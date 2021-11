Westfrankenbahn im Taubertal macht guten Eindruck

Bewertung: Zuverlässigkeit, Sauberkeit, Zugkapazität, Pünktlichkeit und Gesamtzufriedenheit ausschlaggebend

In einem bisher einmaligen »Ranking« seines Ministeriums belegte das in Aschaffenburg ansässige Unternehmen für seine Verkehrsleistungen im Netz Hohenlohe-Franken den vierten Rang unter insgesamt 29 bewerteten Netzen im Südwesten. Besser abgeschnitten hat nur die Schweizerische Bundesbahn (SBB), die auf zwei südbadischen Streckennetzen unterwegs ist, sowie die Stadtbahn Heilbronn. Bewertet wurden Zuverlässigkeit, Sauberkeit, Zugkapazität, Pünktlichkeit und Gesamtzufriedenheit. Das gute Abschneiden ist umso bemerkenswerter, als die Tauberbahn, wie unser Medienhaus Anfang des Monats berichtete, wegen Anschlussproblemen in Lauda in die Kritik geraten ist. Offenbar hat dies aber den guten Gesamteindruck, der sich aus regelmäßigen Fahrgastbefragungen ergab, nicht beeinträchtigt. Zugute kam der Westfrankenbahn auch, dass sie in ihrem neuen Verkehrsvertrag keine neuen Fahrzeugtypen einsetzen muss, sondern auf mehr als einem Jahrzehnt bewährte Triebwagen zurückgreifen kann.

Andere Verkehrsunternehmen, die vertraglich verpflichtet wurden, Neubaufahrzeuge einzusetzen, hatten schlechtere Karten, da die Industrie diese Fahrzeuge oft nicht rechtzeitig liefern konnte. Dies betraf auch das Unternehmen GoAhead, welches zwischen Stuttgart, Lauda und Würzburg unterwegs ist. Wegen Unzuverlässigkeiten im Fahrzeugeinsatz reichte es nur zu Platz 11.

In Bayern findet ein solches Ranking übrigens bereits seit 2008 statt. Die von der Westfrankenbahn betriebene Kahlgrundbahn erreichte im ersten Halbjahr 2021 zum wiederholten Mal Platz 1 unter 35 Bahnen. Die Maintalbahn rangierte demgegenüber nur im unteren Drittel. Vergleichbar mit Baden-Württemberg sind diese Zahlen aber nur bedingt, da beide Länder die Kriterien teilweise unterschiedlich gewichten. Die Pünktlichkeit bleibt im bayerischen Ranking außen vor und wird in einer besonderen Statistik erfasst.

bInfos: Rankimg-Ergebnisse im Internet unter https://www.bwegt.de/bwegt/qualitaet-im-spnv

