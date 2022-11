Wie eine Eckkneipe zum Edellokal wird

Aufführung: Komödienstadl Ebenheid unterhält im Gemeindezentrum mit Dreiakter »Kaviar trifft Currywurst«

Freudenberg 21.11.2022 - 16:55 Uhr 2 Min.

Dreiakter "Kaviar trifft Currywurst" von Winnie Abel : Auch am Sonntag begeisterten die Mitwirkenden des Komödienstadls Ebenheid ihre Gäste. Foto: Birger-Daniel Grein

Am kommenden Wochenende finden zwei weitere Aufführungen statt. Alle sind ausgebucht. So kommen 600 Theaterfreunde in den Genuss der erfahrenen Laienspielgruppe.

Auch bei den Schauspielern war die Freude groß, vor allem, weil es den Komödienstadl bereits seit 40 Jahren gibt, gegründet wurde er 1982. »Theater gespielt wurde schon 1981«, berichtet der Vereinsvorsitzende Simon Schaber. In dieser Zeit habe man 36 Stücke gespielt.

Das erste Wochenende der diesjährigen Theatersaison hatte auch eine Überraschung parat. Am Samstag war Bürgermeister Roger Henning nicht nur zu Gast. Die Schauspieler konnten ihn in der Pause überreden, spontan eine kleine Rolle zu übernehmen. »Er sagte den letzten Satz des Stücks«, erzählen die Mitwirkenden im Gespräch mit unserem Medienhaus.

Für Dauer-Lacher gesorgt

Der Dreiakter »Kaviar trifft Currywurst« von Winnie Abel enthält unter anderem viele bewährte Witze und Sprüche, mit denen die Mitwirkenden für Dauer-Lacher sorgte. Auch die Handlung selbst und die Darbietung sorgten das ganze Stück über für Lachsalven und viel Applaus.

Im Stück führt die bodenständige Erna Wutschke (Hilde Berberich) die heruntergekommene Eckkneipe Zum warmen Würstchen. Dabei halten ihr ihre Stammgäste Uwe (Reinhold Ott), Heinrich (Werner Hilbert) und Sandy Stutzke (Karin Walter) stets die Treue. Doch Erna steckt in Not. Nicht nur, dass die Gäste dauernd anschreiben, nun ist auch noch die Mikrowelle kaputt. Außerdem hat die Wirtin Schulden bei ihrem neureichen Cousin (Jan Voit). Dieser nennt sich, nach dem Kauf eines Adelstitels, Prinz Harry von Anhalt.

Das Problem ist, um Geld von Harry zu bekommen, hat sie behauptet, sie betreibe ein gut laufendes Edelrestaurant. »Denn der ist ein nobler Schnösel und würde nie in solch eine Kneipe investieren«, begründete sie. Doch dann kündigt sich Harry für einen Besuch an. Erna will schon aufgeben, doch ihre Stammgäste überzeugen sie, zu kämpfen, denn sie sei schließlich die »Mutter Theresa der Kneipenszene«, meint Sandy. »Dann machen wir halt einen Tag auf Edelrestaurant«, so der Plan.

Für viele Lacher sorgt auch Bürgermeister Dieter Döge (Simon Schaber) im Wahlkampfmodus. Seine Frau Annabell (Brigitte Bundschuh-Hock) hat ihn unter ihren Fittichen und zwingt ihn unter anderem zu ihrem besonderen Kopfschmuck, »alte Gegenstände neu interpretiert«. Die damit verbundene Geschäftsidee ist aber wenig erfolgreich, was sie nicht daran hindert, selbst als Werbefigur dafür herumzulaufen.

Da ist dann noch »Blümchen« (Egon Schmitt), Ernas Lebensgefährte, der scheinbar vergebens mit allen Mitteln um ihre Hand anhält. Als wäre das noch nicht genug, kommt Erna auch noch ihr Nachbar und Konkurrent Wolfgang Schuster (Sebastian Nehr) in die Quere.

Nach der Wandlung in den Edel-Schuppen scheint anfangs alles gut zu laufen. Auch als Harry und seine geldgierige Geliebte Tina (Carina Knörzer) erscheinen, läuft es gut. Doch Wolfgang setzt alle, auch tierische Tricks ein, Erna zu sabotieren.

Falscher Koch

Dann kommt auf Drängen von Harry auch noch die Testerin des Magazins »Der Feinschmecker«, Ludmilla von der Steppke (Nadja König) vorbei. Zudem schleicht sich der Konkurrent als falscher französischer Koch ein. Es scheint alles zusammenzubrechen. Doch am Ende gewinnt das Glück für Erna, und die Geschichte endet anders als erwartet.

Alle Mitwirkenden glänzten mit ihrer Leistung, und selbst Texthänger wurden so geschickt überspielt, dass sie für Begeisterung sorgten.

BIRGER-DANIEL GREIN