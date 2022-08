Wertheims Oberbürgermeister im Interview: "Die Landschaft um Wertheim wird sich ändern"

Markus Herrera Torrez: Der Verwaltungschef über das Agieren in der Dauerkrise und die Einstimmung auf harte Zeiten

Wertheim 08.08.2022

Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez ist seit Mai 2019 im Amt - und seit zwei Jahren mit der Bewältigung internationaler Krisen auf lokaler Ebene beschäftigt. Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez im Gespräch mit Redakteur Matthias Schätte.

Dazu treffen wir den Rathauschef vor dem Arkadensaal nahe der Tauber, kurz vor Antritt seines Sommerurlaubs.

Sie sind nun etwas mehr als drei Jahre als OB im Amt. Wenn Sie eine Bilanz ziehen - was hat gut geklappt, was nicht so, was könnte schneller?

Nach drei Jahren ist das eine schwierige Frage, denn in der Zeit ist bereits viel passiert. Von den drei Jahren im Amt stand zweieinhalb Jahre lang die Bewältigung internationaler Krisen im Mittelpunkt des Arbeitens. Es hat sich ganz anders entwickelt, als es vorher zu erwarten war. Das ist zwar in der Kommunalpolitik oft so, aber dass Krisen wie die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg mit allen lang- und kurzfristigen Folgen so zentral sein werden war natürlich nicht absehbar. Wir haben es geschafft, eine neue Diskussionskultur in Wertheim zu etablieren, Freude an unterschiedlichen Meinungen zu fördern und die Frage des Umgangs, des Miteinanders und der Transparenz immer mit einbezogen. Wegweisende Entscheidungen sind für mich die Lösung des Konflikts um die Erweiterung des Reinhardshofs und die Verträglichkeit von Natur und Wirtschaft. Dazu die Entwicklung der Schulstandorte. Bereits jetzt steht fest, dass in diesem Jahrzehnt etwa 100 Millionen Euro in den Schul-, Bildungs- und Erziehungsstandort Wertheim fließen werden. Ein Erfolg ist auch der Familienpass, den wir aufgewertet und ausgeweitet haben. Über 800 Kinder profitieren inzwischen davon.

Was hätten Sie gern umgesetzt, was nicht ging?

Weiterhin unzufrieden bin ich mit dem Thema Öffentlicher Personennahverkehr. Bisher gab es aber noch nicht die richtige Gelegenheit, dieses Problem anzugehen. Das Neun-Euro-Ticket hat gezeigt, dass wir den ÖPNV auch im ländlichen Raum stärken müssen. Auch klar ist: In diesem Bereich sind wir zwingend auf den Landkreis und das Bundesland angewiesen. Da haben wir noch einiges vor uns.

Was bedeutet das Agieren in der gefühlten Dauerkrise für Sie - erst Corona, jetzt Ukraine-Krieg? Welchen Einfluss hat das auf einen selbst und die Mitarbeiter in der Verwaltung?

Die langfristigen Ziele und große Projekte rutschen erst mal in die zweite Reihe. Der Fokus liegt auf der akuten Krisenbewältigung, sodass unsere Bürger gut durchkommen. Das haben wir auch geschafft. Man muss aber aufpassen, denn die Kunst ist es, in solchen Situationen das Alltägliche und die großen Aufgaben nicht zu vergessen. Das ist ein ständiger Kampf, denn auch der Tag eines Oberbürgermeisters und eines Mitarbeiters der Stadtverwaltung hat nur 24 Stunden. Für die Verwaltung bedeutet das seit zweieinhalb Jahren eine dauerhafte Forderung bis ans Äußerste. Diese ausgeschöpften Kapazitäten erleben wir nicht nur hier, sondern überall in der öffentlichen Verwaltung. Aber es zeigt einmal mehr, wie wichtig eine funktionierende Stadtverwaltung ist und was es bedeutet, gute, kompetente und verlässliche Mitarbeiter zu haben. Das müssen wir künftig noch viel stärker berücksichtigen, denn die Konkurrenz um diese Mitarbeiter nimmt zu. Corona haben wir vorläufig überwunden, man merkt derzeit im täglichen Leben kaum einen Unterschied. Beim Angriffskrieg auf die Ukraine wussten wir zunächst nicht, wie viele Menschen zu uns kommen. Derzeit leben etwas mehr als 300 Geflüchtete aus der Ukraine in Wertheim. Die Aufnahme hat gut funktioniert, dank Verwaltung und Ehrenamt. Jetzt geht es weiter mit den Folgen des Krieges im Bereich Energieversorgungssicherheit und Wärme.

