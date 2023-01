An­fang Ja­nuar hat der Tchi­bo-La­den am Wert­hei­mer Markt­platz ge­sch­los­sen. An die­sem Sams­tag hat auch die Nor­ma-Fi­lia­le in der Lin­den­stra­ße zum letz­ten Mal ge­öff­net, be­vor in der kom­men­den Wo­che die Ge­schäfts­räu­me aus­ge­räumt wer­den.