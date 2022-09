Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wessentaler Quelle zum Dorfbrunnen ist seit Monaten versiegt

Ortschaftsrat: Dringender Handlungsbedarf bei der Sanierung der Straßen und Gehwege in der Bergstraße im kleinsten Freudenberger Stadtteil

Freudenberg 11.09.2022 - 14:34 Uhr 2 Min.

Schon seit Monaten ist die Wessentaler Quelle zum Dorfbrunnen versiegt. Die Ursache dafür ist noch nicht bekannt. Nun begibt man sich wieder auf Spurensuche. Foto: Günter Heberich

Dort ist große Unfallgefahr aufgrund der vielen Schlaglöcher. Für die größte Aufregung sorgt allerdings die Versickerung der Wessentaler Quelle bei der Bevölkerung.

»Leider ist in den letzten Jahren, was die Mittelanforderungen angeht, nichts passiert«, bedauerte Ortsvorsteher Roland Hildenbrand. Man habe in der Regel nur vier Punkte bei der Stadtverwaltung Freudenberg angefordert. »Von denen ist leider nichts erledigt worden«, bedauerte er.

Schnell war sich das Gremium über die jeweiligen Prioritäten einig. Ganz oben in der Wunschliste bleibt die Straßensanierung in der Bergstraße, die zum sportiven Radweg gehört. Ausgebessert werden sollen zudem die Randsteine und Kanaldeckel im Kirchenweg. Die sind zu Stolperfallen für die Bevölkerung geworden. Die Erweiterung der Beleuchtung in der Bergstraße rückte einen Punkt nach oben vor der Komplettsanierung des Feldweges zum Gewann »Langert«.

Matthias Fleischer schlug vor, dass man die Erweiterung und, damit verbunden, Planung des Neubaugebietes mit in die Mittelanforderungen aufnimmt. Dies wurde einstimmig vom Gremium befürwortet.

Problematisch ist nach wie vor die Situation an der Wessentaler Quelle. Seit dem Verlegen der Glasfaserkabel von Sonderriet kommend ist die Quelle, die an der Bushaltestelle liegt, versiegt. Nach wie vor gibt es dort Getränke zum Selbstkostenpreis. Durch das dortige Rohr fließt jedoch schon seit Monaten kein Tropfen Wasser mehr. Bereits zum vierten Mal kommt am Montag der Kamerawagen vom Eigenbetrieb Wertheim, um auf Spurensuche zu gehen. Diesmal mit einer Fräse, um durch die Rohre zu kommen.

Urnengräber gefragt

Weitergehen soll es auch mit der Umgestaltung des Friedhofs. Stadträtin Anna Friedlein schlug vor, die Friedhöfe in der Umgebung zu besichtigen, um Anregungen zu erhalten. Die Nachfrage nach Urnengräbern steigt auch in Wessental. Man wird sich daher in Kürze gemeinsam auf eine Friedhofs-Exkursion begeben.

In Kürze soll der Findling am neuen Spielplatz gesetzt werden. Zuvor soll er noch von einem Steinmetz beschriftet werden. Auch möchte man ein kleines passendes Schild anbringen.

Von Ortschaftsrat Matthias Fleischer wurde in Sachen Grundstücksverkauf im Neubaugebiet nachgefragt. Aktuell habe man noch einen städtischen Bauplatz zur Verfügung, nachdem der Interessent kurzfristig abgesagt habe.

Für Ärger sorgt wieder der Biber im Bereich der Blankenmühle. Dort ist der nachtaktive Nager wieder am Bauen. Dies könne wieder zu einer Gefahrenstelle werden, stellte einer der Räte fest.

An Terminen ist folgendes in Wessental geplant: Am Freitag, 30. September, beginnt um 19 Uhr eine Autorenlesung im Dorfgemeinschaftshaus. Der Heimat- und Kulturverein Wildbachtal hat hierzu eingeladen. Die Schriftsteller Alina Bube, Joachim Braun und Roman Kempf werden aus ihren Büchern Auszüge aus Kurzgeschichten, Krimis und Romanen zum Besten geben.

Am 1. Oktober um 17 Uhr findet erstmals seit drei Jahren wieder ein Federweißen-Abend am Backhäusle statt. Für Zwiebelbloatz und Flammkuchen ist gesorgt. Die Bürgermeisterwahl folgt am Sonntag, 2. Oktober. Als Wahlhelfer wurde der Ortschaftsrat verpflichtet.

