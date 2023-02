Wie sich eine gedruckte Zeitung verändern muss

Medien: Workshop von Archivverbund und Historischem Verein zu »250 Jahre Wertheimer Zeitung« im Vortragssaal des Archivs in Bronnbach

WERTHEIM-BRONNBACH 03.02.2023 - 12:29 Uhr 2 Min.

Monika Schaupp, Frank Kleinehagenbrock (Mitte) und Matthias Schätte beim Sichten der Materialien. Im Vordergrund die gebundenen Originale der Zeitungen, die sich im Archiv befinden. Foto: Petra Folger-Schwab Ausgewählte Titelseiten der Wertheimer Zeitung von 1772 bis 2023. Foto: Petra Folger-Schwab

Monika Schaupp und Frank Kleinehagenbrock freuten sich über eine kleine Gruppe Interessierter, die sich mit ihnen auf die Reise von der ersten Ausgabe aus dem Jahr 1772 bis zu derjenigen des aktuellen Tages begeben wollten. Zudem sollte es generell um Zeitungen gestern - heute - morgen gehen. Mit im Team war Matthias Schätte, seit fast zehn Jahren Redakteur bei der Wertheimer Zeitung, der Interessantes zur Entwicklung der Zeitung und die journalistische Arbeit beisteuerte.

Original und Kopien

Wie es sich für einen Workshop gehört, lagen von Archivleiterin Schaupp vorbereitete Materialien im Original und als Kopien bereit, mit denen sich die Teilnehmenden beschäftigten. Dabei galt es, Quellen zu vergleichen und einzuordnen. Von handschriftlich gefertigten Nachrichten, die teils tagelang unterwegs waren, bis zur heutigen Zeitung mit farbigen Fotos konnte man sich ein Bild von den Veränderungen machen. Der Begriff »Zeitung« bedeutete übrigens ursprünglich »Neues« oder »Nachricht«, so Historiker Frank Kleinehagenbrock.

Gedruckte Zeitungen erschienen bereits ab 1605. Während des Zeitalters der Aufklärung erfuhr die Zeitungsherstellung einen enormen Auftrieb, wie Kleinehagenbrock schilderte. Dazu gehörte dann auch die Wertheimer Zeitung, deren erste Ausgabe am Samstag, 21. März 1772, erschien. Bei den beiden Fürstenhäusern musste da um »gnädigste Concession« gebeten werden.

Ständig wechselnder Name

Anhand der Leitfrage: »Was sagen die Inhalte der Zeitung über die Gesellschaft aus?« wurden die verschiedenen Ausgaben der Wertheimer Zeitung unter Anleitung untersucht. Der Name habe ständig gewechselt, hatte Monika Schaupp herausgefunden. »Intelligenzblatt« und »Main- und Tauber-Bote«, von 1940 bis 1945 »Volksgemeinschaft« fand sich auf ihrer Liste. Ab 1952 »Wertheimer Zeitung« mit dem Untertitel »Heimatzeitung«, seit 2013 ohne Untertitel.

Einen »Parforceritt durch die deutsche Geschichte« unternahmen die Teilnehmenden laut Frank Kleinehagenbrock beim Vergleich von Titelseiten, die zu herausragenden Ereignissen beispielsweise 1871, 1918, 1933, 1949 und 1990 erschienen. Werbung kam nach und nach in die Zeitungen, Fotos tauchten erst im späten 20. Jahrhundert auf, galten früher als unseriös.

Ziel: »Regionaler Grundton«

»Menschen machen Medien«, sagte Redakteur Matthias Schätte, der fragte, was denn den Weg in die Medien fände. Der 38-Jährige betonte, dass der Medienwandel nie so stark war, wie in den vergangenen 20 Jahren und fragte provokant: »Zeitung - kann das weg?« Das Medienhaus Main-Echo in Aschaffenburg, in dem auch die Wertheimer Zeitung erscheint, strebe einen »regionalen Grundton« an, wolle keinen Abklatsch der Nachrichten aus der Tagesschau bringen, sondern die Hintergründe, so Schätte. Die Digitalisierung sei Fluch und Segen und zugleich eine große Herausforderung. Guter Journalismus koste Geld, die Finanzierung je zur Hälfte durch Anzeigen und Abos funktioniere nicht mehr. Anzeigen seien rückläufig, Abos müssten deshalb teurer werden. Natürlich seien topaktuelle Meldungen digital direkt abrufbar, Inhalte könnten vertieft, Dossiers erstellt werden. Man biete Videos und Podcasts an. Ob das Printmedium verschwinde? Das verneint Redakteur Schätte. Der klassische Druck müsse ergänzt werden durch Video, Audio, Quiz oder Ähnliches.

Die Sportseiten interessierten 20 Prozent der Leser, die meistgelesenen Seiten seien die mit den Todesanzeigen. Für die politische Partizipation seien die Medien wichtiger denn je. Es gebe viele Landkreise ohne Lokalzeitung. Da erfahre man nur, wenn sich Gemeinderäte geprügelt hätten. In Wertheim gebe es sogar zwei Lokalzeitungen. Das sei nicht mehr die Regel. »Die Diskussion über Zeitung ist noch nicht am Ende« versicherte Frank Kleinehagenbrock abschließend. Monika Schaupp zitierte Gustav Rommel aus der Festschrift zum 150. Jahrestag der Wertheimer Zeitung. Sie sei vom überall grassierenden Zeitungssterben verschont geblieben, schrieb er und wünschte deshalb: »Ad multos annos (auf viele Jahre).« Das hat auf jeden Fall schon 100 weitere Jahre gewirkt.

