Westfrankenbahn fährt bei Qualität nicht vorne mit

Platz 18 unter 29 Netzen

Main-Tauber-Kreis 20.11.2022 - 15:58 Uhr < 1 Min.

Das Netz der Westfrankenbahn liegt in der Rangliste auf Platz 18 von 29. Unser Foto zeigt Züge der Tauberbahn in Wertheim.

Das mäßige Abschneiden teilt die Konzerntochter mit den meisten von der Deutschen Bahn im Südwesten betriebenen Netzen. Sie tummeln sich überwiegend in der hinteren Hälfte der Tabelle. Geht es mit Schweizer Präzision besser? Diese Überlegung drängt sich auf, weil ein von der Schweizer Bundesbahn (SBB) betriebenes Netz am Hochrhein aufs Siegertreppchen kam und die von den Eidgenossen bediente Konstanzer S-Bahn einen respektablen fünften Platz erreichte.

Per Fahrgasterfragung ermittelt

Die für die Rangliste zuständige Landesnahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg ist bei ihrer Bewertung nach einem Punktesystem vorgegangen. Kriterien waren Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Sauberkeit, Zugkapazität und Gesamtzufriedenheit. Diese hat ein unabhängiges Marktforschungsinstitut anhand von Fahrgastbefragungen ermittelt.

Dass die Westfrankenbahn beim Ranking der Bayerischen Eisenbahngesellschaft zuletzt sogar nur Platz 23 von 31 erreichte, liegt daran, dass sich die Bewertungskriterien in beiden Bundesländern teilweise unterscheiden. In Bayern wird die Pünktlichkeit in einer gesonderten Statistik erfasst, hier lag die Westfrankenbahn zuletzt über dem Landesdurchschnitt.

Veraltete Infrastruktur bremst aus

Vor vorschneller Kritik an der Westfrankenbahn sollte man sich jedoch hüten. Was den Bahnverkehr im Taubertal und in Hohenlohe behindert und die Reisenden verärgert, hat andere Ursachen. Zu nennen ist einmal die veraltete Infrastruktur, die die Westfrankenbahn vorgefunden hatte und jetzt nach besten Kräften nach und nach modernisiert. Das führt aber zwangsläufig zu baubedingten Störungen.

Ein Sorgenkind ist auch der Knotenbahnhof Lauda. Hier klappt es oftmals nicht mit den wechselseitigen Anschlüssen und damit, die Reisenden zu informieren. Auch wenn die Westfrankenbahn nicht die Verursacherin ist, fließt der Ärger der Zugfahrer doch in deren Urteil über die Gesamtzufriedenheit ein.

Das Qualitätsranking im Internet: https://www.bwegt.de/bwegt/qualitaet-im-spnv

Ernst Bäppler