Wertheims Narren sind startklar

Im Überblick: Die wichtigsten Veranstaltungen der Wertheimer Faschingsvereine

Es wird jede Menge los sein im Wertheimer Fasching dieses Jahr. Im Folgenden die wichtigsten der vielen Veranstaltungen in der närrischen Zeit.

Bettingen: "Hoppel Hoppel - Zick Zack", das ist der Schlachtruf der Närrischen Sandhasen aus Bettingen. Die erste Prunksitzung findet am 10. Februar um 19.11 Uhr in der Mainwiesenhalle statt. Der Kartenvorverkauf für die Sitzungen ist am 28. Januar im Bürgersaal. Am 17. Februar findet der Kinderfasching statt. Die Bettinger gehen heuer in die 44. Saison. Die Jubiläumsfeier findet am 24. November statt.

Urphar: Voll durchstarten wird man auch beim "Orfler Fasching". Vorsitzender Marc Wiegand berichtet, der SSV plane am Rosenmontag, 20. Februar, die traditionelle Prunksitzung im Feuerwehrhaus. Weiter geht es einen Tag später mit dem Kinderfasching, ebenfalls im Feuerwehrhaus. Weitere Höhepunkte sind der Showtanzabend für Showtanzgruppen am 24. Februar sowie das 13. Männerballett-Turnier am 25. Februar, jeweils in der Turnhalle der Werkrealschule Urphar/Lindelbach.

Reicholzheim: Der Stundenplan in der Lach- und Spaßschule vom Reicholzheimer Narrenclub (RNC) sieht folgendermaßen aus: Das Opening ist mit der "Stehung" am 14. Januar. Die erste Prunksitzung findet am 21. Januar in der Festhalle in Reicholzheim statt. Den "Ümtrieb" hat man für den Rosenmontag, 20. Februar, vorgesehen, während die Kindersitzung tags drauf am 21. Februar, ist.

Wertheim: Die Wölfe der WCW werden heuer tierisch abgehen. So findet in der Main-Tauber-Halle die erste Fremdensitzung am 4. Februar um 19.11 Uhr statt. Die Kindersitzung ist am 5. Februar um 14.11 Uhr.

Mondfeld: Die Narren der Faschingsgesellschaft Mondfeld werden am 18. Februar einen internen Kappenabend in der Maintalhalle veranstalten. Karten können auf Anfrage bei der FGM bestellt werden. Der Faschingsumzug findet am Sonntag, 19. Februar, statt. Interessierte, die als Umzugsgruppe teilnehmen möchten, können sich per Mail unter Mofeld.Helau@web.de anmelden. Ansprechpartnerin ist Schriftführerin Jasmin Jungwirth. Mit dem Kinderfasching am Rosenmontag, 20. Februar, um 14 Uhr endet in Mondfeld die Kampagne in diesem Jahr. (gher)