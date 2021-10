Wertheims Jagdbögen neu verpachtet

Die derzeitige Jagdpacht läuft Ende März kommenden Jahres aus. Die Neuverpachtung gilt neun Jahre und dauert dann bis 2031. Von den 23 Revieren waren allerdings bis zum Beschluss des Gemeinderats noch nicht alle an Pächter vergeben. Der Jagdbogen Dörlesberg I gehörte ebenso dazu wie der Jagdbogen III in Nassig, der von der Beschlussfassung ausgenommen worden war. Für die Jagdbögen I und II in Nassig hat sich Klaus Sadowski als Pächter beworben. Inzwischen gibt es allerdings offenbar auch Interesse an einem Teil der Jagd von einem weiteren Pächter. Für die Jagdbögen Waldenhausen, Wertheim III und Teilflächen von Sachsenhausen und Nassig wurde eine Jagdgemeinschaft aus drei Pächtern gebildet.

Für die Pächter fällt eine Pacht an - und zwar: sechs Euro je Hektar Wald und 1,50 Euro je Hektar Feld/Wiese/Wasser. Für Schäden am Wald, die durch Wild entstehen, haben die Pächter der jeweiligen Jagdreviere in eine Wildschadensausgleichskasse der Jagdgenossenschaften Wertheim und Mondfeld zu zahlen. Neben dem Ausgleich von Wildschäden durch Reh- und Schwarzwild an Bäumen können von dem Geld auch technische Maßnahmen, wie Einzäunung von Jungbeständen zur Verhütung von Wildschäden, bezahlt werden.