Ausschuss und Landesdenkmalamt mit unterschiedlichen Blickwinkeln – Bürgermeister auch für Verbindung von Denkmalschutz und Moderne

Freudenberg 20.09.2022 - 14:59 Uhr 2 Min.

In der denkmalgeschützten Gesamtanlage der Altstadt Freudenberg sind für Gebäudeveränderungen denkmalschutzrechtliche Genehmigungen nötig. Nicht immer sind sich Landesdenkmalamt und Kommunalpolitiker einig, wie etwa bei der Genehmigung der Dacheindeckung. Foto: Birger-Daniel Grein

Im Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale Baden-Württemberg (DSchG) heißt es zu einer solchen Gesamtanlage, die Gemeinden können Gesamtanlagen, insbesondere Straßen-, Platz- und Ortsbilder, an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein besonderes öffentliches Interesse besteht, im Benehmen mit dem Landesamt für Denkmalpflege durch Satzung unter Denkmalschutz stellen.

Nicht immer sind Landesdenkmalamt und politische Gremien in Freudenberg bei Baumaßnahmen an Denkmälern der gleichen Meinung. So auch bei zwei Anträgen auf denkmalschutzrechtliche Genehmigungen für Dacheindeckungen. Im ersten Fall hatte ein Gebäudeeigentümer in einem Seitenweg der Hauptstraße eine Dacheindeckung in der Farbe Schwarz beantragt. Eine solche ist laut Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege nicht genehmigungsfähig. In der Begründung der Fachbehörde heißt es, die Neueindeckung könne sich in Material, Art und Ausführung am vorliegenden Altbestand oder einer nachgewiesenen älteren Ausführung orientieren.

Falls sich die Ziegel nicht am Altbestand orientierten, seien sie in der Farbe Naturrot, Naturbelassen sowie den Eigenschaften nicht glänzend und nicht engobiert (matt oder mattglänzend) auszuführen. Bürgermeister Roger Henning wies in der Sitzung am Montagabend darauf hin, dass auch andere Gebäude im entsprechenden Bereich dunkle Ziegel haben. Sie stammten eventuell aus der Zeit vor dem Denkmalschutz der Gesamtanlage. Aus städtebaulicher Sicht dürften wegen eventueller Spiegelungen jedoch keine glänzenden Ziegel verwendet werden, ergänzte er.

Rat Manfred Zipf erklärte von verschiedenen Punkten aus habe man einen Blick auf die Dächer der Stadt. Daher sei das Thema Ziegelfarbe von Bedeutung. Er persönlich könne sich nicht mit schwarzen Ziegeln für das Gebäude anfreunden. Er sprach sich eher für ein dunkles Braun aus, wenn der Bauherr dunkle Ziegel wünsche.

Mit der Gegenstimme von Zipf erteilte der Technische Ausschuss mehrheitlich das gemeindliche Einvernehmen zum Antrag unter der Auflage, nicht engobierte, nicht glänzende Ziegel zu verwenden.

Bei einem Haus in der Schergasse waren der Sachverhalt und die Entscheidung des Ausschusses analog.

Landratsamt entscheidet

Henning betonte, die letzte Entscheidung über die Genehmigung liege beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis, dabei zähle die Meinung des Landesdenkmalamts genauso viel wie die Meinung der Stadt Freudenberg.

Einstimmig genehmigt wurde der Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung für den Umbau eines Wohnhauses in der Heidelgasse Freudenberg. Es handelt sich um ein qualitätsvolles Beispiel eines spätmittelalterlichen Bürgerhauses und Spiegel der damaligen beengten Wohnsituation innerhalb der Freudenberger Kernstadt. Damit ist das Gebäude als Kulturdenkmal eingestuft, und auch Umbaumaßnahmen im Inneren bedürfen der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung. Die beantragten Maßnahmen sind mit dem Landesdenkmalamt abgestimmt.

Bürgermeister Roger Henning freute sich sehr über die Modernisierung und Nutzung eines Hauses in der historischen Altstadt, und das nach Jahrzehnten Leerstand.

Man sei froh über jede Maßnahme, die den Bestand erhält, resümierte er über alle drei Anträge. Neben Denkmalschutz sollte man auch Modernes im Auge behalten. So hoffe man beispielsweise auf Anpassungen der Regelung für Photovoltaik auf dem Denkmal.

bdg