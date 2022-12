Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wie in Wessenthal aus Schule und Rathaus ein Dorfgemeinschaftshaus entsteht

Freudenberg entdecken (14): Mühlen und Steinbrüche sind typisch

Wandel der Zeit in Wessental: Einst Schulhaus, inzwischen Dorfgemeinschaftshaus. Foto: Birger-Daniel Grein

Die heutige Gemarkung hat eine Fläche von 219 Hektar. Das Dorf liegt 240 Meter über dem Meeresspiegel. Erstmals erwähnt wurde die Siedlung in einer Urkunde vom 28. Dezember 1309. Damals trug sie den Namen "Wetzigintal".

1576 gab es in Wessental neun Haushalte. Dies entspreche etwa 45 Einwohner, heißt es dazu im Buch "700 Jahre Wessental" von Ingmar Bube. 1792 lebten laut dem Buch 21 Männer, 21 Frauen, ein Witwer, eine Witwe, 29 Söhne und 26 Töchter, also zusammen 97 Menschen in der Siedlung. Heute leben im Dorf 163 Einwohner (Stand laut Meldebehörde am 31. März 2022).

Aus heimischem Sandstein

Die Wessentaler Kirche wurde 1875 aus heimischem Sandstein gebaut. Sie ist den "Sieben Schmerzen Mariens" gewidmet. Vor allem durch die Wessentaler haben daran mitgebaut. 1892 wurde der Chorraum (Altarraum) erweitert. Bis dahin hatte Wessental auch keinen eigenen Friedhof. Zuvor wurden die Toten der Siedlung erst in Nassig später in Neunkirchen bestattet. Ab Juni 1892 wurden die Toten dann in Wessental beerdigt.

Die Kirche wurde 1928 umfassend saniert. Ab 1946 wurde die Sakristei gebaut, ihre Einweihung erfolgte 1949. Gleich neben der Kirche bauten die Eheleute Helmut und Anita Eckert 1993 eine Mariengrotte. Ebenso finden sich in der Landschaft in und um das Dorf acht Bildstöcke.

Im 20. Jahrhundert ging es mit der Infrastruktur im Dorf stark voran. So bekam um 1910 jedes Haus einen Wasseranschluss. Zuvor hatte man das Wasser an zwei Dorfbrunnen geholt. Einer befand sich in der Dorfmitte. Dort findet sich heute ein neugestalteter Brunnen. Der andere lag beim Ortsausgang Richtung Boxtal. Seit 1972 wird Wessental durch die Aalbachwasserversorgung aus Dertingen versorgt.

Seit 1920er Jahren gibt es Elektrizität im Dorf. Die Versorgung erfolgte über Dachständer. Das alte Stromhäusle findet man an der Alten Steige, etwa 100 Meter unterhalb des heutigen Wasserspeichers.

Früher diente der Wildbach als natürliche Kanalisation. Nach und nach schuf man bei den neueren Häusern Klärgruben. Ab 1971 wurden Abwasserkanäle gebaut. Ab März 1996 erfolgten der Neubau der Kanalisation und der Anschluss des gesamten Dorfs an die Kläranlage in Boxtal.

Einst gingen die Wessentaler Kinder nach Neunkirchen zur Schule. Doch die Wessentaler wünschten sich eine eigene Schule. So heißt es in einem Bericht von 1855, täglich würden 25 Kinder von Wessental in Neunkirchen zur Schule gehen. Der Weg dorthin sei durch die große Entfernung sehr beschwerlich und besonders zur Winterzeit sehr mangelhaft. Der Schulweg hatte bei einer dreiviertel Stunde gelegen. Es könnten bei schlechtem Wetter die Kinder gar nicht zur Schule gehen, hätten oft nasse Kleidung und würden " krank bei dem häufig ungestümen Wetter", heißt es weiter.

Am 28. November 1858 gab es den ersten Schulunterricht in Wessental. Dazu nutzte man ein passend dafür umgebautes Bauernhaus. Es diente zugleich als Rathaus und Lehrerwohnung. Allerdings entsprachen die Bedingungen dort nicht mehr den Vorschriften.

1913 konnte ein neues größeres Schulhaus übergeben werden. Auch in diesem befanden sich zudem Wohnung und Rathaus. Nach Schließung der Schule wird der Bau als Dorfgemeinschaftshaus genutzt.

Ab 1967 besuchten die Wessentaler Kinder der 5. bis 9. Klassen die Grund- und Hauptschule Freudenberg. Ab 1969 gingen die Grundschüler nach Boxtal. Ab 1996 gehen die Kinder der 1. bis 4. Klasse in die Eichwald-Grundschule Rauenberg. Ab Oktober 2014 erfolgte eine umfassende Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses.

Zu Wessental gehören zwei, heute stillgelegte, Getreidemühlen. Sie liegen rund 1,5 Kilometer vom Dorfrand entfernt Richtung Boxtal. Die Blankenmühle war bis in die 1970er Jahre aktiv, die Antoniusmühle war sogar bis 2003 in Betrieb.

Zudem baute man bis Anfang der 1970er Jahre in Steinbrüchen um Wessental Sandstein ab. Bis ins 19. Jahrhundert waren es ganze sieben, in den 1950er Jahren dann noch zwei Steinbrüche.

Birger-Daniel Grein