Wie Bürger im Raum Wertheim für ihre Nahversorgung kämpfen

Was das Ende kleiner Läden für die Ortschaften bedeutet

Freudenberg 29.10.2022 - 12:00 Uhr 4 Min.

»Wie, der macht zu?« Die Überraschung steht Hildegard Tenzer ins Gesicht geschrieben. Gerade hat die 93-Jährige in der Reicholzheimer Richolfstraße im Nahkauf von Peter Berberig ihre Einkäufe erledigt, ab dem Ende des Jahres wird sie sich nach einer anderen Versorgungsmöglichkeit außerhalb des 1300-Einwohner-Ortes umsehen müssen, denn der kleine Laden neben Bäcker und Volksbank schließt.

»Klar geht man hin, wenn so ein Laden im Dorf ist«, sagt sie. »Wenn er aufhört, was machen wir denn dann?« Sie zweifelt, ob ein Nachfolger kommt. »Einkaufen für mich muss dann wohl mein Sohn - wenn der Zeit hat«, sagt die Seniorin, die seit vergangenem Jahr nicht mehr selbst Auto fährt.

Seit über 200 Jahren

Berberig will die Schließung seines Ladens mit Postagentur nicht an die große Glocke hängen. Er nennt Altersgründe und das geänderte Einkaufsverhalten der Leute. »Im Januar werde ich 66 Jahre alt.« Seit 1990 führe er den Laden, doch das Geschäft selbst gebe es schon seit mehr als 200 Jahren, erklärt er. Durch gestiegene Mobilität kaufen die Menschen unterwegs, auf dem Hin- oder Rückweg zur Arbeit.

Berberig zahlt keine Miete, arbeitet weit über 60 Stunden pro Woche, eine Sechs-Tage-Woche ohne Urlaub. Das muss man wollen. Ob ihm die Leute zum Vorwurf machen, dass er nun schließt? »Einige haben schon gefragt: Wo sollen wir denn dann hin? Ich verstehe die Leute schon«, sagt Berberig. Die müssten nun auf die Hilfe von Angehörigen oder Nachbarn setzen - oder den öffentlichen Nahverkehr. 7,5 Kilometer sind es bis zum Wertheimer Kaufland-Markt.

Süßigkeiten »vom Berberig«

Immer wieder fahren Autos an diesem Dienstagnachmittag vor, Kunden betreten den Laden und verlassen ihn mit kleineren Besorgungen wieder. »Wir kaufen hier regelmäßig ein, um Herrn Berberig unterstützten. Weil wir gerne hätten, dass der Laden bleibt«, sagt eine Mutter, die mit Sohn und Tochter vorgefahren ist und anonym bleiben will. »Manchmal gehen wir mit unseren Freunden zum Berberig, um Süßigkeiten zu holen«, sagt ihr Sohn.

»Das Sortiment ist groß, das denkt man gar nicht«, sagt die Frau, die ihren Wocheneinkauf dort erledigt. »Nur das, was es hier nicht gibt, kaufe ich auswärts.« Viele fänden schade, dass das Geschäft schließe - doch etliche kauften dennoch auswärts ein, weil man dort alles auf einmal bekomme. »Ich denke: Es gibt den Metzger, es gibt den Bäcker, es gibt den Berberig. Da kommt man immer ein Stück weit.« Bis jetzt.

Auch anderswo bröckelt die Nahversorgung: In Külsheim hört die Bäckerei Seubert mitten in der Fußgängerzone nach 130 Jahren auf zu bestehen. Auch die hohen Rohstoff-und Energiepreise spielen dabei eine Rolle, heißt es. Damit verschwindet der letzte Bäcker aus der Innenstadt. In Sonderriet hat im Mai die Bäckerei Flicker die Segel gestrichen.

Noch keine Lösung für Norma

Auch in der Wertheimer Innenstadt könnte die Nahversorgung ein Stück ärmer werden: Der Norma-Markt in der Lindenstraße hat seinen Pachtvertrag nicht verlängert, findet sich kein Nachfolger, droht dem 470-Quadratmeter-Geschäft 2023 die Schließung. Sein Beispiel zeigt, dass solche Angebote nur mit Mühen bestehen bleiben können.

Zunächst gab es an diesem Standort einen Kupsch-Markt, von 2007 bis 2017 betrieb Kaufland das Geschäft - als Auflage, um den Großmarkt an der Bismarckstraße genehmigt zu bekommen. Danach folgte der Discounter Norma, der sich mit dem Weiterbetrieb unter anderem die Erweiterung seines Marktes in Bestenheid erkaufte. Mehr als 1000 Bürger hatten sich 2018 an einer Unterschriftenaktion beteiligt, um eine innenstadtnahe Versorgung zu erhalten. Doch der Kundenzulauf hielt sich meist in Grenzen. Wer nun kommt? Unklar.

