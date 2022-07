Wie Kurtz Ersa bis 2029 CO2-neutral werden will

Investitionen in eigene Stromerzeugung auf zwei Standorten

14.07.2022 - 17:55 Uhr 3 Min.

Bei den Produktionsprozessen will der Kurtz Ersa-Konzern in den kommenden Jahren den Energiebedarf deutlich senken. Foto: Kurtz Ersa Die Firma Kurtz Ersa plant in Kreuzwertheim-Wiebelbach einen Anbau zur deutlichen Vergrößerung ihres Logistikzentrums (Foto). Dem stimmte der Gemeinderat einstimmig zu.

Ralph Knecht, seit vergangenem Jahr Vorsitzender der Geschäftsführung, setzt den Zeitrahmen: Bis im Jahr 2029 solle der Prozess abgeschlossen sein.

Nachhaltigkeit, davon ist Knecht überzeugt, werde immer mehr zu einem Differenzierungsmerkmal eines Unternehmens gegenüber Mitbewerbern, den Kunden, aber auch den Lieferanten. Der Vorsitzende der Geschäftsführung berichtete davon, dass man vor zwei Jahren mit dem Programm »Go Green 250« gestartet sei. Darin gebündelt finden sich die Anstrengungen des Unternehmens, nachhaltiger zu wirtschaften zum Schutz der Umwelt mit dem Ziel, in sieben Jahren bereits kohlendioxid-neutral zu sein.

Ausfluss dieses Programms ist jetzt auch die Vorlage des ersten Nachhaltigkeitsberichts für das Jahr 2021. Am zweiten Nachhaltigkeitsbericht für das laufende Jahr werde bereits gearbeitet. Die Kohlendioxid-Neutralität bekomme man nur dann hin, wenn man sich für jedes Jahr ein großes Paket an Maßnahmen vornehme, beschreibt der Vorsitzende der Geschäftsführung die Entwicklung in den kommenden Jahren.

Im Bericht formuliert ist das Ziel, Produkte und Prozesse »konsequent an Nachhaltigkeitszielen auszurichten«. In allen Unternehmensbereichen solle der Kohlendioxid-Fußabdruck »deutlich reduziert« werden, heißt es weiter - nicht nur auf die eigentliche Produktion bezogen, sondern auch auf vor- und nachgelagerten Aktivitäten und Prozesse. 2020 wurden im Konzern mehrere Arbeitsgruppen gebildet, die alle Prozesse auf den Prüfstand stellen und für die verschiedenen Produktionsprozesse und Lieferketten nachhaltige Lösungen erarbeiten. Viele Mitarbeiter, so Ralph Knecht, beteiligten sich mit eigenen Vorschlägen konstruktiv an diesem Prozess.

Nachhaltigkeit werde bei Kurtz Ersa nicht nur auf ökologische Aspekte reduziert, vielmehr verfolge der Konzern »einen ganzheitlichen Ansatz«, wie es im Nachhaltigkeitsbericht weiter heißt. In sechs Kapiteln werden die Fortschritte des Unternehmens auf seinem Weg zur Kohlendioxid-Neutralität in den Handlungsfeldern »Entwickeln«, »Beschaffen«, »Produzieren, »Verkaufen«, »Wirtschaften« und »Leben«. Entsprechend umfangreich ist auch die Business-Planung des Konzerns für die kommenden Jahre, was die Verringerung des Kohlendioxid-Ausstoßes betrifft.

Eigenstromerzeugung

Handlungsfeld »Nachhaltig Produzieren«: Kurtz Ersa will die Eigenstromerzeugung mit dem Bau zweier großflächigen Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Firmengebäude in Wiebelbach und Bestenheid deutlich erhöhen. Diese Investitionen sind noch in diesem Jahr geplant und sollen dafür sorgen, dass die bislang nur geringe Eigenstromerzeugung von etwa 2,5 Prozent des Gesamtverbrauchs aller deutschen Standorte im Blockheizkraftwerk am Standort Wiebelbach bis Ende 2023 auf 16 Prozent angehoben werden könnte, mindestens aber auf 400.000 Kilowattstunden pro Jahr. Schon seit Januar dieses Jahres beziehen alle deutschen Standorte des Kurtz Ersa-Konzerns ihren Strom zu 100 Prozent aus regenerativer Erzeugung.

