Wie Wertheimer Unternehmer aus dem Niedriglohnsegment über den bald steigenden Mindestlohn denken

Wirtschaft: Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten prognostiziert Extra-Kaufkraft von 19 Millionen Euro im Main-Tauber-Kreis

Wertheim 27.12.2021

Das gestellte Symbolbild vom Montag (18.06.2007) zeigt eine Lohntüte mit der zusätzlichen Aufschrift "Mindestlohn". (Illustration zum Thema Mindestlohn vom 18.06.2007) Die Spitzen der Koalition wollen am selben Tag in Berlin das Thema Mindestlohn diskutieren. Am Abend empfängt die Bundeskanzlerin die führenden Politiker von CDU, CSU und SPD im Kanzleramt zur Koalitionsrunde. Für den Niedriglohnsektor hat die Union Kompromissbereitschaft signalisiert - einen einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn wird aber wohl nicht geben. Foto: Jens Büttner dpa/lmv (zu dpa 4184 vom 18.06.2007) +++ dpa-Bildfunk +++



Unter anderem die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) freut es hingegen: Sie rechnet, dass der Anstieg des Mindestlohns dem Main-Tauber-Kreis guttun werde. Das Mehr pro Stunde werde ziemlich ungefiltert in den Konsum fließen und im Kreis eine Extra-Kaufkraft von 19 Millionen Euro freisetzten. Da habe jeder was davon, nicht nur jene 12.000, die derzeit noch zum aktuellen Mindestlohn von 9,60 arbeiten (das sind rund 2700 Menschen) oder zumindest unter der künftigen 12-Euro-Schwelle (rund 9400 Beschäftigte), sagt der für die Region Heilbronn zuständige NGG-Geschäftsführer Burkhard Siebert in einer aktuellen Pressemitteilung.

»Wer ohnehin ein eher geringes Einkommen hat, kann meist nichts davon auf die hohe Kante legen. Damit fließt fast jeder Euro, den Mindestlohn-Beschäftigte am Monatsende extra haben, in den Konsum. Ein Großteil wird vor Ort ausgegeben - beim Restaurant- oder Kinobesuch oder, um etwas Neues für den Haushalt anzuschaffen«, heißt es dazu bei Siebert. Nach einem jahrelangen Ausufern des Niedriglohnsektors und gleichzeitig steigender Inflation könnten Menschen endlich wieder besser von ihrem Einkommen leben. In einem Land - reich wie Deutschland - sei das überfällig, schreibt der NGG-Geschäftsführer.

Noch kein exakter Termin

Die 12 Euro sollen laut der Bundespolitik im ersten Quartal 2022 Wirklichkeit werden, ein exakter Termin steht nicht fest. Derzeit gilt, dass der Mindestlohn zum ersten Januar von 9,60 auf 9,82 Euro steigt und zum Juli auf 10,45 Euro. »Der Sprung auf 12 Euro ist viel zu hoch, sagt eine Wertheimer Unternehmerin, die nicht namentlich genannt werden möchte. Ihr Unternehmen gebe das nicht her und es gebe da auch reichlich Unbedachtes im Vorstoß der Politik. »Die 450-Euro-Grenze für geringfügige Beschäftigungen bleibt ja schließlich unverändert. Selbst wenn ich es könnte, dann dürfte ich meinen Minijobbern monatlich nicht mehr Geld auszahlen. Das Einzige, was passiert, ist dass ich selbst am Ende immer noch mehr arbeiten muss«, sagt sie.

"Wo soll es herkommen?"

Unverständnis gibt es auch beim Wertheimer Bäcker Gerd Frischmuth. »Nicht dass das missverstanden wird, ich freue mich für jeden, der am Monatsende mehr im Portemonnaie hat, aber wo soll es herkommen?«, fragt er. Frischmuth führt an, dass seine Rohstoffpreise im vergangenen Jahr exorbitant gestiegen seien, auch die Energiekosten, die nicht nur bei dem Betrieb der Öfen einen großen Anteil hätten. Manche Mitarbeiter oder Arbeitsbereiche rechtfertigten vielleicht auch keine 12 Euro, sagt Frischmuth und gibt zu bedenken, dass es mit steigenden Mindestlöhnen schwierig wird, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Leistungen abzubilden, sodass alle sich wertgeschätzt empfänden. Was Frischmuth meint, wird bei der Durchsicht aktuell geltender Grundgehälter klar. Da sind derzeit eine Spülkraft, der Pizzabote oder der Hoteldiener mit gleichermaßen 9,80 Euro gelistet, während ausgebildete Gastronomie-Kräfte mit Berufserfahrung irgendwo im Rahmen von 11,50 auftauchen.

Michael Geringhoff