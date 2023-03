Wie das Klima und die Natur mit dem Menschen zusammenhängt

Vortrag: Umweltpsychologe Jürgen Hellbrück im Freudenberger Rathaus

Freudenberg 06.03.2023 - 14:25 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Umweltpsychologe Jürgen Hellbrück. Foto: Linda Dölger

Der Vortrag weckte sichtbar das Interesse aller zahlreich erschienen Zuhörenden. Die Chaostheorie und die Klimakrise waren ebenfalls Themen der unterhaltsamen sechseinhalb Kapitel seines Vortrags. Das letzte halbe Kapitel wird hierbei bewusst offengelassen, wie die aktuelle Klimakrise. Nach dem eigentlichen Vortrag war es dem Umweltpsychologen wichtig, mit den Anwesenden über mögliche Lösungsansätze für die Erderwärmung zu diskutieren.

Doch die Erde befand sich schon mehrmals in schwierigen Krisen. So gab es 1815 einen Sommer, der eigentlich ein Winter war: Es fiel sogar im August Schnee. Auch beeinflusste das Klima das Wachstum verschiedener Pflanzen wie Hafer und Weizen, wodurch sich viele Menschen früher kein Pferd mehr als Transportmittel leisten konnten. So gesehen hängen alle Prozesse der Natur zusammen. Das bedeutet, dass eine Kleinigkeit, wie das Flügelschlagen eines Schmetterlings, einen Tornado in weiter Ferne auslösen kann.

Außerdem beschäftigte sich der Vortrag mit vielen philosophischen Fragen. So wollte Hellbrück von den Zuhörern wissen, was Natur eigentlich ist. Zudem ließ er die Frage im Raum stehen, wie stabil unser Klima ist und in welchem Zustand es sich befindet. Hierbei ging es auch um geschichtliche Erkenntnisse, wie die Entdeckung des Planeten Neptun, welcher schon vor seiner eigentlichen Entdeckung durch Berechnungen bemerkt wurde.

Der Professor thematisierte auch viele wissenschaftliche Erkenntnisse, wie beispielsweise den Schneeballeffekt, welcher mit der Chaostheorie zusammenhänge. Durch die Wissenschaft, beispielsweise in den Bereichen der Wetterforschung, sei es den Menschen möglich geworden, genaue Vorhersagen zu treffen, während anderes nicht kontrollierbar sei.

Besonders wegen der Klimakrise rief er dazu auf, sich persönlich zu engagieren, das eigene Wahlrecht sinnvoll zu nutzen und auf Katastrophenschutz zu setzen. Hierbei war es ihm wichtig, zu betonen, dass die Menschen noch immer die Möglichkeit haben, sich aktiv für die Umwelt einzusetzen, um so Schlimmes zu verhindern, da die Klimakrise durch den Menschen entstanden sei.

lind