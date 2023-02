Wie sich Hubschrauberpiloten aus Niederstetten auf einen Nato-Einsatz vorbereiten

Bundeswehr-Heeresflieger: Tief, schnell und pünktlich

Arbeitsplatz: Friedrich N. im Cockpit des NH90. Oberleutnant Friedrich N. (links) ist NH90-Pilot und sagt, der Hubschrauber habe viele Fähigkeiten, die anderen fehlen. Hauptmann Jonas H. (rechts) hat in der Ausbildung in den USA etliche Hubschraubermodelle geflogen. Der NH90 sei leistungsfähig, aber auch wartungsaufwendig, sagt er. Jede Menge Knöpfe: Blick ins Cockpit eines NH90. Infanteristen sichern den Landeplatz, sobald der erste Hubschrauber den Boden berührt hat. Mehr als 100 Lastwagen, 200 Soldaten. Alarmübung beim Transporthubschrauberregiment 30 in Niederstetten im Dezember. Die Soldaten verpacken Ausrüstung und Waffen einsatzbereit auf die Fahrzeuge. Eine ruhige Pilotenhand ist beim Lastenflugtraining gefragt. Hier wird Material direkt von einer LKW-Pritsche aufgenommen. Schwarmlandung von vier NH-90-Hubschraubern in enger Formation am Übungsdorf Wolferstetten auf dem Übungsplatz Külsheim.

Um ihr Handwerk zu beherrschen, müssen die Piloten des Transporthubschrauber-Regiments 30 aus Niederstetten mit ihren NH90-Helikoptern regelmäßig üben, auch in der Region. "Der Standortübungsplatz in Külsheim ist quasi einer unserer Hauptübungsplätze", sagt Oberstleutnant Peter Straub, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Verbands.

Auf gepackten Koffern

Die 200 Soldaten, die das Regiment für die schnelle Nato-Eingreiftruppe - auch als Speerspitze bekannt - stellt, sitzen quasi auf gepackten Koffern, sagt Oberst Lars Persikowski, der Regimentskommandeur. Außerdem gibt es 100 Ersatzleute, die einspringen können, falls es beim eingeplanten Personal Ausfälle geben sollte. Dazu gehören auch die Piloten Oberleutnant Friedrich N. (34) und Hauptmann Jonas H. (30). Aus Sicherheitsgründen treten die Soldaten derzeit nicht mit vollen Namen auf. "Sobald jemand ausfällt, sind wir sofort mit drin", sagt Friedrich N.

Der Appell auf der Landebahn im Zuge der Alarmübung im Dezember macht allen Soldaten - und ihrem Kommandeur Lars Persikowski im Vordergrund - bewusst: Sie können jederzeit in einen realen Einsatz geschickt werden. Nur das wann und wohin bleibt offen.

Außenlasten transportieren, eine Gruppe Infanteristen, also Fußsoldaten, in einer Waldlichtung absetzen oder Verwundete ausfliegen - all das muss geübt werden. "Je nach Auftrag können wir den Hubschrauber innen wie eine Intensivstation ausrüsten oder mit zwei Maschinengewehren bewaffnen", erklärt der Oberleutnant.

Truppen wie Fallschirmjäger, Gebirgsjäger und Jäger lassen sich mit ihrer Ausrüstung schnell über weite Strecken transportieren. Besonders wichtig ist der Hubschrauber für die Gebirgsjäger: Von Gipfel zu Gipfel können vier Kilometer Luftlinie zu Fuß hunderte oder gar tausende zu überwindende Höhenmeter bedeuten. Für den Hubschrauber ist es ein kurzer Hopser. Deshalb trainieren die Crews oft im Alpenraum.

Fallschirmjäger aufnehmen

An diesem Donnerstagmorgen warten Fallschirmjäger am Karlstadter Saupurzel darauf, von vier Hubschraubern aus Niederstetten abgeholt zu werden. Sie sind Teil eines Feldwebel-Lehrgangs der Infanterieschule in Hammelburg. Im Morgengrauen haben sie den Flugplatz angegriffen und erobert, so die Annahme für diese Übung. Im Treppenhaus des Towers und rund um den Hangar liegen noch die Patronenhülsen der Gefechte der vergangenen Stunden.