Was haben Sie gefühlt, als am 24. Februar die Nachricht vom russischen Angriff auf die Ukraine kam?

Zunächst war ich ungläubig und gleichzeitig sehr schockiert. Es gab zwar Andeutungen in den Tagen zuvor, aber man hatte immer die Hoffnung, dass im letzten Moment die Vernunft siegt. Bei mir persönlich war es eine Ohnmacht. Ich lehne diesen russischen Angriffskrieg aus tiefstem Herzen ab. Die eigene Wertvorstellung vom Frieden in Europa, der scheinbar immer sicher war, hat sich in diesem Moment kolossal geändert. Was bedeutet dieser Krieg für das Miteinander in Wertheim angesichts der großen Zahl von Spätaussiedlern in der Stadt? Ich hatte anfangs große Sorgen, ob sich dieser Konflikt fortsetzt, wenn Geflüchtete aus der Ukraine bei uns ankommen. Wir mussten feststellen, dass es auch in unserer Wertheimer Bürgerschaft Menschen gibt, die den Angriffskrieg von Putin befürworten. Aber die Sorge war zum Glück unbegründet und zwar wegen verschiedener Faktoren: Familien bestehen über Nationalstaaten hinweg, außerdem war und ist das Engagement der russisch-orthodoxen Gemeinde in Wertheim und der Vereine so groß, dass Konfliktpotenzial gar nicht erst aufgekommen ist. Mensch zu helfen, die wegen des Krieges ihr Land verlassen mussten und so viel verloren haben, stand immer im Mittelpunkt. Und auch Bürgerinnen und Bürger mit russischem Migrationshintergrund haben sich ohne Wenn und Aber für die Geflüchteten engagiert.

Stichwort Energiesparen in der Krise: Im Gemeinderat haben Sie dazu aufgerufen, wann immer möglich, Energie zu sparen. Welche konkreten Überlegungen gibt es dazu bis jetzt?

Wir haben vier Arbeitspakete mit rund 50 Maßnahmen gebildet, die in der Vorprüfung und zur Umsetzung vorgesehen sind. Wir wollen gut abgewogen haben, welche Maßnahme zu welchem Zeitpunkt greifen wird. Sie sind weitreichend und beginnen bei vermeintlichen Kleinigkeiten wie der laufenden Klimaanlage und gehen weiter bei der Straßenbeleuchtung, der Beleuchtung öffentlicher Gebäude bis hin zu kalten Duschen in den Sporthallen. Vielleicht müssen auch Ortsverwaltungen zeitweise geschlossen werden. Die Stadtverwaltung hat auch in der Vergangenheit gezeigt, dass das Thema Energiesparen eine hohe Priorität genießt. Wir entscheiden immer unter der Maßgabe: Was ist notwendig und zwingend erforderlich. Manche Maßnahmen werden sicher auch weh tun zum Beispiel, wenn die Arbeitstemperatur im Rathaus abgesenkt werden müsste. Die Verwaltung wird ihren Teil beitragen.

Was würde ein Gas-Lieferstopp für die Wertheimer Industrie bedeuten? Und für die Bürger, die zum Beispiel durch Gas erzeugte Fernwärme nutzen?

