Wie sich eine Eckkneipe verwandelt

Aufführung: Proben zu »Kaviar trifft Currywurst« beim Komödienstadl Ebenheid laufen auf Hochtouren

Freudenberg 14.11.2022 - 13:06 Uhr 2 Min.

Aktuell laufen die Proben für das Stück "Kaviar trifft Currywurst" beim Komödienstadl Ebenheid auf Hochtouren. Foto: Birger-Daniel Grein

Bereits im Juni begann das Prüfen möglicher Stücke, seit Ende August laufen die Proben. »Wir probten anfangs einmal, jetzt zwei Mal pro Woche«, erklärt Vereinsvorsitzender Simon Schaber im Gespräch mit unserem Medienhaus. Insgesamt seien 17 Proben angesetzt. Es sei schön, wieder spielen zu können, stellt er fest.

Begeistert ist er auch, dass die Theatergruppe nach der Corona-Zwangspause noch in Takt ist. »Es sind viele Schauspieler von früher dabei und eine komplett neue Mitwirkende.« Die Neue auf der Bühne des Gemeindezentrums ist die 31-jährige Nadja Schmitt. Sie spielt erstmals gemeinsam mit ihrem Vater Egon Schmitt Theater. Dieser ist seit 1982 fester Bestandteil des Komödienstadls.

Über den Papa zum Theater

»Über meinen Papa kam ich zum Theater und wollte es mal ausprobieren.« Sie habe sich schon als Kind die Aufführung angeschaut und kenne die anderen Schauspieler. Es sei schön, sich in die Rolle hineinzuversetzen. Mit dem Theater leiste man auch einen Beitrag für den örtlichen Zusammenhalt, sagt sie. Eigentlich habe sie schon früher mitspielen wollen, doch dann hätte die Pandemie das Theater verhindert. In diesem Jahr werden sechs Männer und fünf Frauen zwischen 30 und 81 Jahren auf der Bühne zu sehen sein.

Die Vorauswahl der Stücke treffen beim Komödienstadl mehrere der erfahrenen Mitwirkenden. Die endgültige Entscheidung liegt dann bei Egon Schmitt. Zu seinen Auswahlkriterien berichtet er, die Besetzung des Stücks müsse auf Zahl und Geschlecht der Schauspieler passen. Zudem müsse er sich vorstellen können, dass Figuren und Schauspieler zusammenpassen und weiter: »Wichtig ist, dass ich schon beim Lesen des Stücks ins Schmunzeln komme.«

Dazu stelle er sich in seinem Kopfkino die Handlung mit den Akteuren des Vereins vor. Im Stück wandle sich eine Eckkneipe zu einem Nobelrestaurant, was allerlei Verwicklungen zur Folge hat. Ihm gefalle unter anderem der damit verbundene Ausdruckswandel in den Dialogen.

Alle Schauspieler sind sich einig, der Einstieg nach der Zwangspause funktionierte sehr gut. Egon Schmitt meinte, es sei egal, ob ein oder zwei Jahre zwischen den Stücken liegen. »Wenn man das Stück ein paarmal gelesen hat, ist man dabei.« Reinhold Ott, der ebenso seit 40 Jahren mitspielt, ergänzt, auch das Text lernen, falle nicht schwerer. Es sei schön, wie immer wieder gemeinsam spielen zu können. Man freue sich darauf.

Texte lerne man am besten in den Spielsituationen, findet zum Beispiel Jan Voit. »Mein Ziel ist es mit unserer Truppe Leute zum Lachen zu bringen.«

Apropos lachen, manche Versprecher aus den Proben wären ein Fall für die versteckte Kamera gewesen, sind sich die Mitwirkenden einig. Die Kulisse hatte man aus verschiedenen Teilen des eigenen Fundus' zusammengestellt.

Die Premiere des Stücks ist ab Freitag, 18. November, um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum. Für diese gibt es an der Abendkasse noch wenige Restkarten. Die anderen Aufführungen sind bereits ausverkauft. Mit Teilen der Gewinne der Veranstaltungen unterstützt der Verein soziale Zwecke.

BIRGER-DANIEL GREIN