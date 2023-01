Wie schön: Nachbarn

Von Gusti Kirchhoff

31.01.2023



Dann fiel der Groschen. Oh Gott, wie lange ist das her, 100 Jahre oder doch nur 50? Er wohnte mit seiner Familie in der alten Schule, gleich nebenan. Ich habe ihn als jüngeren Bruder der Kinderfreundin meiner Tochter in Erinnerung, Tochter und Freundin sind nun auch schon 60 Jahre alt. Das ist tatsächlich über 50 Jahre her. Die Familie ist nur einige Straßen weiter gezogen, aber wir haben uns aus den Augen verloren.

So viele Familien haben in dem alten Schulhaus gewohnt, damals, als es noch eine richtige Schule war. Im Parterre und im 1. Stock waren die Klassenzimmer, unter dem Dach wohnte die in meiner Schulzeit gefürchtete Lehrerin, »Stöffelin« genannt. Auch alle späteren Lehrer wohnten zunächst hier.

Schwatz überm Zaun

Vom Lehrer Schindler und seiner Frau, die als Flüchtlinge 1945 hierher kamen, habe ich als junge Ehefrau beim Schwatz über den Gartenzaun viel gelernt. Es waren ganz andere Zeiten. Ein Satz von Frau Schindler ist mir in Erinnerung geblieben: »Der Garten braucht's ›Scheißhäusl‹«. Es stimmte offenbar, denn Frau Schindler hatte den dicksten Kohl und die saftigsten Erdbeeren. Man muss vielleicht erklären, dass es noch keine Kanalisation gab und der Inhalt der Toilette direkt in eine Sudelgrube lief, deren Inhalt von Zeit zu Zeit mit dem Sudelschöpfer herausgeschöpft und auf den Gartenbeeten verteilt wurde.

Damals roch es im Garten nicht immer nur nach Blüten. Den Sudelschöpfer sehe ich noch deutlich vor mir. An einem langen dicken Stock hatte mein Vater einen ziemlich verbeulten alten Eimer angebracht, der die dicke Brühe nach oben brachte. Früher schickte mich meine Mutter auch sofort mit Schaufel und Besen auf die Straße, wenn ein Kuh- oder Pferdegespann vorbei fuhr, um die »Küh- oder Gäulsbollere« aufzusammeln, die ebenfalls zum Düngen gebraucht wurden.

Zurück zum Schulhaus, das immer voll belegt war. Viele Lehrer mit ihren Familien habe ich kommen und gehen sehen, und mit einigen hat uns eine enge Freundschaft verbunden. Wir haben noch heute guten Kontakt. Später wohnten sie nicht mehr in der Schule, und ich traf sie nur am Gartenzaun.

Dafür gab es damals ja noch einen Schulgarten: eine Schule fürs Leben. Die kleinen Schüler lernten, wie aus dem Samenkorn, das sie in die Erde pflanzten, ihr ganz eigener Salat oder ein Gemüse wurde.

In der alten Schule ist nun die Musikschule untergebracht und ein Archiv des Heimatvereins. Im ehemaligen Schulgarten ist es still. Wo die vielen Beete waren, wächst Gras, und kein Kind kommt mehr an den Gartenzaun, um ein paar Himbeeren zu naschen oder eine Handvoll Kirschen aus Nachbars Garten. Es war so schön.