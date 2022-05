Wie man mit einem alten Ehebett Geld verdient

Geschichte: Oma Martas Schlafstätte derzeit im Freudenberger Rauch-Möbel-Museum zu sehen - Zimmer Nummer 5 im Hotel Martha

Wertheim 12.05.2022 - 00:00 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Omas Bett bleibt, sagt Klaus Oetzel aus dem Hotel Martha in Reicholzheim. Foto: Michael Geringhoff Packzettel aus den 1920er Jahren. Foto: Michael Geringhoff

Oetzel brandmarkt es nicht direkt als tote Materie, aber ein Schlafzimmer aus den 20ern - in seinem Hotel kann man es nach wie vor buchen. Es gebe echte Fans und eben echte Geschichten rund um Omas robustes Vollholzschlafzimmer, sagt Oetzel.

Auf einigen Schubladen und der Schrankrückwand kleben Lieferscheine aus den 1920er Jahren. Von Ludwigshafen aus war die damals jungfräuliche Schlafzimmereinrichtung nach Mannheim gegangen. Opa Franz und Oma Hilde hatten eben geheiratet und sich die gediegene Schlafstätte geleistet. »Was fürs Leben«, werden sie gedacht haben, was für Generationen ist es dann geworden.

Derzeit sind es drei, die vierte Generation ist im Hotel bereits am Start und unter anderem verantwortlich für die vogelwilde Tapete, die Omas Retro-Designbett in Zimmer Nummer 5 neuerdings erst so richtig zur Geltung bringt. Wir haben alles, erzählt Klaus Oetzel. Seine ausholende Handbewegung umfasst das Bett, zwei Nachtschränke mit der typischen Marmorplatte obenauf, zwei Kommoden und einen beeindruckenden dreiflügeligen Schrank mit ovalem Spiegel in der Mitte. Echtes Handwerk und echt solide - man sieht es schon, bevor der Hotelier die Schranktüren öffnet und auf die Details ehrbaren Tischlertums hinweist.

Dass die Einrichtung jetzt im Taubertal in Ehren gehalten wird, liegt daran, dass Oma Hilde eine Heußlein war, somit aus Külsheim komme, erklärt Oetzel. Unterm Satzenberg haben seine Eltern Kurt und Marta das Bett sozusagen geerbt.

Stopptaste gedrückt

Und als es dann irgendwann darum ging, dass das Schlafzimmer nicht mehr in die Zeit passe und wegmüsse, da hat Klaus Oetzel die Stopptaste gedrückt. Eigentlich doch viel zu schön, zu schade und noch viel zu gut für den Sperrmüll und ja auch irgendwie Tradition war das Bett dann ins Hotel übersiedelt worden. »Was Solides«, sagt Oetzel. Den Hype um diese Boxspringbetten, den könne er eh nicht so recht nachvollziehen. »Haben wir natürlich auch«, müsse man ja, sagt er. Aber eben nicht im Zimmer Nummer 5. Omas Bett habe mittlerweile eine echte Fangemeinde. »Viele Stammgäste bestellen schon vorab das Zimmer Nummer 5, und auch andere Gäste lobten einen einzigartigen Schlafkomfort. Geschichten? »Reichlich«, lächelt Oetzel. Es gebiete sich jedoch auch eine gewisse Diskretion.

Wenngleich diese eine Sache gehört dann doch erzählt - einfach wegen der sich anbietenden Verknüpfung des Taubertals mit einem literarischen Werk von Weltruf.

Vor rund 20 Jahren habe eine Reinigungskraft ein Paar in dem als verwaist angenommenen Zimmer beim Sex ertappt. Reichlich erbost habe die Putzfrau dem oben liegenden Herrn einen sehr heftigen Schlag auf den Po gegeben und dann das Zimmer kommentarlos verlassen.

Den genannten literarischen Bezug findet man im Frühwerk des deutschen Nobelpreisträgers Günter Grass. Die Blechtrommel aus den später 1950er Jahren hält eine sehr ähnliche Szene parat.

MICHAEL GERINGHOFF