Wertheim: Kalter nasser Sommer, weniger Fledermäuse

Population insgesamt stabil

Der Bettingbergtunnel in Kreuzwertheim ist ein bedeutendes Winterquartier für Fledermäuse. Im Sommer sind sie dort nur vereinzelt zu sehen.

Größtes Sommerquartier und Wochenstube der Fledermausart Großes Mausohr in der Region ist die Kartause Grünau. Dort wurden bei der Sommerzählungin diesem Jahr 2375 Tiere erfasst. Die Kartause sei damit die größte Wochenstube der Fledermäuse in Bayern. Im Sommer des Vorjahres waren es 2700 Tiere.

»Die Schwankung bewegt sich im normalen Rahmen«, so Scheurich. Als Gründe für die Veränderungen in der Population nannte er die Witterung mit der großen und lang anhaltenden Hitze 2020 und der lange feuchten und kühlen Witterung in diesem Jahr. »Wir hatten dieses Jahr noch keinen richtigen Sommer.«

Auch an anderen Orten rund um Wertheim wird bei Sommerzählungen das Große Mausohr erfasst. So zählte man in der alten Kirche Freudenberg 170 Tiere (Vorjahr 250), in der Stiftskirche Wertheim 96 (Vorjahr keine Erfassung, 2019: 80 Tiere) und in und um das Kloster Bronnbach insgesamt 471 (2020 keine Erfassung, 2019: 502). Für das laufende Jahr liegen laut Scheurich noch keine Zahlen vor. Ein weiteres Sommerquartier ist die Autobahnbrücke bei Bettingen, dort gebe es aber keine Zählung.

Bei der Winterzählung werden mehrere Fledermausarten erfasst. Bei der Zählung 2020/21 wurden im ehemaligen Eisenbahntunnel Wertheim insgesamt 77 Fledermäuse erfasst (Vorjahr 78). Hauptsächlich zählte man das große Mausohr. Im Kaffelsteintunnel wurden im Winter 59 Fledermäuse erfasst (Vorjahr über 70 Tiere), hier dominierte die Zwergfledermaus. Im Bettingbergtunnel waren es bei der Winterzählung 161, hier dominierte wieder das Große Mausohr. Im Vorjahr wurden über 150 Tiere erfasst.

Zur Methodik der Fledermauszählung berichtete Scheurich, gezählt werde entweder anhand von Fotos oder direkt vor Ort. Die Bereiche werden streifenweise abgezählt. Dabei könne man nicht jedes Tier erkennen. So könne es beispielsweise bei der Sommerzählung vorkommen, dass sich die Jungtiere bei kühleren Temperaturen noch unter den Flügeln der Mutter befinden. »Wichtig ist keine ganz genaue Zahl, sondern das Erkennen eines Trends.«

Weiter erklärte er, nur das Große Mausohr lebe in großen Kolonien in festen Quartieren und sei so leichter erfassbar. Andere Fledermausarten lebten in Öffnungen an Häusern und Scheunen. Lebensräume seien zum Beispiel unter Firstziegeln, unter Verblendungen und in Rollladenkästen.

Ein großes Problem für die Fledermäuse sei die immer geringere Zahl an Insekten, die ihnen als Nahrung dienen. »Die Tiere werden so geschwächt und können sterben.« Hinzu kommt, dass durch Vollwärmeschutz alle Öffnungen an Häusern verschlossen werden. Somit fehlten Lebensräume für viele Fledermausarten. Auch Windräder stellten eine Gefahr dar.

Birger-Daniel Grein

Hintergrund: Fledermäuse Weltweit gibt es rund 1100 verschiedene Fledermausarten. In Deutschland leben rund 28 Arten der Flugkünstler, davon sind 24 Arten in Bayern und Baden-Württemberg dokumentiert. Fledermäuse sind Säugetiere. Ein Fledermausweibchen gebärt ein lebendes Junge pro Jahr. Fledermäuse sind wichtiger Teil des Ökosystems. Fledermausexperte Uwe Scheurich erklärt dazu, jedes Teil des Ökosystems ist zentral, je mehr Teile fehlen, desto problematischer wird es. Ein großes Problem für die Fledermäuse ist das Insektensterben. Um dem Nahrungsmangel der Tiere entgegenzuwirken, sind Flächen nötig, die in der Zeit von Mai bis Juli blühen. Dies trägt dazu bei, dass es zur Wochenstubenzeit genügend Insekten als Nahrung gibt. Weitere Ursachen des Insektensterbens sind laut Scheurich die Umweltbelastung durch Pestizideinsatz, Monokulturen in der Landwirtschaft und fehlende geeignete Pflanzen für die heimischen Insekten. bdg