Ich bin froh, dass wir mit den Stadtwerken einen verlässlichen Partner haben, der langfristig Gas eingekauft hat, sodass voraussichtlich auch in diesem Jahr die Gaspreise stabil bleiben können. Nächstes Jahr sieht das anderes aus. Wir sind dennoch aufgefordert dafür Sorge zu tragen, dass ein mögliches Krisenszenario jetzt nicht zu panischem Verhalten führt. Die Privathaushalte sind die allerletzten, die kein Gas mehr erhalten würden. Wenn aber für energieintensive Betriebe kein Gas mehr zur Verfügung stünde, wäre das für unsere Industrie in Wertheim natürlich der Worst-Case. Das sind Folgen, die gar nicht kalkulierbar sind. Ich sehe aktuell jedoch ein noch schwerwiegenderes Problem: Es geht nicht allein um die Frage, ob ausreichend Gas vorhanden ist, sondern vielmehr darum, welcher Preis dafür verlangt wird. Ich habe große Sorge, dass viele Bürgerinnen und Bürger es sich nicht mehr leisten können, mit Gas für Heizung und Warmwasser zu sorgen. Deshalb besteht eine klare Erwartungshaltung an die Bundesregierung: Neben den bereits bestehenden Entlastungspaketen müssen weitere auf den Weg gebracht werden. Wir als Stadt und unsere Stadtwerke können das gar nicht auffangen, das können wir aus keinem Haushalt der Stadt leisten. Wir müssen aber sicherstellen, dass keiner unserer Einwohner erfriert. Deshalb bereiten wir Wärmeräume vor, um im Ernstfall schnell helfen zu können.

Befürchten Sie da soziale Konflikte? Und wie könnten diese gelöst werden?

Soziale Konflikte entstehen, wenn das Gefühl ungleicher Behandlung da ist. Die Aussage des Bundeskanzlers "You never walk alone" war eine bemerkenswerte, denn niemand wird im Stich gelassen, egal, was kommen mag. Er hat klargemacht: Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen.

Energie sparen ist das eine, Energie erzeugen das andere: Mehrere Projektierer wollen rund um Wertheim Windparks errichten oder bestehenden aufrüsten. Wie stehen Sie dazu? Braucht Wertheim Energie-Autarkie oder sind angesichts der Dichte von Windkraftanlagen im Main-Tauber-Kreis jetzt mal andere dran?

Wir haben mittlerweile eine ganz klare Entscheidung des Bundes- und Landesgesetzgebers: Es ist festgelegt, dass Windkraft in Deutschland aus Gründen der nationalen Versorgungssicherheit und um die Klimaziele zu erreichen Priorität genießt. Das ist sozusagen übergeordnete Staatsräson. Die Länder müssen bis 2032 zwei Prozent ihrer Fläche für Windkraft zur Verfügung stellen, Baden-Württemberg 1,8 Prozent. In Wertheim haben wir aktuell etwa 1,1 Prozent. Durch diese Gesetzgebung wird sich etwas ändern, und die deutsche Landschaft wird in 10 oder 20 Jahren ganz anderes aussehen als jetzt. Wenn man bedenkt, wie viel Energie wir für die Industrie und unseren Alltag brauchen und dann das Ziel hat, energieautark zu sein, dann geht das nur über erneuerbare Energien. Auch in Wertheim wollen wir im nächsten Jahr die Diskussion beginnen, ob, wann und wie wir als Große Kreisstadt klimaneutral werden können. Da ist die Frage der Energieerzeugung ganz wesentlich. Die Landschaft um Wertheim wird sich ändern. Nicht, weil es der OB oder der Gemeinderat oder ein einzelner Ortschaftsrat wollen - oder gar ein einzelner Windkraft-Projektbetreiber - sondern, weil die Rahmenbedingungen des Bundes es so vorsehen. Und auch dabei gilt es, die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen und zu beteiligen.