Jetzt sollen vier Hubschrauber aus Niederstetten die Fallschirmjäger aufnehmen und vom Flugplatz wegbringen. Doch der Nebel hängt zu tief an diesem Vormittag, die Hubschrauber können in Niederstetten nicht starten an diesem Tag. Für Übungen im Frieden gelten andere Sicherheitsvorschriften als im Ernstfall. Die Soldaten treten per Mungo-Luftlandefahrzeug die Heimreise an.

Ein anderes, klassisches Szenario: Ein Flugzeug wirft Paletten per Fallschirm ab. Ein Hubschrauber fliegt in die Landezone und transportiert sie dort hin, wo sie gebraucht werden. Das kann Munition sein, aber auch Ausrüstung oder Versorgungsgüter wie Wasser oder Nahrungsmittel.

Taktisch fliegen

"Wenn wir Personal irgendwo hinbringen, fliegen wir taktisch", erklärt Friedrich N. "Den zivilen Hubschrauber sieht man immer irgendwo fliegen. Wenn wir das machen, wird man uns in der Regel nicht sehen, sondern höchstens hören. Wir sind da deutlich tiefer und auch oft in der Nacht unterwegs." Der Tiefflug hat seinen Grund: Auf Baumwipfelhöhe entgeht der NH90 der gegnerischen Radarerfassung und minimiert das Risiko, von Flugabwehrraketen oder Gewehrfeuer getroffen zu werden.

Das Flugprofil richtet sich nach den drohenden Gefahren. Je nach Bedrohungslage müssen die Piloten unterschiedliche Ansätze wählen: Einmal kann das der extreme Tiefflug sein, im anderen Fall ist ein Flugweg in mittleren Höhen außerhalb der Reichweite von Handwaffen vorteilhaft. Gibt es Szenarien wie in der Ukraine, wo die Hubschrauber durch Raketen bedroht werden könnten, fliegen sie möglichst tief. Ein Muster, das derzeit auch ukrainische Piloten anwenden und gegenüber Medien beschreiben, dass es "an Bord so ist, als würde man auf einem Kieselstein reiten, der über das Wasser gleitet und hüpft".

Modernste Technik

Anders als die alten Helikopter der Ukraine aus der Sowjetzeit ist der NH90 mit modernster Technik ausgestattet. Bei einem Rundgang um den Hubschrauber deutet Friedrich auf die zahlreichen Knubbel und Beulen auf der Außenhaut: Sensoren, die anfliegende Raketen erkennen, Täuschkörperwerfer, die diese Raketen ablenken sollen. Und ein Radar, dass selbst bei Nacht und in dichter Bewölkung für den nötigen Durchblick sorgt. "Wir haben die eierlegende Wollmilchsau und fast alles dabei", sagt Friedrich N.

Jede Menge Knöpfe: Blick ins Cockpit eines NH90.

Auch deshalb wollen die Piloten nicht zu ihrem alten Modell, der Bell UH-1, die jahrzehntelang über das Taubertal knatterte, zurück. "Das war ein schöner Hubschrauber, den viele toll fanden. Aber man muss so ehrlich sein: Für das heutige Aufgabenspektrum nicht mehr zeitgemäß", sagt Jonas H., der in der Ausbildung verschiedene Hubschraubermodelle geflogen hat. "Da ist der NH90 eine andere Liga." Leistungsfähig, aber auch wartungsintensiv.

Vom Mechaniker zum Piloten

Friedrich N., der zunächst Hubschraubermechaniker war, bevor er sich mit der Pilotenausbildung einen Kindheitstraum erfüllt hat, spricht von einem extrem vielseitigen Hubschrauber. "Das hat mich von Anfang an fasziniert", erklärt der 34-Jährige. 16 Passagiere oder zwölf bewaffnete Infanteristen kann das Modell transportieren, bei jedem Wetter fliegen - selbst bei Vereisungsbedingungen in Wolken. "Die Amerikaner waren bei uns zu Besuch. Die waren davon begeistert, auch wenn sie selbst gute Hubschrauber haben."

Jonas H. sagt, er habe als Kind immer Rettungshubschrauber-Pilot sein wollen. Doch die Bundeswehr habe ihm mehr Möglichkeiten eröffnet. 2017 war er im Einsatz in Mali, nicht im Cockpit, sondern am Boden als sogenannter Battle Captain. "Das ist ein Posten in der Einsatzzentrale, der auch durch einen Piloten besetzt werden muss", erklärt er.