Deutlich senken will das Unternehmen auch den Strombedarf. Allein in diesem Jahr sollen es 550.000 Kilowattstunden weniger sein als im Vorjahr. 2021 wurden an allen deutschen Standorten rund 3,3 Millionen Kilowattstunden Strom verbraucht. Dafür sind eine Reihe von Energieeinsparmaßnahmen geplant, wie die Umstellung LED-Beleuchtung in allen Firmengebäuden und die energetische Sanierung von Gebäuden.

Zudem soll der Gasverbrauch deutlich vermindert werden, lautet ein weiteres Ziel im Nachhaltigkeitsbericht. In diesem Jahr sollen 380.000 Kilowattstunden weniger verbraucht werden als noch 2021, als der Verbrauchswert bei insgesamt rund 5,9 Millionen Kilowattstunden gelegen hatte. Erreicht werden soll dies vor allem durch die Optimierung bestehender Heizungen und durch den Einbau neuer und effizienterer Heizsysteme. Bis 2023 soll der Gasbezug ausschließlich aus regenerativen Erzeugung erfolgen.

Mehr Elektrofahrzeuge

Handlungsfeld »Nachhaltig verkaufen«: In diesem Handlungsfeld zusammengefasst ist auch der Fuhrpark des Konzerns. Neben Fahrzeugen, die ausschließlich geschäftlich genutzt werden, wird auch der CO2-Verbrauch von Dienstfahrzeugen kalkuliert, die beruflich und privat eingesetzt werden. Ziel sei es, so heißt es im Nachhaltigkeitsbericht, den Gesamtverbrauch von Kraftstoff für den gesamten Fuhrpark zu senken. So soll der Anteil an rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen im Firmenfuhrpark um 23 Prozent und der von Hybrid-Fahrzeugen um 32 Prozent bis 2024 gesteigert werden.

Bereits im vergangenen Jahr konnten die an den deutschen Standorten gefahrenen Dienstreisenkilometer um 31 Prozent im Vergleich zu 2019 verringert werden, was allerdings auch mit der Corona-Pandemie zutun haben dürfte. Viele Termine fanden als Video-Konferenzen statt, Reisen entfielen. So sank der CO2-Ausstoß von 935 Tonnen in 2019 auf 675 Tonnen im vergangenen Jahr.

GUNTER FRITSCH

Zahlen und Fakten: Der Kurtz Ersa-Konzern Der Kurtz Ersa-Konzern mit seinem Hauptsitz im Kreuzwertheimer Ortsteil Wiebelbach ist ein global agierendes Maschinenbauunternehmen mit Niederlassungen in Europa, Nordamerika, Mittelamerika und Asien. Die drei wesentlichen Geschäftsfelder sind Lötsysteme und Lötwerkzeuge, die Produktion von Schaumstoff- und Gießereimaschinen und 3D-Metalldruckern. Außerdem gibt es eine Sparte mit Automatisierungslösungen. Das 1779 begründete Unternehmenhat nach eigenen Angaben weltweit etwa 1250 Mitarbeiter, davon allein 950 an seinen beiden Firmenstandorten in Wiebelbach und Bestenheid und hat im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 275 Millionen Euro erwirtschaftet. Damit lagen die Umsatzerlöse im vergangenen Jahr bereits über Vor-Corona-Niveau hatte es auf der Bilanzpressekonferenz im Herbst vergangenen Jahres geheißen, bei der auch der Vorsitzende der Geschäftsführung Ralph Knecht vorgestellt worden war. Um die Ausfälle beim Bezug von Stahl aus Ukraine aufzufangen, habe der Konzern Anfang des Jahres seine Lagerkapazitäten am Standort Wiebelbach für »einen zweistelligen Millionenbetrag« ausgebaut, hieß es jetzt bei einem Gespräch der Redaktion mit der Geschäftsführung. (gufi)