Patenschaft mit Wertheim: Wie die Besatzung des Tender Main die Zeitenwende erlebt

Aus der Serie "EInzelkämpferin Bundeswehr"

"Das ist planmäßig alle drei Jahre", sagt der Kommandant, Korvettenkapitän Martin Paul Rose (38) im Gespräch mit unserer Redaktion. Bei der sogenannten Depotinstandsetzung wird das Schiff in seine Einzelteile zerlegt, der Stahl behandelt, technische Schäden beseitigt. Wenn der Tender aus der Werft in Wolgast zurückkehrt, sieht man ihm sein Alter von fast 30 Jahren nicht mehr an. "Zum Beispiel wird der Hauptantriebsmotor komplett zerlegt. Da sind zwar noch Alt-Bauteile drin, aber vom technischen Klarstand ist er praktisch neu", erklärt Rose, der am vergangenen Wochenende mit insgesamt 15 Besatzungsmitgliedern die Patenstadt Wertheim besucht hat.

Besatzungsmitglieder des Tenders Main um Kommandant Martin Paul Rose (rechts) haben am Wochenende auf dem Wertheimer Weihnachtsmarkt Bier und "Fanartikel" für den guten Zweck verkauft und 2200 Euro eingenommen.

U-Boot-Unterstützungseinheit: Der Tender Main der Deutschen Marine bei Einsätzen in der Ostsee 2022. Mit der Stadt Wertheim gibt es eine fast 60-jährige Partnerschaft.

Elf Monate Werft

Im Mai soll das Schiff ausgedockt werden. "Wenn alles nach Plan läuft, sind wir im Juli wieder in freien Gewässern zur Werfterprobungsfahrt", blickt Rose auf das Ende des etwa elfmonatigen Werftaufenthalts voraus. In der Zwischenzeit ist die Besatzung nicht untätig: "Als Besatzung gehen wir auf Lehrgänge oder auf andere Boote, um deren Besatzungen zu unterstützen", erklärt die Hauptgefreite Dörte (25), die in der Administration des Schiffes tätig ist.

"Wir bewachen unser Boot, begleiten die Werftarbeiter, schauen, wie die Aufträge ausgeführt werden." Neben dem Marinearsenal begleite die Besatzung die Instandsetzung und mehr als 1500 Kleinprojekte, bis alle Mankos beseitigt sind. Die Besatzungsmitglieder, die übergangsweise auf anderen Einheiten dienen, könnten neue Erfahrungen machen, davon profitiere auch die eigene Besatzung, sagt Dörte.

Stichwort: Tender Main Die "Main" ist ein U-Boot-Unterstützungsschiff der Deutschen Marine. Das Schiff ist eines von sechs Tendern der Klasse 404 und wird marineintern wegen der Größe seiner Besatzung als "Boot" und nicht als Schiff geführt. Dabei ist es gut 100 Meter lang, 15,4 Meter breit und hat einen Verdrängung von 3600 Tonnen. Der Dieselmotor leistet 3300 PS und bringt das Schiff auf etwa 15 Knoten Geschwindigkeit. Als einzige Einheit ihrer Klasse ist die Main mit einem Sonar ausgestattet, außerdem gibt es zwei Boote zur Torpedobergung. "Torpedos bergen kann kein anderes Schiff in der Deutschen Marine", erklärt der Kommandant, Korvettenkapitän Martin Paul Rose. Laut Marine können die Schiffe der Klasse 780 Kubikmeter Treibstoff, 240 Kubikmeter Frischwasser, 150 Tonnen Munition und 27 Tonnen Verpflegung für andere Einheiten transportieren. Zur Selbstverteidigung gibt es zwei Marineleichtgeschütze im Kaliber 27 Millimeter, außerdem vier schwere Maschinengewehre und zwei schultergestützte Flugabwehrraketen vom Typ Stinger. Das Schiff ist eine Art Mutterschiff für die deutschen U-Boote, sie können von dort versorgt werden, auch Reparaturen sind möglich. Außerdem kann ein Führungsstab für die U-Boote auf dem Tender eingesetzt werden. Zur Kernbesatzung gehören 71 Soldaten, darunter derzeit zwei Frauen. Außerdem gibt es Raum, um zusätzliche Soldaten oder Techniker für die jeweilige Mission mitzunehmen. Rose: "Wir sind eine Art Schaltkasten in einem großen Geschwader, eine Führungsplattform für einen eingeschifften Stab." Die Stadt Wertheim und der Tender sind seit Langem verbunden: Schon das am 29. Juni 1963 in Dienst gestellte Vorgängerschiff mit der Kennung A63 pflegte eine Partnerschaft mit der Stadt Wertheim, bis es im November 1993 außer Dienst ging und im Juni 1994 durch das heutige Schiff mit der Kennung A515 ersetzt wurde. Die 60-jährige Partnerschaft soll im kommenden Jahr groß gefeiert werden, kündigt Rose an. Zum Altstadtfest oder der Michaelismesse sollen dann mehr als 30 Besatzungsmitglieder die Partnerstadt besuchen. (scm)

