Wie Natur an den Maintalhängen zu erhalten ist

Umwelt: Sogenannter runder Tisch zum FFH-Gebiet zwischen Bürgstadt und Wertheim - Managementplan muss noch umgesetzt werden

Kreuzwertheim 16.12.2022 - 10:59 Uhr 2 Min.

FFH-Gebiet Maintalhänge zwischen Bürgstadt und Wertheim: In der Kreuzwertheimer Dreschhalle informieren sich die Bürger über Ziele und Fördermöglichkeiten. Foto: Birger-Daniel Grein.

Teilnehmer waren unter anderem verschiedene Verbände, Behörden und Bürgermeister der betroffenen Region. Max Kleinwechter, Fachstelle Waldnaturschutz des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-Würzburg, und Verena Biedermann von der Höheren Naturschutzbehörde bei der Regierung von Unterfranken, informierten über Natura 2000 und die FFH-Gebiete.

Biologische Vielfalt sichern

Natura 2000 ist, so Kleinwechter, ein europaweites Netz von Biotopen, bestehend aus FFH-Gebieten (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie) und Vogelschutzgebieten. Ziel sei es, die biologische Vielfalt in Europa zu sichern und Lebensraumtypen und Arten in einem günstigen Erhaltungszustand zu bewahren oder diese wieder herzustellen.

In Unterfranken gebe es insgesamt 117 Natura-2000-Gebiete mit rund 1500 Quadratkilometer. Das entspricht 17,6 Prozent der Gebietsfläche. Das sei besser als der bayerische Durchschnitt, in Europa sei das Mittelfeld. Im betrachteten 40 Kilometer langen Areal entlang des Mains gibt es 491 Hektar Wald und 127 Hektar Offenland, was zu FFH-Gebieten zählt. Zum Verfahren erklärte Kleinwechter, nach der Auftaktveranstaltung 2017 seien Offenland-Schutzgüter und 2019 Wald-Schutzgüter kartiert und bewertet worden. Es folgte die Maßnahmenplanung und nun der runde Tisch.

Jetzt stehe noch die Umsetzung des Managementplans an. Fördermittel für Maßnahmen könnten bereits abgerufen werden. Zur Umsetzung des Managementplans erklärte er, Natura-2000-Gebiete seien keine Naturschutzgebiete, eine bisherige Bewirtschaftung sei weiterhin möglich, sofern sie nicht mit den Erhaltungszielen kollidiere. Viele schützenswerte Typen seien durch lange nachhaltige Bewirtschaftung entstanden, ergänzte er.

Weiter betonte Kleinwechter, für private und kommunale Flächeneigentümer sei nur ein Verschlechterungsverbot verbindlich. Sonst gebe es keine Verpflichtungen. Verschlechterungsverbot bedeute, dass keine aktiven Maßnahmen getroffen werden dürfen, die den Erhaltungszustand verschlechtern. »Verboten wäre beispielsweise der Kahlschlag eines Auenwalds mit anschließendem Aufforsten mit Douglasien, da dies eine Verschlechterung des Erhaltungszustands ist«, so Kleinwechter.

Die beiden Experten betonten, zur Bewertung des Verschlechterungsgebots betrachte man die Auswirkung auf das gesamte entsprechende FFH-Gebiet.

Strafbare Verschlechterungen

Die Auswirkung der Maßnahme müsse so groß sein, dass sie sich auf den Erhaltungszustand des gesamte Gebiets auswirke. Eine solche aktive Verschlechterung sei in der Praxis schon vorgekommen und werde auch geahndet.

Die weiteren Ziele des Managementplans sind ausschließlich für Behörden verbindlich. Darunter falle vor allem die Verpflichtung, Flächenbesitzern eine Beratung zur Verfügung zu stellen. Mit Förderprogrammen will man den freiwilligen Einsatz für die Ziele attraktiv machen.

Die beiden gingen auf die Bewertungsrichtlinien der Schutzgüter von Sehr gut bis Schlecht ein. Im Detail stellte Kleinwechter schützenswerte Gebietsarten im Wald und Biedermann solche im Offenland vor. Zu ihnen gehören die Schlucht- und Handmischwälder als priorisierter Lebensraum.

Die einzige vorhandene Teilfläche im Gebiet mit 0,49 Hektar liegt auf dem Kamm an der engsten Stelle der Mainschleife Kreuzwertheim. Ihr Erhaltungszustand sei gut. Notwendige Erhaltungsmaßnahmen sind die Fortführung und eventuell Weiterentwicklung der bisherigen, möglichst naturnahen Behandlung sowie der Erhalt der Dauerbestockung. Bei dieser soll immer eine gewissen Anzahl Bäume auf der Fläche bleiben.

Alles freiwillig

Auch über Maßnahmen zum Schutz von Tierarten wurde gesprochen. Die Diskussionsrunde drehte sich um fachliche Detailfragen und Möglichkeiten, private Besitzer für den Erhalt der FFH-Gebiete zu motivieren. Bürgermeister Klaus Thoma freute hier besonders, dass man auf Freiwilligkeit setze. Damit könne man oft mehr erreichen als mit Druck.

BIRGER-DANIEL GREIN