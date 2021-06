Wie ist es um die Zukunft des Kreis-Impfzentrums in Bad Mergentheim bestellt?

Corona: Konzept im Landkreis fußt auf Arztpraxen, Betriebsärzten und Zentren - Hohe Kosten

Wie an einen Impftermin im Impfzentrum Bad Mergentheim kommen: Für ältere Bürger hat die Stadt Wertheim jetzt ein Unterstützungsangebot geschaffen, das Fragen der Anmeldung klären, aber auch bei der Fahrt ins Impfzentrum behilflich sein will. Foto: Peter D. Wagner

Zugleich werden neben den bereits impfenden Hausärzten ab kommender Woche auch Betriebsärzte in Baden-Württemberg in die Corona-Impfungen einsteigen. Dann könnte die Zahl der Erstimpfungen im Bad Mergentheimer Impfzentrum - zumal dort kein Biontech-Fezer-Impfstoff mehr verarbreicht wird - weiter rückläufig sein.

Braucht es angesichts dieser Entwicklung überhaupt noch Impfzentren in den Landkreisen? Im zuständigen Landratsamt ist man davon überzeugt, dass "im Sommer alle drei Säulen der Impfkampagne - Impfzentren, Arztpraxen und Betriebsätze - benötigt werden, um die erwarteten Impfstoffmengen möglichst rasch zu verimpfen. Um so "die Impfung aller impfbereiten Bürgerinnen und Bürger schnelltst möglich abzuschließen", so Landratsamts-Sprecher Markus Moll auf Anfrage zur Impfstrategie im Landkreis.

Zum Zeitpunkt Ende Mai ging der Landkreis Main-Tauber deshalb davon aus, dass die Impfzentren bis mindestens 15. August betrieben werden. Aus dem baden-württembergischen Sozialministerium heißt es dazu, dass die Laufzeit der Impfzentren ursprünglich lediglich bis zum 30. Juni vereinbart gewesen sei. Eine Verlängerung des Betriebs bis zum 15. August sei innerhalb der Landesregierung aber bereits beschlossen und werde aktuell umgesetzt, so eine Ministeriumssprecherin.

Ob ein Betrieb der Kreisimpfzentren über den 15. August hinaus fortgesetzt werde, sei allerdings noch nicht entschieden. Abhängig von der weiteren Entwicklung des Impfgeschehens würden die Impfzentren auch im September benötigt, heißt es dazu aus Stuttgart. Anhand der jeweiligen Situation im Sommer werde zu entscheiden sein, ob der Betrieb weiter erforderlich sei oder nicht, so die Ministeriumssprecherin weiter.

Geht es nach dem Landkreis Main-Tauber, dann werden die Impfzentren auch im Herbst ihre Bedeutung für die Covid-19-Impfkampagne behalten. Dabei sei insbesondere zu bedenken, so Landratsamtssprecher Markus Moll, dass aktuell bereits diskutiert werde, ob frühzeitig in diesem Jahr geimpfte Personen bereits im Herbst wieder eine Auffrischungsimpfung benötigen. "Ohne die Impfzentren ist dieses Mammutprojekt nicht zu stemmen, zumal die Arztpraxen die Impfungen zusätzlich zu ihrer bereits hohen Belastung bei der regulären Patientenversorgung schultern", lautet die Einschätzung aus dem Landkreisamt.

Kapazitäten nicht ausgelastet

Im Kreisimpfzentrum Bad Mergentheim sei es theoretisch möglich, täglich mindestens 750 Impfungen zu verabreichen - wenn die entsprechende Menge an Impfstoff zur Verfügung steht - und das an sieben Tagen in der Woche, beschreibt Moll die Kapazitäten der Einrichtung, die den Landkreis laut einer ersten Abrechnung bereits rund 1,28 Millionen Euro gekostet hat. "Diese Ausgaben sind dem Main-Tauber-Kreis für den Zeitraum seit dem Aufbau des Kreisimpfzentrums ab Dezember 2020 bis zum 31. März angefallen. Somit sind darin auch einmalige Fixkosten für den Aufbau enthalten", antwortet Pressesprecher Markus Moll auf die Frage nach den Kosten der Einrichtung. Diese Kosten habe der Landkreis gegenüber dem Land geltend gemacht.