Außerdem schickt Kommandant Rose seine Mannschaft auf Lehrgänge, die im normalen Betrieb kaum möglich sind. "Wir sind ein Bioorganismus und funktionieren nur, wenn jedes einzelne Glied gut ausgebildet ist", sagt der 38-Jährige. Das bedeutet nicht nur die Navigation des Schiffes von A nach B, sondern auch das Fahren im Verband unter gefechtsmäßigen Bedingungen. Ein Puzzlestück ist beispielsweise die Schiffssicherung. "Schiffsbrände sind ein ganz anderes Ding als Brandbekämpfung an Land. Das Wohnhaus versucht man irgendwie zu löschen, wenn die Personen gerettet sind. Auf dem Schiff will man überleben und es weiter betreiben", erklärt der Kommandant.

Das brauche gute Ortskenntnis, und schnelle, klare Entscheidungen zur Eindämmung, das sogenannte Containment. "Bei einem Entstehungsbrand an Bord haben wir fünf Minuten, um diesen Brand mit Erstmaßnahmen zu bekämpfen und 20 Minuten, um ein Containment hergestellt zu haben. Ansonsten verlieren wir das Schiff", macht Rose deutlich. Selbst ist der Kommandant unter anderem mit Sonderprojekten des Geschwaders und der Ausbildungsplanung für 2023 beschäftigt.

Fassungslos

2022 war für die Besatzung des Tenders ein aufregendes Jahr. Der Beginn des Ukraine-Kriegs am 24. Februar hat bei der Besatzung für Fassungslosigkeit gesorgt. "Mein erster Gedanke war: Das hat er nicht wirklich gemacht", sagt Stabsgefreiter Christian (21), über Putins Angriff auf die Ukraine. Er ist seit 2019 Soldat und auf dem Schiff vor allem für Maschinen- und Lüftungstechnik sowie die Ausbildung neuer Besatzungsmitglieder zuständig. Schon sein Vater war Besatzungsmitglied auf dem Tender. "Ich bin froh, dass wir einen guten Kommandanten haben, der uns informiert gehalten und motiviert hat: Leute, wir schaffen das", blickt er auf den Kriegsbeginn zurück.

"Meine Mutter hat mir eine SMS geschrieben: Wenn ihr aufs Boot müsst, fahren wir dich so schnell wie möglich hin", erinnert sich Dörte. Seit 2020 ist sie Soldatin, bei ihr Familientradition. "Aus meiner Familie war aus jeder Generation jemand bei der Marine. Schon mein Urgroßvater zu Kaisers Zeiten." Durch den Kriegsausbruch sei ihr ihr Eid noch einmal besonders in Erinnerung gerufen worden. "Ich diene Deutschland und bin mir bewusst, dass ich im Fall des Falles zum Boot komme und die Dinge tue, die von mir gefordert sind", sagt sie. "Ich habe geschworen, das Land und die Demokratie zu verteidigen, und treu und tapfer zu dienen - auch wenn man dabei sterben kann, verwundet wird oder Kriegsschäden davonträgt."

