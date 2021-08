Wie Beschäftigte der Wertheimer Werkstätten den Garten aufräumen

Grüngruppe: Truppe gehört zur Außenstelle der Werkstätten der Johannes-Diakonie Mosbach

René, Jessica und Karl beladen mit Uwe Wolf die Schubkarre Karl arbeitet akkurat mit der Heckenschere Jeremias beherrscht die Motorsense.

Es ist acht Uhr morgens. Uwe Wolf wartet schon auf seine Schützlinge, die mit dem Fahrdienst zur Dienststelle der Wertheimer Werkstätten kommen. Jeremias kommt als einziger zu Fuß. Er wohnt in der Nachbarschaft. Schnell geht es zum Umziehen ins Gebäude, die Arbeitskleidung ist Vorschrift beim Einsatz der Grüngruppe.

"Die Grüngruppe"- was ist das? "Ja," sagt Gruppenleiter Wolf und lacht. "Wir arbeiten im Grünen und die Arbeitskleidung ist grün." Eine junge Frau und drei junge Männer sind der feste Stamm seiner Gruppe, die von März bis November mit ihm zusammen unterwegs ist. Da wird nicht nur Unkraut gerupft, auch Rasen mähen, Hecken schneiden, Bäume und Sträucher stutzen und im Herbst Laub entfernen steht auf dem Programm. Alles wird am Ende des Einsatzes auf den Anhänger geladen und entsorgt.

René ist mit 28 Jahren der Älteste. Draußen arbeiten gefällt ihm viel besser, als in der Werkstatt zu sitzen. "Das ist blöd", sagt er, und seine Kollegen Jessica, Karl und Jeremias stimmen zu. "Alter Mann", nennt ihn der 20-jährige Jeremias, und alle lachen. Jeremias ist der Jüngste in der Gruppe. Er ist groß und sportlich, die Motorsense bedient er mit Leichtigkeit. Auch der 23-jährige Karl kann zupacken. Er ist kleiner und nicht so muskulös, aber die große Motorheckenschere setzt er souverän ein. Selbstverständlich tragen Jeremias und er Gehörschutz und Helm. Alle können mit dem Motorrasenmäher umgehen, auch die 22-jährige Jessica.

Einsatzschwerpunkt Wertheim

Dass sie die einzige Frau im Team ist, macht ihr nichts aus. "Ist schon okay", sagt sie. Uwe Wolf hat seine Mitarbeitenden angeleitet und inzwischen können sie die Werkzeuge und Maschinen selbstständig bedienen. Ungeheuer wichtig sei das für das Selbstwertgefühl, so Wolf, der seit drei Jahren für die Gruppe verantwortlich ist. Große Gelände wie das Freibad in Bestenheid oder Firmengrundstücke, aber auch kleinere Privatgrundstücke sind die Einsatzorte. Werbung sei nicht nötig. Die Leute sehen die Gruppe und fragten nach, ob sie noch Aufträge annehmen könnten. Bis Bürgstadt, Großwallstadt oder Tauberbischofsheim geht die Fahrt, Wertheim ist aber der Einsatzschwerpunkt.

Bevor es losgeht, wird besprochen, wohin es geht und was dort zu machen ist. Dann werden Fahrzeug und Anhänger entsprechend beladen, und los geht es mit dem Kleinbus zum Einsatzort. Die Gruppe arbeitet auf dem Grundstück eines Hauses, das verkauft werden soll und schon länger leer steht. Der Garten ist verwildert, und es gibt viel zu tun. Jeremias schneidet das hohe Gras, Karl die Hecken. Jessica stutzt mit der Astschere die Büsche. René recht gerade das Schnittgut zusammen und lädt es auf eine Schubkarre. Das sieht teilweise gefährlich aus. Ob sich schon mal jemand verletzt hat, wollen wir wissen. "Nein", kommt die prompte Antwort. Uwe Wolf bestätigt das. Alle sind sehr sorgfältig und aufmerksam. "Das sind die besten Leute der Wertheimer Werkstätten", sagt er. Die Pausen werden meist an Ort und Stelle verbracht, manche Auftraggeber versorgen die Gruppe mit Essen und Trinken. Um 15 Uhr geht es in die Werkstätten auf dem Reinhardshof zurück, abladen, aufräumen, waschen und umziehen - dann wartet der Fahrdienst schon.

Chancen am Arbeitsmarkt?

Haben die jungen Leute eine Chance auf Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt? Ja, das könne er sich schon vorstellen, erklärt der 32-jährige Gruppenleiter, wenngleich er seine Leute jetzt gut eingearbeitet habe und sie eigentlich nicht verlieren möchte. Momentan gebe es einen Dauerarbeitsplatz bei einem Bauhof, der sei aber besetzt. Die Grüngruppe sei ein Aushängeschild der Wertheimer Werkstätten. Die Arbeit in der Werkstatt geschehe ja eher im Verborgenen. "Das sind in gewisser Weise Botschafter für unsere Einrichtung", beschreibt Dienststellenleiter Klaus Drews die Gruppe. Darauf können alle stolz sein.

Petra Folger-Schwab

Stichwort: Wertheimer Werkstätten Die Wertheimer Werkstätten sind seit 2013 auf dem Reinhardshof angesiedelt und gehören zur Johannes-Diakonie Mosbach. An rund 30 Standorten in Baden-Württemberg unterhält sie Einrichtungen in den Tätigkeitsfeldern Behindertenhilfe, Medizin, berufliche Rehabilitation und Bildung, Alten- und Jugendhilfe. Es gibt in der Wertheimer Einrichtung mit Dienststellenleiter Klaus Drews einen Berufsbildungsbereich, einen Arbeitsbereich und einen Förder- und Betreuungsbereich. Momentan werden rund 50 Menschen mit Behinderung betreut. Ein Teil von ihnen lebt im Wohnheim "Frankensteiner Straße" im Stadtteil Hofgarten. Die meisten Betreuten erreichen die Werkstätten mit einem Fahrdienst. Im Arbeitsbereich werden Aufträge in Form von Montage und Verpackung für die regionale Industrie ausgeführt. Die sogenannte Grüngruppe mit Gruppenleiter Uwe Wolf ist eine Dienstleistungsgruppe, die Arbeiten wie die Pflege von Außenanlagen oder das Stapeln von Holz übernimmt. Ein Betreuter ist dauerhaft an einem Außenarbeitsplatz auf einem Bauhof tätig. pefs