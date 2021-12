Wie sich die Freudenberger Feuerwehren künftig aufstellen wollen

Langwieriger Prozess

Feuer in Mondfeld vergangene Woche: Der Einsatz hat die Probleme aufgezeigt, die der Feuerwehrentwicklungsplan in Freudenberg seit Jahren benennt. Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Boxtal beim Brand in Mondfeld. Die Abteilung war als erste vor Ort - mit drei Feuerwehrleuten. Eine Löschgruppe besteht normalerweise aus neun Einsatzkräften.

Als Christian Ott am Mittwochmittag von Boxtal aus zu einem Dachstuhlbrand nach Mondfeld ausrückt, hat der stellvertretende Abteilungskommandant zwei weitere Feuerwehrleute in seinem Löschfahrzeug sitzen. "Ich wusste, dass mehr nicht kommen würden. Dann sind wir gestartet", sagt Ott. Das Trio ist als erstes vor Ort, später kommt Verstärkung hinzu. Mit vereinten Kräften kann der Brand gelöscht werden. "Dieser Einsatz ist eine Bestätigung für das, was schon seit Jahren als Problem in unserem Feuerwehrentwicklungsplan steht", sagt Ott. "Jeder, der bei uns mitmachen will, kann sich gerne melden", wirbt er um jede helfende Hand.

Denn viele Feuerwehrleute aus den Freudenberger Ortschaften wie Boxtal sind Pendler und tagsüber deshalb gar nicht im Ort anzutreffen. Die dortigen Feuerwehren haben im Alarmfall also gar nicht genügend Personal, um in der gesetzlich vorgesehenen Zeit in der nötigen Stärke zu Einsätzen auszurücken. Freudenberg ist mit seinen Herausforderungen in Sachen Feuerwehr nicht allein, ähnliche Probleme gibt es auch anderswo: In Wertheim entsteht gerade ein neuer Feuerwehrentwicklungsplan, der sich auch dem Thema der betagten Ausrüstung und maroder Gerätehäuser einiger Ortswehren widmet. Und in Kreuzwertheim plant man den Bau eines neuen Feuerwehrhauses, während es schon seit Jahren Überlegungen gibt, wie man das Potenzial der im Gewerbegebiet Wiebelbach Beschäftigten für den Brandschutz tagsüber besser nutzen kann.

Personalprobleme

Bis 2017 ließ auch die Freudenberger Stadtverwaltung eine Fachfirma einen Feuerwehrbedarfsplan entwickeln, der eine Bestandsaufnahme und einen Zukunftsplan beinhaltete. Die Hauptwehr der Stadt kommt dabei am besten weg: Sie wird als »leistungsfähig« bezeichnet. Doch bei den Ortswehren gibt es insbesondere tagsüber an den Werktagen arge Personalprobleme (siehe Hintergrund). Die Empfehlung der Fachleute: Das Gerätehaus in der Kernstadt neu bauen, außerdem über die Zusammenlegung von Wehren in die Ortschaften nachdenken.

111 Kameraden, 33 Jugendliche und 50 Alterskameraden, über alle Abteilungen verteilt, gibt es in der Stadt, hieß es kürzlich bei der Hauptversammlung. Abgearbeitet wurden im Jahr 2020 85 Einsätze, 2021 bedingt durch die Unterstützung bei kommunalen Corona-Testzentrum schon mehr als 200. »Aktive zu finden, wird immer schwieriger«, sagt Klaus Weimer. Der 54-Jährige ist seit 15 Jahren Gesamtkommandant aller Freudenberger Wehren, seit der Hauptversammlung aber nur noch geschäftsführend im Amt. Ein Nachfolger hat sich nicht gefunden, der Bauunternehmer sagt, er ziehe sich aus Zeitgründen von dem Ehrenamt zurück. Wer auf Weimer folgt, auf den wartet viel Arbeit. Auch der Bedarfsplan müsse in den kommenden Jahren überarbeitet werden, sagt Weimer.

Sanierungsstau

»Ich habe die Feuerwehr von Anfang an als einen Schwerpunkt gesetzt«, sagt Roger Henning, Rathauschef seit Januar 2015. »Wir wissen, dass wir einen exorbitanten Sanierungsstau haben.« Im Feuerwehrbedarfsplan stünden viele Hausaufgaben, »die wir nach unseren Möglichkeiten abarbeiten«. In den vergangenen Jahren ist schon viel passiert. Für alle Feuerwehrleute gab es neue Einsatzkleidung, dazu neue Helme, neue Lampen, neue Pumpen. Ein Kommandowagen hilft der Helfer-vor-Ort-Gruppe, bei medizinischen Notfällen schnell eingreifen zu können. Ein zusätzlicher Mannschaftswagen kommt vor allem der Jugendarbeit zugute.

