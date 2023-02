Westfrankenbahn: Weniger Zugausfälle und Verspätungen

Neues Fahrplankonzept

Main-Tauber-Kreis 28.02.2023 - 14:35 Uhr 2 Min.

Die Westfrankenbahn will mit einem Masterplan in den kommenden zwei Jahren die Qualität ihres Zugangebots auf der Maintal- und der Tauberbahn spürbar verbessern. Vor allem soll es weniger Zugausfälle und Verspätungen geben, hieß es bei einem Bahngipfel in Tauberbischofsheim. Foto: Ernst Bäppler

Den Zugausfällen und Verspätungen wolle das Bahnunternehmen durch größere Anstrengungen bei der Personalgewinnung, durch rasche Ausbildung weiterer Lokführerinnen und Lokführer sowie durch "ein neues, stabiles Fahrplankonzept" entgegenwirken. Die Geschäftsleitung der Westfrankenbahn (WFB) stellte bei dem Bahngipfel, der bereits vor knapp einer Woche in Tauberbischofsheim stattfand, zur kurz- und mittelfristigen Verbesserung ein Maßnahmenpaket mit dem Titel "Fachkräftemangel und Infrastrukturausbau südliche Tauberbahn" vor.

Darüber hinaus vereinbarten das Verkehrsministerium, die Westfrankenbahn, die Landkreise Main-Tauber, Schwäbisch Hall und Miltenberg sowie die landeseigene Nahverkehrsgesellschaft (NVBW), perspektivisch ein neues Fahrplankonzept zur mittelfristigen Verbesserung der Betriebsqualität zu erstellen. Dieses solle auch wissenschaftlich begleitet und untersucht werden, um seine Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit zu überprüfen, hieß es aus Stuttgart weiter.

Erhöhte Krankenstände beim Fahrpersonal und in den Stellwerken hatten in den vergangenen Monaten auf der Tauberbahn zu zahlreichen Zugausfällen geführt. Massiv betroffen davon waren vor allem Berufspendler und Schülerinnen und Schüler. So konnten etwa Schüler auf der Strecke zwischen Tauberbischofsheim und Wertheim in vielen Fällen Busanschlüsse nicht erreichen, um pünktlich zur ersten Stunde zum Berufsschulzentrum in Bestenheid zu gelangen.

Keine Infos zu Zugausfällen

Landrat des Main-Tauber-Kreises, Christoph Schauder, bezeichnete die Leistung der Westfrankenbahn in den vergangenen Monaten als "schlichtweg schlecht", was zu erheblichem Unmut bei Fahrgästen geführt habe. Es müsse "eine Selbstverständlichkeit sein, dass die Fahrgäste bei Verspätungen oder Zugausfällen kompetent und vollumfänglich von der Bahn informiert und Reisealternativen bei Zugausfällen aufgezeigt werden". Dies sei in den vergangenen Monaten nur eingeschränkt der Fall gewesen. "Es ist absolut inakzeptabel, wenn die Fahrgäste einfach am Bahnsteig stehengelassen werden", kritisierte Schauder die fehlende Informationspolitik der Westfrankenbahn mit deutlichen Worten.

Der Geschäftsleiter Infrastruktur der Westfrankenbahn, Denis Kollai, erklärte: "Die Westfrankenbahn tut alles, um die Auswirkungen für Fahrgäste so gering wie möglich zu halten. Mit dem aktuellen Ersatzprogramm können wir einen verlässlichen Fahrplan anbieten. Darüber hinaus haben wir in den letzten Wochen mit Hochdruck ein umfangreiches Maßnahmenpaket erarbeitet. Wir investieren in Infrastruktur und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine bessere Qualität auf der Schiene."

Fachkräftemangel

Seit Jahren hat die Bahnbranche in den nördlichen Regionen von Baden-Württemberg mit der Abwanderung von Fachkräften zu kämpfen. Eine Ursache dafür ist der demographische Wandel im ländlichen Raum. Bisher wurden die Auswirkungen des Fachkräftemangels noch vergleichsweise kundenverträglich abgefedert. Seit dem vergangenen Sommer ist dies aufgrund der zusätzlich erhöhten Krankenstände nicht mehr vollständig möglich. Bis zum 28. Mai 2023 fährt die Westfrankenbahn an den Wochenenden daher einen reduzierten Fahrplan und setzt Busse für die Fahrgäste zwischen Schrozberg und Crailsheim ein.