Ihn persönlich habe Putins Handeln nicht überrascht, es habe sich nach langer Entwicklung abgezeichnet. "Das kam nicht explosionsartig von heute auf morgen", sagt Kommandant Rose, seit 2003 bei der Bundeswehr und seit 2010 Offizier. Er macht ein gesteigertes Interesse an der Bundeswehr aus. "In unserer Wahrnehmung hat sich die äußere Lage fundamental verändert." Die von Kanzler Scholz erklärte "Zeitenwende", frisch zum Wort des Jahres 2022 gewählt, sei der politische Begriff dazu. "Ich als Soldat und Offizier bemerke die Zeitenwende daran, dass wir uns unterhalten", sagt er in Richtung des Reporters. Er führe mittlerweile viel mehr Gespräche. "Es ist vielleicht auch das Gespräch mit Leuten, die einen vorher für das gleiche Thema verteufelt haben und jetzt doch interessiert sind." Als er 2003 Wehrdienstleistender war, sei das Wort Bundeswehr negativ belegt gewesen, "egal, wo man hingekommen ist".

Eine Wahrnehmungswende

Die Zeitenwende sei vor allem eine Wahrnehmungswende, die Wertschätzung sei gestiegen. "Der Soldatenberuf ist zum Glück mehr in den Fokus der Gesellschaft gerückt. Die Wertschätzung geht einher mit dem Selbstwertgefühl eines jeden Soldaten, der zur Arbeit geht, die keine ist. Es ist ein Dienst. Und anders als andere haben wir eine sehr verbindliche Eidesformel geschworen: Wir verpflichten uns, mit unserer Gesundheit und womöglich auch mit unserem Leben das Land und die Bevölkerung zu verteidigen. Da ist es ganz nett, wenn man sich in einer Umgebung befindet, die es wertschätzt", sagt Rose.

Auf diesem Instagram-Account schildert die Besatzung für ihr Familien und Freunde das Leben auf dem Schiff. Zum Beispiel hier der Bsuch von lettischen Vertretern an Bord.

Zur Zeit des Kriegsausbruchs habe für den Tender eine Übung in der Ostsee auf dem Plan gestanden. Nur der Ort änderte sich: "Wir wurden nach Finnland geschickt und haben mit der finnischen Marine geübt", sagt Rose. "Weniger in Reaktion, kampfbereit zu sein, sondern vor allem als Beobachter. Wir waren da, um den Seeraum zu beobachten und aktiviert zu werden, falls das nötig wird."

Im Mai und Juni waren der Tender und seine Besatzung als "Diplomaten in Blau" unterwegs, um im Baltikum Flagge zu zeigen: "Dort haben wir Tallinn, Stockholm und Riga besucht." Die sogenannten "Informal Visits" haben einen großen Stellenwert. "Das bedeutet, dass das Gastland und das entsendende Land beabsichtigen, durch diesen Besuch diplomatische Noten zu setzen. Für uns als Besatzung heißt das, dass wir an Bord Spitzenessen ausgerichtet habe, wo höhere Beamte und Politiker der beteiligten Länder zusammengekommen sind, um sich bilateral zu unterhalten."

Aufmerksamer als zuvor

Als Offizier habe er seit dem Kriegsbeginn umgeschaltet, bei russischen Fahrzeugen sei man nun aufmerksamer als ohnehin schon, um Zwischenfälle zu vermeiden. Das erfordere, dass man auch als Besatzung seine Hausaufgaben gemacht habe. Es habe auch Zeiten gegeben, in denen man russischen Schiffen freundschaftlicher habe begegnen können, "ohne Bedenken zu haben, dass es zu einem Zwischenfall kommt", sagt Rose. "Am Ende sind wir alle Kameraden - auch die russischen Kapitäne und Besatzungen handeln in meiner Wahrnehmung sehr besonnen. Es gab nie Fälle, wo sie sich als aggressiver Akteur aufgespielt hätten." Einen gewissen Respekt gebe es aber immer voreinander und man halte Sicherheitsabstand.