»Ende 2022 bin ich acht Jahre in Amt und Würden«, sagt Henning, »wir haben in dieser Zeit um die vier Millionen Euro in die Feuerwehr investiert. Für unsere Haushaltslage ist das sehr viel Geld.« Das größte Projekt läuft gerade: Der Neubau des Gerätehauses der Abteilung Stadt. Wenn der Winter mild wird und der Bau gut vorankommt, erwartet Henning die Fertigstellung Ende des kommenden Jahres.

Aktive zuerst fragen

Doch die nächsten Baustellen warten schon. Betagte Fahrzeuge müssen ersetzt werden. »Und wir müssen uns intensiv damit beschäftigen, wie es in den Ortsteilen weitergeht.« Der Bedarfsplan habe empfohlen, Abteilungen zusammenzulegen. »Zuallererst muss man die Kameradinnen und Kameraden einbinden in den Entscheidungsprozess«, unterstreicht der Bürgermeister. Im Oktober haben Feuerwehren und Ortschaftsräte die Herausforderung skizziert, nun soll eine Arbeitsgruppe mit je zwei Aktiven aus jeder Abteilung gebildet werden. »Nächster Schritt ist, die Ortschaftsräte und die Bürger einzubinden.« Am Ende liege es am Gemeinderat, zu entscheiden, welchen Weg man geht. Kein einfacher Weg, Henning erwartet keine einstimmige Entscheidung.

Denn über die Frage der Zusammenlegung von Abteilungen gibt es unterschiedliche Meinungen: Die Mehrheit der Abteilungen befürwortet ein Zusammengehen, es gibt aber auch Widerstand gegen die Konzentration von Einsatzfahrzeugen in einem zentralen Neubau zwischen Boxtal, Rauenberg und Wessental. Ebenheid wird aus Gründen der Hilfsfrist wohl eigenständig bleiben, erklären Henning und Weimer.

Aktuelle Vorgaben seien zwar in einem Neubau besser umzusetzen als in der Sanierung der bestehenden Gerätehäuser, meint Henning. »Aber ich bin da ganz wertneutral, denn es bringt nichts, den Neubau zu haben, wenn die Feuerwehrkameraden dort nicht arbeiten wollen.« Bei allen Plänen müsse man den Ortschaftsräten die Angst nehmen, dass die Vereinsarbeit nicht mehr läuft: »Der Maibaum wird trotzdem überall von der Feuerwehr aufgestellt.« Und: »Am Ende ist es nicht in der Entscheidung des Bürgermeisters oder des Gemeinderats, sondern der Truppe.«

Hintergrund: Feuerwehrplanung für Freudenberg 2016 hat die Stadtverwaltung Freudenberg eine Fachfirma mit der Bestandsanalyse und ZukunftspIanung der örtlichen Feuerwehren beauftragt. Tagsüber bringt eigentlich nur die Abteilung Stadt ausreichen Personal mit den nötigen Qualifikationen zusammen, um innerhalb der vorgegebenen Hilfsfristen ausrücken zu können. Bei den Abteilungen der vier zur Stadt gehörenden Ortschaften sieht es werktags zwischen 6 und 18 Uhr mau aus: Ebenheid und Boxtal bekommen innerhalb der vorgegebenen Zeiten allenfalls sogeannnte "selbstständige Trupps" - die aus drei Feuerwehrangehörigen bestehen - zusammen. Allerdings auch nicht immer mit den benötigten Spezialfunktionen und Ausbildungen, wie die Untersuchung ergeben hat. Noch schlechter sieht es in Rauenberg und Wessental aus: Tagsüber können diese Abteilungen auch keine Trupps stellen. In Gruppenstärke einsatzfähig sind die Wehren somit nur nachts und an den Wochenenden. Die Untersuchung führt auch Mängel an allen Feuerwehrgerätehäusern auf, insbesondere aber bei dem in Rauenberg. Die Fachleute haben deshalb Neubauten empfohlen: Der der Hauptfeuerwehr in Freudenberg läuft gerade, für das östliche Stadtgebiet raten die Experten, ein zentrales Gerätehaus für die Wehren aus Boxtal, Rauenberg und Wessental in der Nähe des Sägewerks Grein zu bauen. Für das abgelegene Ebenheid ist eine Sanierung empfohlen. (scm)