In diesen Kosten nicht enthalten sind allerdings die Honorare der Ärzte, die vor Ort impfen. Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) spricht hier von 130 Euro pro Stunde für die Ärzte. Aus dem Sozialministerium heißt es dazu auf Anfrage, das Land erstatte den Impfzentren für den Einsatz von Ärztinnen und Ärzten "bis zu 130 Euro pro Stunde". Darin enthalten sei allerdings noch nicht die Fahrtkostenpauschale, über deren genaue Höhe eine Ministersprecherin keine Auskunft gibt.

Aufgrund des Impfstoffmangels arbeiteten die Impfzentren "teilweise noch nicht in Volllastbetrieb" und so könne das Sozialministerium auch keine präzisen Angaben über die Zahl der jeweils in den Zentren eingesetzten Mitarbeiter machen. Eine genaue Aufschlüsselung über die jeweiligen aktuellen Mitarbeiterzahlen liege dem Ministerium auch nicht vor, weil die Organisation des Betriebs den Kreis obliege, heißt es weiter. Allerdings gibt es sowohl für die Kreisimpfzentren wie auch für die mobilen Impfteams Personalschlüssel, die festlegen, wie viele Mitarbeiter jeweils pro Tag (Acht-Stunden-Betrieb) an sieben Tagen in der Woche eingesetzt und damit auch abgerechnet werden dürfen.

Unterschiedliche Bezahlungen

So dürfen in den Kreisimpfzentren zum Beispiel bis zu 14 Ärztinnen und Ärzte im Einsatz sein. Zwölf Personen aus der Gruppe des medizinischen Fachpersonals können im Einsatz sein. In den mobilen Impfteams sind es bis zu zwei Impfärzte und vier Personen des medizinischen Fachpersonals. Medizinische Fachangestellte erhalten bis zu 50 Euro pro Stunde, wobei es sich um Bruttolöhne einschließlich Gebühren handelt. Die Verwaltungsleitung wird mit bis zu 40 Euro je Stunde entlohnt. Grund für unterschiedliche Bezahlungen sind nach Auskunft des Sozialministeriums die verschiedenen Einstellungsmodelle - ob jemand über das Land, die Hilfsorganisationen oder Dienstleister vor Ort beschäftigt wird.

Laut Landratsamt benötigte das Kreisimpfzentrum bei voller Auslastung mindestens 33 Personen aus den Bereichen Verwaltung, medizinisches Fachpersonal und Ärzten für eine Acht-Stunden-Schicht. Dazu kämen noch einem zehn Personen für den Sicherheits- und Reinigungsdienst.

Hintergrund: Impfzahlen im Main-Tauber-Kreis Im Kreisimpfzentrum des Landkreises Main-Tauber in Bad Mergentheim haben nach den neuesten Angaben des Landratsamtes in der Woche vom 24. bis 30. Mai 249 Erstimpfungen und 2169 Zweitimpfungen stattgefunden. Bei insgesamt 2418 Impfdosen ergibt das im Schnitt 345 Impfdosen täglich, rechnet Landratsamtssprecher Markus Moll vor. Seit Beginn der Impfkampagne am 22. Januar erhielten 30665 Menschen ihre erste und 11720 ihre zweite Impfung im Impfzentrum. Zusätzlich wurden dort inzwischen 840 Impfdosen von Johnson und Johnson verabreicht, von diesem Impfstoff ist nur eine Dosis notwendig. Dieser Impfstoff wurde allerdings in der letzten Maiwoche gar nicht verimpft. Insgesamt wurden bisher also 42385 Impfdosen durch das Kreisimpfzentrum verabreicht. Seit dem 6. April impfen in Baden-Württemberg auch die Hausärzte. 85 Praxen nehmen im Landkreis laut Kassenärztlicher Vereinigung aktuell daran teil. Bis einschließlich 30. Mai wurden in den Praxen 19998 Impfsoden verabreicht, 3635 davon in der letzten Maiwoche. In den Arztpraxen wurden Stand 30. Mai 15443 Erstimpfungen und 4555 Zweit-Impfungen vorgenommen, heißt es aus dem Landratsamt weiter. Ab kommenden Montag gelte auch in den Impfzentren des Landes keine Impfpriorisierung mehr, teilte das Sozialministerium mit. Das bedeute aber nicht, dass Jeder direkt einen Termin bekomme, weil der Impfstoff weiter knapp sei. gufi