Viele Bürger sind gegen den Bau von Windkraftanlagen in ihrer Umgebung. Wie wollen Sie sie überzeugen?

Meine Aufgabe als Oberbürgermeister ist es, Verständnis für die Notwendigkeit von Windkraftanlagen zu schaffen. Meine Aufgabe ist es aber auch, den Menschen Gehör und eine Stimme zu geben, und zwar in beide Richtungen. Diese Aufgabe nehmen wir in Wertheim sehr ernst. Im vergangenen Jahr gab es eine Sondersitzung des Gemeinderates zum Thema Repowering des Windparks in Höhefeld. Da waren wir in einer ganz anderen Situation als heute, aber haben trotzdem frühzeitig begonnen, unsere Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen, und das werden wir weiterhin tun: Bei einer Ausfahrt im Herbst wollen wir uns solche hohen Windkraftanlagen ansehen, um einen Eindruck zu gewinnen. Was für mich klar ist: Abstände müssen eingehalten werden, da Menschen nicht unter einer vermeintlichen Geräuschkulisse leiden dürfen. Klar ist aber auch: Die Optik eines Windrades darf nicht darüber entscheiden, ob Strom bei uns fließt oder nicht.

Wie können Sie angesichts der schwierigen Lage die Bürger auf harte Zeiten einstimmen? Wird man ihnen demnächst erklären müssen, dass bestimmte Wünsche, wie Schwimmbad-Neubau oder städtebauliche Umgestaltungen wie eine von Ihnen angedachte Neugestaltung der Mainspitze mangels Mitteln erst mal beerdigt sind?

Der Bundeskanzler und der Ministerpräsident haben in den letzten Wochen immer wieder betont, dass wir den Gürtel in den nächsten Jahren enger schnallen und mit Wohlstandsverlusten rechnen müssen. Mich stellt das nicht zufrieden. Es ist die Aufgabe von Politik und ihren Entscheidern dafür zu sorgen, dass das Leben besser wird und nicht schlechter. Das ist auch meine Herangehensweise, und deshalb will ich mich damit nicht abfinden. Wir müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren. Das zu erklären, ist Aufgabe der Kommunalpolitik und allen kommunalpolitischen Entscheidern - vom Stadtrat über die Ortsvorsteher, Ortschaftsräte und Stadtteilbeiräte. Es gibt Wünschenswertes, und es gibt Pflichtaufgaben. Den Blick für das Wesentliche zu haben, ist eine Herausforderung. Ein Projekt mit längerer Verzögerung relativiert sich in Anbetracht der Gesamtsituation wieder. Verzögerungen dürfen aber nicht dazu führen, dass gute Projekte beerdigt werden. Manches braucht eben etwas mehr Zeit. Das ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch abhängig von der personellen Kapazität - in der Verwaltung und in der Bauwirtschaft. Wir erleben überall den Arbeitskräftemangel.

Sie erleben das als Bauherr also auch?

Wir sind vergangenes Wochenende in unser Haus eingezogen. Neben großen Eigenleistungen im Rückbau, haben wir fast alles mit örtlichen Handwerkern umsetzen können, was gut funktioniert hat. Aber wenn ein Projekt in komplexeren Arbeitsstrukturen umzusetzen war, oder es an die Großbetriebe ging, haben wir - wie andere Bauherren auch - feststellen müssen, wie langatmig und unzuverlässig manche Arbeiten erfolgen. Wir alle merken doch, dass sich da etwas verändert hat - und nicht zum Guten. Die Küche wird geliefert, aber es fehlt die Hälfte. Seit Juni ist die Photovoltaikanlage auf dem Dach, angeschlossen wird sie erst im Oktober - bis dahin verpufft die Energie ungenutzt.

Corona ist im Hintergrund, aber immer noch ein Thema. Haben Sie bisher Glück gehabt?