Dabei werden eingehende Notrufe bearbeitet und Helikopter disponiert, um Verwundete von außerhalb des Camps vom Gefechsfeld zu evakuieren. "Medevac" heißt das beim Militär. "Sehr heiß, bis zu 50 Grad. Und sehr anstrengend", erzählt er. Zumal der Hubschrauber bei Hitze schneller an die Leistungsgrenzen komme und auch die große Staubentwicklung das Fliegen erschwere.

Runter auf drei Meter

Jetzt sind die Auslandseinsätze fliegerisch in den Hintergrund getreten, die Landes- und Bündnisverteidigung steht im Vordergrund. Und es gibt andere Übungsschwerpunkte: Weniger Medevac, dafür mehr Transport und Schwarmübungen mit bis zu vier Hubschraubern, um das Absetzen und Wiederaufnehmen von Truppen zu trainieren.

Drei NH-90-Hubschrauber setzen beim Taktiklehrgang in Külsheim in enger Formation zur Landung an.

"Da kommt es auf gutes Zeitmanagement am Boden und in der Luft an", erklärt der Hauptmann. Außerdem mehr Nacht- und Tiefflug. "500 Fuß, also 150 Meter, sind die zivile Mindestflughöhe", erklärt Friedrich N." Da bleiben wir zu 90 Prozent deutlich drunter. Auf einigen Strecken gerade mal zehn Fuß, also etwa drei Meter. Das ist eine ganz andere Nummer."

Für den Ernstfall haben die Regimentsteile, die dieses Jahr zur Nato-Speerspitze gehören, im vergangenen Jahr mehrfach geübt. Denn in einem Einsatz würden sie den Heeresflugplatz in Niederstetten verlassen und eine vorgeschobene Basis einrichten. Das kann auf einem Flugplatz sein, aber auch an einer Straße in einem Waldstück.

Übung für einen sogenannten "Casevac"-Einsatz auf dem Übungsplatz in Külsheim. Ein Verwundeter wird nach der Erstversorgung von seinen Kameraden aus der Gefechtszone zum NH-90-Hubschrauber gebracht.

Dafür müssen die Heeresflieger alles mitbringen, von der Funkzentrale über Ersatztriebwerke, Tanklaster und Munition bis zur Feldküche. Im Dezember haben die 200 Soldaten der sogenannten "Aviation Taskforce" eine solche Verlegung geübt und ihre gepackten Fahrzeuge am Flugplatz auffahren lassen: Mehr als 100 Lastwagen und gut 350 Tonnen Ausrüstung.

Man übe und trainiere für einen Fall, der hoffentlich nie eintrete, sagt Friedrich N. "Allerdings ist man in der jetzigen Zeit gezwungen, sich mehr damit zu befassen. Es ist wichtiger geworden, dass man das übt." Der Ukraine-Krieg gibt auch Jonas H. zu denken: "Ganz ehrlich: Man hat Sorgen davor. Uns allen ist klar: Krieg und militärische Gewalt bringt immer sehr viel Leid mit sich. Unsere oberste Prämisse ist, das zu vermeiden. Es muss das letzte Mittel der Wahl bleiben."

Matthias Schätte

Stichwort: Transporthubschrauber NH90 Der NH90 (Nato-Helicopter 90) ist ein Transporthubschrauber der 10-Tonnen-Klasse, der von der Bundeswehr und zahlreichen Nato-Staaten eingesetzt wird. Der Hubschrauber hatte seinen Erstflug 1995 und löste bei den Heeresfliegern der Bundeswehr die Bell UH-1D ab. Das Heer setzt 82 Maschinen als Transporthubschrauber ein, ein mit derzeit 27 Helikoptern ausgerüstetes Regiment ist in Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) stationiert. Auch die deutsche Marine setzt das Modell in einer anderen Version ein. Der Hubschrauber verfügt unter anderem über ein elektronisches Flugsteuerungssystem und viel Elektronik, darunter ein Wetterradar oder Ausrüstung zur Warnung vor Flugabwehrraketen und deren Täuschung. Die zahlreiche verbaute Technik macht die Maschine allerdings auch kompliziert und wartungsaufwendig: In den vergangenen Jahren machte der NH90 immer wieder mit Pannen und mangelnder Einsatzbereitschaft Schlagzeilen. Einige Nationen haben sich daher bereits wieder von dem Modell, das 16 Passagiere oder zwölf voll ausgerüstete Soldaten transportieren kann, getrennt. Nicht so die Bundeswehr: Sie stellt mit den Maschinen in diesem Jahr einen Teil der Nato-Eingreiftruppe VJTF. (scm)