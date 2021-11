Wie viel Lärm kommt von der A 3?

Messung: Ergebnisse können der Stadt Wertheim voraussichtlich Mitte Dezember vorgelegt werden

Lärmmessungen in Lindelbach: Der Techniker Michael Dold mit einem der Messgeräte, die von Lindelbach aus die Autobahn belauschen. Foto: Michael Geringhoff

Nach anhaltenden Bürgerbeschwerden geht es jetzt in Lindelbach einen Schritt weiter in Richtung einer Objektivierung des Lärmzuwachses. An zwei Standorten des Dorfs wird über einen längeren Zeitraum hinweg der Schalldruck gemessen, der von der Autobahn auf Lindelbach einwirkt. Das deutlich breiter gewordene Asphaltband reflektiert mehr Schall, vielleicht ungewollt auch die errichteten Schutzwälle und der Verkehr haben zugenommen.

Teils unerträglich

All das führt zu Veränderungen, die die Anwohner als zum Teil unerträglich beschreiben. Das hängt maßgeblich an der Windrichtung, aber wie in Lindelbach auch sehr an der Wohnlage. Einige - besonders höher gelegene Häuser - scheinen dem Schallzuwachs viel intensiver ausgesetzt zu sein als jene im Tal.

Mit dem Ausbau der Autobahn hatte der Bund mehrere Lärmgutachten vorgelegt, in denen die Immissionen auf die Ortschaften am Computer berechnet worden waren. Einbezogen wurde die erwartete Verkehrsdichte, aber auch äußere Aspekte, wie der Straßenbelag und das Landschaftsprofil. Als es mit dem Abschluss des Ausbaus lauter wurde, als die Bürger es erwartet hatten, stellten erste Kritiker die computergestützte Berechnungsmethode in Frage und forderten Messungen - nur die bildeten die Wirklichkeit ab, hieß es weiter. Das sei kein Leichtes, hier zu objektivieren, sagte hingegen Karl-Heinz Meyer vom Höchberger Ingenieurbüro Wölfel am Sonntag bei der Aufstellung der Mikrofonanlagen.

Das Komplexe beginne schon bei den Grenzwerten - im Wohngebiet sind es tagsüber 59 Dezibel, nachts 49. Diese, im Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) vorgegebenen, Werte markierten Durchschnitte - nicht etwa Spitzenwerte. Die im Falle des A-3-Ausbaus vom Bund berechneten Werte bildeten das erwartete Lärmgeschehen gleich eines gesamten Jahres ab. All das basierend auf prognostizierten Werten - auch das Verkehrsaufkommen betreffend.

Kalkulatorischer Puffer

In solchen Gutachten sei in der Regel ein kalkulatorischer Puffer eingebaut, der eine mögliche Zunahme des Verkehrs vom Ist-Wert aus um 20 bis 25 Prozent berücksichtige. Sicher berechnen lasse sich, dass ein 20er Zuwachs beim Verkehr rund ein Dezibel mehr Lärm bringe. Bei drei Dezibel mehr sei der Schalldruck messbar verdoppelt. Man könne daraus aber nicht automatisch ableiten, dass der Lärm sich für das Empfinden des menschlichen Ohrs damit ebenfalls verdopple, betonte Meyer.

Zwei Messorte

Die jetzt begonnenen Messungen hatten ursprünglich an nur einem Lindelbacher Standort gemacht werden sollen, die Stadt Wertheim war aber der Empfehlung der Ingenieure gefolgt, besser an zwei Orten zu messen, um ein umfassenderes Bild der Lärmausbreitung zu erhalten.

Eine der Mikrofonanlagen steht in der Schönbergstraße, die zweite ein gutes Stück tiefer und näher zum Ortszentrum hin in der Weinbergstraße. Zwei Wochen lang wird der Schalldruck gemessen, dann folgt der schwierigere Teil, nämlich die Auswertung bestehend aus Filterung und Interpretation der Messwerte. Die Kunst ist es offenbar, Lärmspitzen, wie Vogelgezwitscher, Türenschlagen und das Müllauto auszuklammern, bis nur noch jene Geräusche übrig bleiben, die der Autobahn zuzuordnen sind. Diese abschließende Auswertung werde zwei bis drei Wochen Zeit in Anspruch nehmen, so dass die Ergebnisse der Stadt Wertheim voraussichtlich Mitte Dezember vorgelegt werden könnten, sagte Meyer.

Höhere Lärmbelastung

Für Lindelbachs Ortsvorsteher Egon Schäfer steht vollkommen außer Zweifel, dass der Autobahnausbau die Lärmbelastung in Teilen der Gemarkung drastisch erhöht hat. Die Grenze des Zumutbaren bestimmten sich aktuell allerdings entlang der geltenden Grenzwerte aus dem Immissionsschutzgesetz.

Wenn die Messungen jetzt zeigten, dass man im gesetzlichen Rahmen liege, dann müssten die Lindelbacher mit den veränderten Lärmbedingungen leben. Sollten die Messungen hingegen zeigen, dass die Werte überschritten seien, dann habe man gute Argumente für neue Maßnahmen. Welche das dann sein könnten, wollte Schäfer am Sonntag nicht sagen. Man müsse zuerst das Ergebnis abwarten, zudem seien die Ausbreitung des Schalls und dessen Abwehr ein komplexes Thema.

Schäfer hofft auf Besserung für seinen Ort, sagt aber auch: »Wenn sich jetzt zeigt, dass wir nicht messbar drüber liegen, dann muss es auch gut sein«, dann gebe es keinen Weg, und man müsse das Mehr an Autobahnlärm akzeptieren.

Hintergrund: Messung des Schallpegels Die Schallpegelmessung zur Bestimmung des Verkehrslärms bei Lindelbach hat im Auftrag der Stadt Wertheim die Firma Wölfel Engineering mit Sitz in Höchberg übernommen. Laut Diplomingenieur Karl-Heinz Meyer zeichnen die Messeinrichtungen die Schalldruckpegel und Geräuschdaten 16 Stunden am Tag und acht Stunden in der Nacht auf. Allerdings können die ermittelten Ergebnisse von den Prognoseberechnungen im Zuge der Planfeststellung für den Autobahnausbau auch deutlich abweichen, so Meyer weiter. Diese Berechnungen, bei denen von Jahresmittelwerten ausgegangen wurde, seien für Maßnahmen der Autobahndirektion ausschlaggebend. ()