Mich hat es Ende Mai mit relativ starken Symptomen getroffen. Insgesamt war ich rund zwei Wochen außer Gefecht gesetzt und das trotz Impfung. Ich will mir nicht vorstellen, wie es einem ergehen kann, wenn der eigene Körper nicht durch die Impfung vorbereitet ist.

Die Michaelismesse Anfang Oktober wurde mit dem Argument abgesagt, man kenne die Corona-Lage zu diesem Zeitpunkt nicht. In der Region war das eine einsame Entscheidung, die viel Unmut hervorgerufen hat. Alle anderen Volksfeste finden statt. War die Entscheidung richtig?

Ich stehe hinter dieser Entscheidung des Messeausschusses. Man muss planen und kann nicht unendlich lange abwarten, auch um dem Festwirt und den Marktkaufleuten gegenüber fair zu sein. Der Unterschied zu den anderen Messen ist, dass die Michaelismesse in Wertheim sehr spät im Jahr stattfindet. Und wenn der Corona-Verlauf im Herbst so eintritt, wie er prognostiziert ist, dann wird kein unbeschwertes Feiern möglich sein. Natürlich haben wir aktuell große Volksfeste, und auch unser Altstadtfest konnte stattfinden. Aber im Oktober sieht die Lage anders aus, und wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Bürgerinnen und Bürgern. Eben haben wir noch über die großen Probleme der Welt gesprochen und bei aller Wertschätzung für die Michaelismesse in Wertheim: Gemessen an den Herausforderungen, vor denen wir möglicherweise im Herbst stehen, schrumpft die Bedeutung der Frage, ob die Messe 2022 stattfindet oder nicht. Wir wissen noch nicht, ob wir dann überhaupt die Halle heizen könnten. Die Absage muss man in den Kontext der allgemeinen Situation stellen. Aufgabe des Oberbürgermeisters ist es hier, Emotionalität rauszunehmen und Sachlichkeit reinzubringen.

Noch mal zurück zur Industrie: Wird man angesichts der steigenden Inflation und einem Mangel an Fachkräften, Material und Energieträgern überhaupt noch große, neue Gewerbegebiete ausweisen müssen?

Die Frage ist goldrichtig, denn die Wirtschaftspolitik in Wertheim wird sich ändern müssen. Zum einen, weil die Flächen zur Neige gehen, zum anderen, weil viele Unternehmer vor anderen Herausforderung stehen. Sie brauchen vorrangig nicht die Fläche zum Wachsen, sondern qualifizierte Mitarbeiter, wenn die fehlen, bringt die schönste Fläche nichts. Das wirtschaftliche Wachstum in Wertheim wird sich in den nächsten Jahren so verändern, dass wir über Wachstum im Bestand sprechen müssen. Also Nachverdichtung und Bauen in die Höhe. Und ganz wichtig ist der Fokus auf die Gewinnung von Arbeitskräften. Wir erleben einen Paradigmenwechsel in der Wirtschaftspolitik, die in den vergangenen Jahren durch die Bereitstellung von Flächen getrieben war. Das ändert sich aber nicht von heute auf morgen. Der nächste Schritt für das Gewerbegebiet am Almosenberg ist eingeleitet, es wird aber wohl der letzte sein. Und auch am Reinhardshof sind die Flächen endlich. Wir fragen gerade bei der Industrie den weiteren Flächenbedarf ab. Aber es werden keine neuen Industrieparks entstehen können. Es ist richtig, dass Kommunalpolitik dahingehend dynamisch ist: Im Jahr 2022 sind die Antworten auf Wirtschafts- und Industriepolitik andere als 1990.

Sehen Sie diesen Paradigmenwechsel schon eingeleitet?

