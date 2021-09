Wie bröckelig ist Wertheims Burg?

Historische Mauern: Sanierungen am Wahrzeichen der Stadt sind eine Daueraufgabe - Kosten noch unklar

Wertheim 13.09.2021

Keine Dartscheibe: Vermessungspunkt am Mauerwerk. Gegen den Umsturz: Diese Mauer am Ritterweg ist schon seit Jahren mit Stützen gesichert. Diese Mauer der Burg Wertheim wird seit Mai mit Neigungssensoren überwacht.

Wie risikoreich historische Mauern sind, mussten die Wertheimer im Dezember 2019 erleben. In der Frühe krachte hinter der Stiftskirche eine Sandsteinmauer ein. Auch wenn niemand verletzt wurde, war die beschauliche Main-Tauber-Stadt bundesweit in den Medien. Die Mauer eines privaten Eigentümers ist wieder aufgebaut, über Schuld und Ursache läuft derzeit noch ein Zivilverfahren.

Stabil mit Stäben

Mehrere Meter lang sind die Metallstäbe, die Arbeiter in den vergangenen Wochen tief in die Mauer gebohrt haben, die die zur Wertheimer Burg führende Schlossgasse abstützt. Das Gemäuer war in Folge des Mauereinsturzes vom Dezember 2019 ebenfalls untersucht worden, die Stadt hatte Arbeiten zur Stabilisierung in Auftrag gegeben. Ein paar Meter weiter unten laufen letzte Arbeiten, um auch den zweiten, südlichen Zugang zur Altstadttiefgarage wieder freigeben zu können.

Weil die Sanierung der privaten Stützmauer etwa zwei Monate länger gedauert hat als ursprünglich geplant, konnte die Stadtverwaltung die Sanierung ihres Maueranteils auch erst später starten, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion. »Der Zugang zur Tiefgarage Altstadt kann, wenn alles optimal läuft und keine unerwarteten Ereignisse auf der Baustelle auftreten, voraussichtlich Ende September oder Anfang Oktober von der Mühlenstraße kommend auf der rechten Seite der Stiftskirche freigegeben werden«, sagt Sprecherin Angela Steffan. Die Baustelleneinrichtung werde dann in Abstimmung mit der Kirche auf die andere Seite der Stiftskirche verlegt.

Auch für die Stadt taucht die nächste fällige Sanierung schon am Horizont auf: Die nördliche Mauer der Burg in Richtung Main, oberhalb des Gebäudes der Baden-Württembergischen Bank, bewegt sich. Schon 2019 hat die Stadt bei Routinekontrollen hier Verformungen und Risse beobachtet. »Wir haben das im Blick und handeln nicht erst, wenn es zu spät ist«, sagt Burgmanager Christian Schlager. »Das ist ein in Teilen 1000 Jahre alter Altbau, der ständig den Elementen ausgesetzt ist.« Ähnliche Worte hatte er auch im Juli in der Sitzung des Betriebsausschusses gewählt.

Bei Bohrungen in Mauer und Untergrund fanden sich Hohlräume, eine Sanierung ist in jedem Fall nötig. Dass das nötig wird, überrascht Schlager nicht: »Wenn eine Sporthalle 50 Jahre alt ist, wundert sich ja niemand, wenn sie saniert werden muss.«

Seit Mai überwachen Neigungssensoren die bedrohten Mauern, damit man reagieren kann, falls sich der Zustand schnell verschlechtert. Wann die Arbeiten beginnen können, ist noch nicht klar. »Zu Kosten und Finanzierung der Burgmauersanierung auf der Mainseite können wir keine Aussage treffen. Die Zahlen werden für den Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Burg ermittelt«, sagt Angela Steffan.

Unter städtischer Regie ist die Burg seit 2013 ein Eigenbetrieb, 2020 weist sie als Gesamtsumme der Erlöse knapp 660 000 Euro aus - davon allerdings auch 391 000 Euro als Kostenerstattung durch die Stadtverwaltung. Plus gut 51 000 Euro Personalkostenerstattung durch die Stadt. Ein Minus macht sie nicht. Knapp 67 000 Euro Investitionen wurden für vergangenes Jahr ausgewiesen. Auch die Mauern spielen eine Rolle: 34 000 Euro flossen in »Grundlagenermittlung und Bodenerkundung« von Mauern auf der Nordseite in Richtung Main und die Ergänzung und Überarbeitung des Vermessungsnetzes.

Immer wieder Überraschungen

In so einem Gemäuer ergeben sich immer wieder Überraschungen: So wurden für die ungeplante Ersetzung des durchgefaulten Bodens im Weißen Turm knapp 23 000 Euro fällig. Einen jährlichen Festbetrag für die Sanierung von Mauern oder Gebäudeteilen in der weitläufigen Anlage - zur Gesamtlänge oder -fläche der Burgmauern liegen keine Zahlen vor - gibt es nicht. »Die Maßnahmen werden jeweils nach Dringlichkeit und nach Finanzierbarkeit angegangen«, erklärt Steffan. Grundlage seien die zweimal jährlich stattfindenden Sicherheitsüberprüfungen. Längerfristige Planungen gibt es dennoch: Für den Zeitraum nach 2022 ist eine Sanierungsmaßnahme am seit geraumer Zeit mit einem Holzzaun gesicherten Palas vorgemerkt.

Ähnlich wie beim Kölner Dom

Es sei ähnlich wie beim Kölner Dom, wo nach Abschluss einer Sanierungsrunde die nächste schon anstehe und man wieder am Anfang beginnen könne, wenn der letzte Abschnitt abgeschlossen sei, sagt Schlager. »Nur, dass es dort permanent eine Dombauhütte gibt.«

Anders, als Kritiker meinen, ist die Burg nach Schlagers Ansicht keinesfalls ein Fass ohne Boden, sondern Geld in den Erhalt gut investiert. »Das ist nicht nur das Wahrzeichen der Stadt, sondern ohne Frage auch das Herzstück unserer touristischen Botschaft.«

MATTHIAS SCHÄTTE

Hintergrund: Burg seit 25 Jahren städtisches Eigentum Seit 25 Jahren ist die Burg in städtischem Eigentum, zum 1. Oktober 1995 hat sie die Stadt Wertheim von den Fürstenhäusern Löwenstein-Wertheim-Freudenberg und Löwenstein-Wertheim-Rosenberg gekauft. Informationen unserer Redaktion zufolge für einen Betrag von damals unter einer Million D-Mark. 1982 war die Ruine mit Unterstützung des Landes Baden-Württemberg saniert worden. Seit dem Erwerb habe man viel Geld in den Erhalt investiert, heißt es im Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebs Burg. Zuletzt wurde die Altane bis Mai 2021 auf Vordermann gebracht. (scm)