"Die Standards, die wir haben, wenn wir zur See fahren, sind immer die gleichen", erklärt der Korvettenkapitän. Nur die Bedrohungslage werde angepasst, aber sein Handwerkszeug müsse man ohnehin jederzeit beherrschen: "Die deutsche Marine ist im Einsatz, wenn sie übt. Wir fahren raus. Das ist keine Übung auf einem Truppenübungsplatz. Wenn ein deutsches Schiff in internationalen Gewässern ist, ist es international unterwegs. Ein Stück Bundesrepublik, das als diplomatischer Akteur unterwegs ist mit dem Gepäck des humanitären Völkerrechts. Und so bewegen wir uns auch. Für uns macht das keinen Unterschied, ob wir im Einsatz sind oder im normalen Übungsszenario. Wir fahren zur See."

Matthias Schätte

Hintergrund: Marine und Ukraine-Krieg Als der Ukraine-Krieg ausbrach, bekam das innerhalb der Bundeswehr die Marine wohl am deutlichsten zu spüren: Sämtliche verfügbaren Einheiten wurden unter Nato-Befehl gestellt und zur Verstärkung der Präsenz in die Ostsee entsandt, laufende Einzelübungen verlegt. Auch in der Nordsee stationierte Einheiten wie Fregatten sind nun öfter im Ostseeraum unterwegs und halten dort Übungen mit Schiffen anderer Nato-Marinen und Partnern wie Schweden oder Finnland ab. "Für die Enhanced Vigilance Activities hatte die Deutsche Marine im Frühjahr - teils noch vor dem Ausbruch des Krieges zwischen Russland und der Ukraine - die Hälfte ihrer Flotte, einschließlich U-Booten, Hilfs- und Aufklärungsschiffen, bereitgestellt", heißt es auf der Internetseite der Bundeswehr. "Das Motto war: Alles, was schwimmt, geht raus", wurde Marine-Inspekteur Jan Christian Kaack Ende September in einem Interview mit "welt.de" zitiert. Beteiligt waren 28 Einheiten, praktisch alle, die nicht in einer Werft zur Wartung und Reparatur lagen. "War das durchhaltefähig? Nein. War es richtig? Auf jeden Fall. Weil wir gezeigt haben: Nicht mit uns, Herr Putin!", heißt es weiter von Kaack. Problematisch für die Marine sind (noch) fehlende Werftkapazitäten: Im Frühjahr lag die Hälfte ihrer Schiffe in einer Werft zur Wartung und Reparatur. Normalerweise sollen ein Drittel gewartet oder repariert werden, während ein weiteres Drittel Ausbildung betreibt und die übrigen Einheiten für Nato-Verpflichtungen und Einsätze bereitstehen. Mit dem Ankauf einer Rostocker Werft will die Marine die Kapazitäten erhöhen. Bei der Großübung Northern Coasts hat die Marine fast den kompletten September in der Ostsee zusammen mit internationalen Partnern insbesondere Tätigkeiten wie U-Boot-Abwehr geübt. Die Seewege in der Ostsee sind empfindlich, die Nato-Staaten Estland, Lettland und Litauen im Baltikum auf diese Verbindungen angewiesen. Zunehmende Bedeutung hat auch der Schutz der kritischen Infrastruktur am Meeresboden: Neben den durch Sprengstoff zerstörten Erdgaspipelines Nord Stream 1 und 2 gibt es allerlei internationale Pipelines, Stromkabel und Datenverbindungen. Im deutsche Gebiet ist deren Schutz nach derzeitiger Gesetzeslage eine Aufgabe der Bundespolizei. International kommt wieder die Marine ins Spiel. Zum Schutz dieser Infrastruktur beteilige sich sich daran "mit den Fähigkeiten insbesondere ihrer U-Boote und Minenjagdboote, ihrer Kampfschwimmer und Minentaucher", heißt es auf der Webseite der Bundeswehr. (scm)