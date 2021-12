Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wertheims jüdischen Friedhof digital dokumentieren

Forschungsprojekt: Historischer Verein bittet um Spenden für Aufnahme der Inschriften in Datenbank - Forschung voran bringen

Wertheim 26.12.2021

Historisch noch viel Forschungsbedarf: Der jüdische Friedhof in Wertheim dürfte einer der ältesten in Baden-Württemberg sein. Der älteste dokumentierte Grabstein stammt aus dem Jahr 1406. Foto: Matthias Schätte

Die Inschriften der Grabsteine des jüdischen Friedhofs sollen in eine Datenbank einfließen - und so die Erforschung voranbringen.

Der Historische Verein Wertheim hat sich im Jahr 2021 intensiv mit der Geschichte des jüdischen Friedhofs befasst, erinnert Kleinehagenbrock in einer Mitteilung.

Der jüdische Friedhof ist vor allem Bestattungsort früherer jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger der Stadt. »Nach der Vertreibung bis 1942 und Ermordung ihrer Familienangehörigen und Nachkommen, ist ihr Erbe und das Andenken an sie eine Verpflichtung für die heute in Wertheim lebenden Menschen«, sagt er.

Zugleich ist der jüdische Friedhof - einer der ältesten in weitem Umkreis und kontinuierlich vom späten Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert belegt - ein wertvolles Kulturdenkmal.

Die Mitgliederversammlung des Vereins hat im vergangenen Sommer beschlossen, die Aufnahme des Friedhofs in die epigraphische Datenbank »epidat« des Salomon Ludwig Steinheim-Instituts für deutsch-jüdische Geschichte e.V. an der Universität Duisburg-Essen anzustreben. Dieses Institut erforscht die Geschichte und Kultur der Juden im deutschen Sprachraum vom Mittelalter bis in die Gegenwart.

Seinen besonderen Akzent legt das Institut dabei auf digitale Methoden. Zu seinen verschiedenen Schwerpunkten zählt seit Jahrzehnten die Dokumentation und Erforschung jüdischer Friedhöfe und die Erschließung hebräischer Inschriften.

Neben vielen Printpublikationen werden seit 2006 die Forschungsergebnisse in "epidat", der epigraphischen Datenbank des Instituts präsentiert, die inzwischen über 230 digitale Editionen - vor allem aus Deutschland - mit über 40.000 Grabmalen umfasst.

Leichter zugänglich

Durch die Aufnahme in diese Datenbank wird der jüdische Friedhof Wertheim, zu dem es kaum Forschung und schnell greifbare Informationen gibt, allen Interessierten - Nachfahren Wertheimer Jüdinnen und Juden weltweit, Forscherinnen und Forschern und vielen mehr - leichter zugänglich. Um dieses Ziel zu erreichen, muss der Historische Verein Wertheim rund 20.000 Euro aufbringen. Dafür bittet er um Unterstützung in Form von Spenden.

b Infos: Mehr zur Spendenaktion unter https://www.hv-wertheim.de

scm