Nicht durch einen politischen Beschluss, aber im Erkenntnisgewinn bei Stadtverwaltung und Oberbürgermeister. Und ich glaube, dass sich auch im Gemeinderat diese Erkenntnis nach und nach durchsetzt, ebenso in Industrie und Wirtschaft. Aber Paradigmenwechsel brauchen Zeit. Es gibt sie, als Folge eines einzelnen Aktes, so zum Beispiel die von Olaf Scholz beschrieben Zeitenwende. Und es gibt solche, die durch Erkenntnisgewinn entstehen - auch durch veränderte Rahmenbedingungen.

Auf die Stadt kommen große Ausgaben zu: Schulen, Neubau oder Sanierung des Bauhofs, die Feuerwehr soll laut Bedarfsplan 19 neue Fahrzeuge in den kommenden fünf Jahren bekommen, dazu vier neue Gerätehäuser. Auch für finanzstarke Kommunen ist das eine Herausforderung. Wie kann man solche Ausgaben stemmen?

Ich bin den Mitarbeitern des Bauhofs und den Ehrenamtlichen der Feuerwehr, für das, was sie täglich leisten, unheimlich dankbar. Was Sie angesprochen haben sind Pflichtaufgaben. Beim Bauhof gibt es einen Sanierungsstau, trotzdem machen die Kollegen dort hervorragende Arbeit. Aber es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern auch die Möglichkeit, Dinge hinauszuzögern oder Stück für Stück zu sanieren. Das wird man sich genau anschauen müssen. Ähnlich ist es bei der Feuerwehr. Wir werden nicht innerhalb von fünf Jahren vier neue Gerätehäuser bauen können. Der Bedarfsplan wird nach der Sommerpause diskutiert und beschlossen, dabei muss auch priorisiert werden. Es ist auch möglich, Dinge in der Nutzung zu verlängern. Aber wenn ein Fahrzeug nicht mehr funktionstüchtig ist, muss natürlich Ersatz beschafft werden. Wenn die Gewerbesteuer sich so entwickelt wie es in den vergangenen Jahren der Fall war, wird viel möglich sein. Wenn nicht, werden wir reduzieren müssen - und das nicht, weil es an Wertschätzung fehlt. Das ist dann schlicht die Anerkennung des Faktischen.

Vielleicht müssen wir uns auch grundsätzlich die Frage stellen, ob es langfristig richtig und nachhaltig ist, so viel Geld in Beton und neue Bauten zu investieren. Oder wäre es besser, manchen Euro lieber in Leistungen wie die Aufwertung des Familienpasses oder in den Nahverkehr zu investieren? Da brauchen wir vielleicht ein Umdenken in unserer Gesamtgesellschaft.

Bei allen Übeln der Welt: Gibt es Gründe, zuversichtlich zu sein?

Es gibt immer Gründe, zuversichtlich zu sein. In schwierigen Situationen muss man auch mal Realist sein, denn nur dann können die Probleme gelöst werden. Aber es braucht auch eine Portion Grundoptimismus: Jeder Tag bietet die Möglichkeit, etwas zu gestalten und besser zu machen. Der nächste Tag eröffnet die Möglichkeit auf Fortschritt, Entwicklung und Veränderung. Und wenn wir zurückblicken, dann ist das doch ganz gut gelungen, auch in Bezug auf die letzten beiden Jahre, die von der Pandemie geprägt wurden. Es waren herausfordernde Zeiten, aber als Gesellschaft sind wir trotzdem gestärkt hervorgegangen. Und darauf können wir auch hier in Wertheim ehrlich stolz sein.

Wie sieht Wertheim in fünf Jahren, zum Ende Ihrer Amtszeit aus?

(überlegt) Eine pauschale Frage. In fünf Jahren wollen wir in Wertheim noch besser leben als heute. Wenn wir zusammen feststellen, dass wir nach 50 Jahren Große Kreisstadt Wertheim alle profitiert haben und es sowohl den Ortschaften, als auch Stadtteilen zusammen besser geht, dann sind wir auf dem richtigen Weg.

