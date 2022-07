Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wettbewerb: Jugendliche setzen bis Oktober ihre Erfindungen um

Kreative Köpfe

Wertheim 08.07.2022 - 14:25 Uhr < 1 Min.

Bei der Auftaktveranstaltung des diesjährigen Wettbewerbs "Kreative Köpfe" fand wieder jeder junge Erfinder einen passenden Partner für die Umsetzung seiner Idee. Foto: Birger-Daniel Grein

Für die diesjährige Wettbewerbsrunde hatte die Jury neun Projekte von acht Erfindern oder Erfindergruppen zugelassen. Vertreten sind dieses Mal fünf Mädchen und sieben Jungen zwischen 13 und 15 Jahren. Ein Mädchenduo hatte es sogar mit zwei Projekten in den Wettbewerb geschafft und dann eines davon für die Umsetzung ausgewählt.

Bei der Auftaktveranstaltung des Wettbewerbs am Mittwoch in der Aula des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums fand jeder Erfinder den passenden Partner. Neben neun regionalen Unternehmen bot sich auch die Stadt Wertheim als Partner an. Die Redner der Veranstaltung lobten die Teilnehmer für ihre gute Beobachtungsgabe, ihre Ideenrichtung und ihren Mut, eine eigene Erfindung anzugehen. Lob gab es auch für die gute Zusammenarbeit mit den Unternehmen und für alle Unterstützer.

Den Teilnehmern wurde mit auf den Weg gegeben, zur Umsetzung der Ideen seien Hartnäckigkeit und keine Angst vor Fehlern wichtig.

Die Umsetzung der Projekte erfolgt, unterstützt von den jeweiligen Partnerunternehmen, nun bis 12. Oktober.

Die Siegerehrung wird voraussichtlich am 8. November im Arkadensaal des Rathauses sein. /Foto:

bdg/ Birger-Daniel Grein