Die Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung arbeitet an einer Nachfolgelösung, es gebe Gespräche, sagt Sprecherin Angela Steffan. Doch ohne unterschriebenen Vertrag will man sich nicht äußern.

Nicht abfinden

Auch Sebastian Sturm will sich mit dem Ende des Einzelhandels in Reicholzheim nicht abfinden. »Wir brauchen hier die Nahversorgung«, sagt der Ortsvorsteher. Seit mehr als eineinhalb Jahren sei er an dem Thema dran, mittlerweile mit Unterstützung der städtischen Wirtschaftsförderung. »Das heißt, viele Klinken zu putzen«, sagt Sturm. Schon mehrfach habe es mögliche Lösungen gegeben, die sich dann wieder zerschlagen hätten, erklärt er. »Wie überall: Kein Personal«, erklärt der Ortsvorsteher.

Auch jetzt laufen wieder Gespräche, über Details schweigt er sich allerdings aus, »bis die Tinte unter den Verträgen trocken ist«. Nur so viel: Personallose Läden, wie sie beispielsweise die Fuldaer Kette Tegut unter der Marke »Teo« im Raum Aschaffenburg betreibt und die auch große Händler wie Edeka oder Rewe ausprobieren, könnten eine Lösung sein. »Für jüngere Leute ist die Kasse zum Selberscannen kein Problem. Die Älteren müssten dann von Jüngeren unterstützt werden.«

Boxtal macht es selbst

Sich selbst helfen die Bewohner von Boxtal: Im zur Stadt Freudenberg gehörenden 550-Einwohner-Ort soll ein Dorfladen eröffnen, der von einer Art Genossenschaft getragen wird. Zur Gründungsversammlung Anfang Oktober zeichneten 55 stille Gesellschafter Anteile in Höhe von 38.500 Euro, ab 300 Euro kann man sich beteiligen. Ziel sind 100 bis 200 stille Teilhaber. »150 halte ich für realistisch«, sagt Klaus Böxler, Geschäftsführer der Dorfladen Boxtal UG. Unterstützung gibt es von Berater Wolfgang Gröll, der schon beim Aufbau von knapp 200 Dorfläden mitgeholfen hat.

»Wir haben gemerkt, dass wir was tun müssen«, sagt Böxler. Der Bäcker schloss, der Metzger. »Wir haben Gespräche geführt und wissen: Da kommt keiner mehr. Wir müssen uns selbst helfen«, erklärt er. Ortschaftsrat, Vereine und Private setzten sich zusammen. Es gibt Arbeitsgruppen und Arbeitskreise. Jetzt hoffen die Verantwortlichen, 50.000 bis 75.000 Euro über Beteiligungen zusammenzubekommen, dazu Fördermittel. Aktuell wird die Immobilie geplant, Böxler und seine Mitstreiter haben den idealen Ort im Auge. Wenn alles gut läuft, hofft der Geschäftsführer, könnte der Laden im Herbst 2024 öffnen. Das Wichtigste für ihn: Guter Zusammenhalt und Netzwerke. Ein Mittel dafür ist auch die Halloween-Party, die der Dorfladen an diesem Sonntag ausrichtet.

Matthias Schätte

Hintergrund: Schwindende Nahversorgung Knapp 64.500 kleine Lebensmitteleinzelhändler mit unter 400 Quadratmetern Ladenfläche gab es 1990, 2017 waren es noch 8650, hat Günter Lühning ausgerechnet. Heißt: 85 Prozent haben in diesem Zeitraum geschlossen. Lühning ist Vorsitzender des "Dorfladen-Netzwerks", einem Zusammenschluss von mehr als 50 der geschätzt über 300 von Bürgern betriebenen Dorfläden. Weil die Verkaufsfläche fehlt und die Anlieferung schwierig ist, wollen viele Lebensmittelketten den klassischen Tante-Emma-Laden nicht mehr beliefern. Wer keine Laderampe hat, auf der die Ware schnell und palettenweise ins Lager verschafft werden kann, ist raus. Jede einzelne Kiste auszuladen oder eigene Paletten für die kleineren Läden zu packen, ist den Multis zu teuer. In den 2010er Jahren wurden die Tante-Emma-Läden trotzdem gefeiert. Totgesagte leben länger, hieß es, als die Firma LHG aus Eibelstadt (Landkreis Würzburg) gerade die kleineren Geschäfte als Marktlücke aufgetan hatte. Abnehmer unter 600 Quadratmeter Ladenfläche, dazu eine eigene Marke namens "Ums Eck", die mit Läden von maximal 350 Quadratmetern an den Start ging und von drei Geschäften 1999 bis auf 200 im Jahr 2010 anwuchs. Doch 2019 musste die Firma Insolvenz anmelden und wurde noch im gleichen Jahr abgewickelt. (scm)