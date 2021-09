Wie schlau sind die Wertheimer?

Kellerquiz: Mit humorvoller Raterunde will Convenartis am 18. September ein Gemeinschaftserlebnis schaffen

Wertheim 10.09.2021

Sie fiebern bereits dem ersten Kellerquiz entgegen (von links): die Convenartis-Techniker Hannes Unterweger und Jürgen Heinzelmann sowie die Quiz-Organisatoren Nadine Schmid, Walter Hörnig und Martin Köhler und Convenartis-Techniker Hans Müller Rodenbach.

»Es geht um das berühmte Hintern-Hoch-Kriegen«, sagt Walter Hörnig. Er ist Programmdirektor beim Convenartis und einer der Ideengeber. »Wir haben etwas Ähnliches im Convenartis schon mal gemacht«, nun sieht er in der Idee Potenzial, mehr Institutionen einzubinden.

Und das über den Convenartis-Keller in der Mühlenstraße hinaus, denn das Kellerquiz soll am Samstag, 18. September, ab 19 Uhr coronabedingt in der Aula Alte Steige stattfinden. »Wir wollen ein niederschwelliges Angebot, deshalb ist es kostenfrei«, sagt Hörnig. Und nicht zuletzt auch ein Stück Eigenwerbung, um auf das neu ausgerichtete Convenartis-Programm aufmerksam zu machen.

In mehreren Teams treten Wertheimer, die in den verschiedensten Bereich aktiv sind, gegeneinander an, außerdem gibt es lokale Fragepaten. Nach Art eines Pub-Quiz oder Fernsehquiz gibt es drei Runden im K.-o.-System, in jeder Runde gibt es Multiple-Choice-Fragen aus den verschiedensten Wissensbereichen. Auch das Publikum kann mitraten - und kleinere Preise gewinnen. »Ich war positiv überrascht, dass so viele spontan zugesagt haben, mitzumachen«, freut sich Hörnig über die Resonanz bei seiner Suche nach Mitratenden auf der Bühne. Seit Februar haben er und seine Mitstreiter gesucht.

Gegen den OB antreten

Auf der Bühne treten laut Ankündigung der Veranstalter die Teams »Politik und Verwaltung«, »Wirtschaft und Wirtschaft« sowie »Kultur und Vereine« an. Sie können Geldpreise erspielen, die Convenartis an ein soziales oder naturnahes regionales Projekt nach Wunsch der Rateteams spendet. Im Finale wartet schließlich das geheime »Mystery-Team«, Hörnig will sich dazu noch nichts entlocken lassen. Die Besetzung der anderen Mannschaften steht dagegen fest: Das Team »Politik und Verwaltung« bilden Oberbürgermeister Markus Herrera-Torrez, Stadträtin Birgit Väth, Joachim Prahl, Hausmeister an der Alten Steige, und Hans-Peter Otterbach, ehemaliger Rektor der Comenius-Realschule.

Im Team »Wirtschaft und Wirtschaft raten Malermeister Axel Wältz, Gastronom Andreas Gravius von der Orangerie in Bronnbach, Vorstandsassistentin Katja Migas von Lutz Pumpen und Biohofbetreiberin Iris Klein mit, während das dritte Team »Kultur und Vereine« aus Kai Grottenthaler vom FC Eichel, Dekanin Wibke Klomp von der evangelischen Kirchengemeinde, Carsten Schmidt für den Reicholzheimer Narrenclub und VfB Reicholzheim sowie Alfons Göpfert für den Internationalen Partnerschaftsverein besteht.

»Wir haben die Teams ausgeglichen besetzt, alle haben außerdem einen Joker im Publikum sitzen. Und wenn der eingesetzt wird, muss er antworten - ob er die Antwort weiß oder auch nicht«, sagt Hörnig. »Es geht vor allem um Allgemeinwissen und Lebenserfahrung. Als Ein-Themen-Spezialist kommt man nicht weit.« Er hat außerdem mehrere Fragepaten mit absolutem Expertenwissen gewonnen, zum Beispiel Monika Schaupp als Leiterin des Archivs in Bronnbach, Tarek Nasser vom Naturschutzbund Nabu oder Bernd Christensen von der Johann-Kern-Sternwarte in Reicholzheim. »Davon sollen das Publikum und alle, die mitmachen, gleichermaßen profitieren«, sagt Hörnig.

»Ich glaube, es gibt viele Wertheimer, die noch nicht mal wissen, dass es hier eine Sternwarte gibt oder welche Schätze das Archiv zu bieten hat.«

Zwischen den Raterunden soll es deshalb genug Zeit geben, miteinander ins Gespräch zu kommen und Kontakte zu knüpfen. »Insgesamt gibt es 75 Fragen, am meisten freue ich mich auf die mit Wertheim-Bezug. Da war ich im Vorfeld überrascht, wie viele davon ich selbst gar nicht beantworten konnte«, sagt Hörnig.

Die Dauer des Kellerquiz schätzt er auf um die vier Stunden. »Für uns ist das ein Sprung ins kalte Wasser, es gab keinerlei Probelauf.«

MATTHIAS SCHÄTTE