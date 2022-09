Külseheim: Wie moderner Wohnkomfort im Denkmal gelingt

Miriam Lüer und Adrian Groß zeigen ihre bisherige Sanierung der oberen Mühle

Külsheim 12.09.2022 - 11:57 Uhr 2 Min.

In der Oberen Mühle in Külsheim zeigten die Besitzer Miriam Lüer und Adrian Groß am Tag des offenen Denkmals, wie sich Denkmalschutz und moderner Wohnkomfort vereinen lassen. Zudem war viel Interessantes über die Getreidemühle zu erfahren. Foto: Birger-Daniel Grein

Am Sonntag öffneten sie die Baustelle im Rahmen des Tags des offenen Denkmals und nahmen die Besucher mit auf Spurensuche durch die Geschichte der Mühle und deren Zukunft.

Das Interesse an den drei Führungen war riesig. Den Mühlenbesitzern war besonders wichtig, aufzuzeigen, dass man auch in alten, denkmalgeschützten Gebäuden modernes Wohnen ermöglichen und zugleich den historischen Charakter erhalten kann. So möchten sie motivieren, sich solcher Gebäude anzunehmen. Es gebe insgesamt viel Leerstand in alten Gebäuden, und zugleich habe man hohen Wohnungsbedarf, so Lüer im Gespräch mit unserem Medienhaus.

Hochwertiges Baumaterial

Die Architektin verwies auf die hohe Qualität der damaligen Baumaterialien und die Bedeutung solcher Baute für das Ortsbild. Neubauten und Bestand hätten beide ihre Berechtigung. Es sei aber schade, wenn alte und qualitativ hochwertige Gebäude Neubauten weichen müssten.

Miriam Lüer berichtete bei den Führungen, dass es ihrem Mann und ihr wichtig sei, dass alle Räume genutzt werden. Sie zeigte anhand der Funde, die bei der Sanierung zutage traten, die Entwicklung der Gebäude auf. Faszinierend sei für sie unter anderem die große Raumhöhe, die typisch sei für Mühlengebäude. Auch die Grundstruktur der Gebäude passe gut zur Familie.

»Wir wollen in einem alten Gebäude dennoch den Komfort des modernen Wohnens genießen. Das geht«, betonte sie und zeigte einige technische Lösungen dafür auf. Das größte Problem der alten Gebäude seien Zugerscheinungen über die Wände.

Temperierte Außenwände.

Diese vermeide man durch Temperierung der Außenwände durch Wandheizungen an allen Außenflächen. Wegen der Denkmalauflagen ist nur eine Innendämmung möglich.

Um Feuchtigkeitsansammlungen durch diese zu vermeiden, setzt das Paar auf einen diffusionsoffenen, rein natürlichen Dämmputz, der, ebenso wie viele der beteiligten Handwerker, aus der Region stammt.

Diese Regionalität sei ihnen wichtig, so Lüer, und vereinfache auch die Zusammenarbeit. Dass man mit bereits im Gebäude vorhandenen Baustoffarten auch neu bauen kann, zeigte sie am Anbau. Dessen Dämmung besteht aus einer Mischung aus Lehm, Hackschnitzel und Wasser, das eingestampft wird und zwei Monate trocknet.

Es erfülle die energetischen Standards von Neubauten und sei feuerhemmend. Die historische Frontfassade zur Straße erhält man. Auf der Rückseite zum Bach hin werde man die eigene Note mit großer Verglasung und Terrassierung zum Garten einbringen. »Man darf auch ein Denkmal verändern, wenn das Konzept stimmt«, erklärte sie, dass mit dem Denkmalamt Kompromisse gefunden werden.

Auch die meisten Fenster im Gebäude tauschte man aus. »Sie mussten der historischen Fensteraufteilung entsprechen.«

Geschichte und Technik

Adrian Groß gab den Gästen viele Informationen zur Mühlengeschichte und zur Technik. Die Besucher lobten die Familie. Es sei gut, dass jemand die Mühle übernommen habe und saniert. Auch viele Geschichten und Erinnerungen an die einstigen Mühlenbesitzer und deren Nachfahren, die bis 1990 im Gebäude wohnten, wurden ausgetauscht.

