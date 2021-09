Wie dringend braucht Wertheim neue Radwege?

Stärken und Schwächen des Radwegenetzes rund um Wertheim werden durch gleich mehrere Untersuchungen belegt. Über den Fahrradklimaindex des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs sowie die Radverkehrsuntersuchung des Bochumer Verkehrsplanerbüros Brilon, Bondzio, Weiser hat unsere Redaktion ausführlich berichtet.

Eine niedrigschwellige Mitmachaktion hat auch der Südwestdeutsche Rundfunk aufgelegt: In der ersten Jahreshälfte hat der SWR die Aktion #besserradfahren ins Leben gerufen. Radfahrer konnten dabei Problemstellen in ihrer Region benennen. Aus dem Raum Wertheim gab es 30 Meldungen, nicht nur aus der Altstadt oder Dauerbrenner wie dem fehlenden Radweg am Tremhof zwischen Boxtal und Freudenberg, sondern auch zur Landesstraße 508: "Radweg fehlt und ist dringend erforderlich", schreibt ein Nutzer zur Verbindung zwischen Stadtzentrum und den Höhengemeinden. "Auf dem "Expertenradweg", der ein Gehweg ist, hat der Radler die Wahl zwischen der sehr steilen Alten Vockenroter Steige mit Schranke, Brombeerranken und Schlaglöchern oder dem Gehweg entlang der L508, mit vor wenigen Jahren erneuertem Asphalt, aber dafür mit Schikanen, wie Engstellen und Bordsteinkanten an Einfahrten, die ohne erkennbares System mal abgeschrägt sind und mal nicht", heißt es da.

Ein anderer Nutzer schreibt: "Der Verkehr auf der L508 ist dicht und schnell, und zwei scharfe, unübersichtliche Kurven geben kein Gefühl von Sicherheit. Wie überall behelfen sich die Radler mit Gehwegen. Ein von der Stadt beauftragter Gutachter bezeichnete diese illegalen Wege kurzerhand als Radweg, ohne dass dies Stadträten und Stadtverwaltung eine Frage wert gewesen wäre." (scm)