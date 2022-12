Wie sich Steuerlast im Main-Tauber-Kreis verteilt

Finanzen: Statistik gewährt Einblicke zu Einkommensverhältnissen und Steueraufkommen - Ab 1. Januar 2023 gelten neue Steuersätze

MAIN-TAUBER-KREIS 05.12.2022 - 17:54 Uhr 3 Min.

67.242 Steuerzahlende aus dem Main-Tauber-Kreis füllen schon mal die Staatskasse mit 456,50 Millionen Euro. Die Statistik verrät noch mehr. Foto: Jens Büttner/dpa

Rund 42,18 Millionen Steuerzahler haben nach ihren zuletzt erfassten Steuerzahlungen 318,30 Milliarden Euro über die Lohn- und Einkommensteuer bundesweit in die Staatskasse eingezahlt.

Von denen kamen 67.242 Steuerzahlende aus dem Main-Tauber-Kreis und füllten die Staatskasse mit 456,50 Millionen Euro.

Nicht alle sind gleich

Aber es ist ja nicht so, dass hierzulande alle Steuerzahlenden gleich sind. Sondern es herrscht das Prinzip »Starke Schultern sollen mehr tragen«. Und »starke Schultern« haben aus Sicht der jahrzehntelangen Steuerpolitik alle, die über 50.000 Euro Einkommen pro Jahr (aus welcher Quelle auch immer) anmelden. Ihre Zahl beträgt im Main-Tauber-Kreis 18.113 Steuerzahlende, und ihr Beitrag liegt bei 342,17 Millionen Euro.

Damit haben diese Steuerzahlenden der Zahl nach, einen Anteil von 26,94 Prozent an den veranlagten Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen. Sie bezahlen aber 74,96 Prozent des Steueraufkommens. Wobei die Menschen und Familien mit 50.000 bis 125.000 Euro Einkommen im Main-Tauber-Kreis 42,68 Prozent beitragen und die mit höheren Einkommen 32,27 Prozent.

Dass 26,94 Prozent der Steuerpflichtigen im Main-Tauber-Kreis aus ihrem Lohn oder Einkommen 74,96 Prozent des Steueraufkommens finanzieren, mag sich ja schon beeindruckend anhören. Dass es aber, wenn wir die Einkommensklasse 35.000 Euro bis 50.000 Euro noch dazu nehmen, dann noch mal plus 15,35 Prozent sind und damit alle Anteile zusammengerechnet 90,31 Prozent ergeben, macht die Dimension der Steuerbelastung für den Mittelstand noch deutlicher. Basis dieser Aussage sind die Lohn- und Einkommenssteuerdaten von 2018.

2,81 Milliarden Euro Einkünfte

Was die endgültigen Daten in der Regionaldatenbank Genesis jetzt ermöglichen, ist etwa die Aussage, dass der »Gesamtbetrag der Einkünfte« der 67.242 Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen im Main-Tauber-Kreis 2018 bei 2,81 Milliarden Euro lag, von denen 456,50 Millionen Euro Steuern zu zahlen waren, während im Vergleichsjahr 2010 insgesamt 63.569 Lohn- und Einkommensteuerpflichtige 2,01 Milliarden Euro einnahmen und davon 301,37 Millionen Euro Steuern zahlten.

Die durchschnittlichen Einkünfte lagen 2018 bei 41.728 Euro. Die durchschnittliche Steuer pro Steuerzahlenden lag bei 6789 Euro.

Der durchschnittliche Steuersatz lag bei 16,27 Prozent (Vergleichswerte 2010: durchschnittliche Einkünfte: 31.602 Euro, durchschnittliche Steuer: 4741 Euro, durchschnittlicher Steuersatz: 15,00 Prozent. In der Gruppe mit einem Einkommen bis 15.000 Euro betrug die Zahl der Steuerpflichtigen damals 21.441. Dagegen waren es 2018 in dieser Gruppe noch 16.455 Steuerpflichtige. Ihr Steueranteil lag bei 2,28 Millionen Euro (2010: 2,84 Millionen).

Wirksame Entlastungen

Die Zahl der Steuerzahlenden in der Einkommensklasse 15.000 bis 30.000 Euro wuchs im betrachteten Zeitraum von 10.809 Steuerpflichtigen um 35,31 Prozent auf 14.626. Ihre Steuern summierten sich auf 24,50 Millionen Euro. (2010: 29,49 Millionen Euro), lagen also niedriger. 2010 lag der Durchschnittsbetrag je Steuerzahlenden bei 2728 Euro, während der Betrag 2018 mit 1675 Euro deutlich niedriger lag. Was darauf hinweist, dass in dieser Einkommensklasse schon in den vergangenen Jahren vorgenommene Entlastungen wirksam wurden.

In der Einkommensklasse 30.000 bis 125.000 Euro wuchs die Zahl der Steuerzahlenden im betrachteten Zeitraum von 24.832 Steuerpflichtigen um 37,46 Prozent auf 34.135. Ihre Steuerzahlungen ergaben insgesamt ein Aufkommen von 282,40 Millionen Euro. (2010: 184,09 Millionen Euro), wuchsen also parallel ebenfalls. 2010 betrug der Durchschnittsbetrag je Steuerzahlenden 7413 Euro, während er 2018 auf 8273 Euro kam.

Bleibt noch die Zahl derer, die im Main-Tauber-Kreis über 125.000 Euro als Einkommen anmeldeten. Sie wuchs in dieser Zeit von 1017 Steuerpflichtigen um 99,21 Prozent auf 2026. In die Steuerkasse zahlte diese, vergleichsweise kleine Gruppe 147,33 Millionen Euro ein. (2010: 84,96 Millionen Euro). Das ist ein Anstieg um 73,42 Prozent beziehungsweise 62,37 Millionen Euro. Diese Gruppe trug damit allein 32,27 Prozent der Steuerlast. 2010 lag der Durchschnittsbetrag je Steuerzahlenden bei 83.535 Euro, während er bis 2018 auf 72.718 Euro sank.

Und was ist mit den Spitzen-Spitzenverdienenden? Lässt sich mit den vorliegenden Daten nicht sagen. Mit Ü 125.000-Euro ist bei der offiziellen Aufgliederung in der Datenbank Schluss. Da sprechen auch Datenschutzgründe dafür.

Höherer Grundfreibetrag

Was sich sagen lässt, ist, dass ab 1. Januar 2023 neue Steuersätze gelten werden, weil nach dem Bundestag auch der Bundesrat das »Inflationsausgleichsgesetz« verabschiedet hat. Das bringt als Entlastung eine Anhebung des Grundfreibetrags, bis zu dem keine Steuer zu zahlen sind, auf 10.908 Euro (ein Mindestlohnjahresgehalt mit 12 Euro reicht bei einer 35-Stunden-Woche aber schon für 21.840 Euro zu versteuerndem Jahresgehalt).

Und die starken Schultern beginnen dann bei 62.810 Euro mit einem weiteren Aufschlag bei 277.826 Euro. Wie sich das auswirkt, wissen wir präzise 2027. Bis dahin gilt: In der Bundesliga der »starken Schultern« liegen die Einkommensbeziehenden in der Klasse Ü 125.000-Euro im Main-Tauber-Kreis mit ihrem Steuer-Pro-Kopf-Betrag von 72.718 Euro auf Platz 153 von ausgewerteten 399 Stadtstaaten, Stadt- und Landkreisen.

