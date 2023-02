Wertheims Gas liegt nur zwei Cent über der Energiepreisbremse

Bürger profitieren von langfristigen Kaufoptionen

Wertheim 28.02.2023 - 12:16 Uhr 3 Min.

Die Energiepreisbremse läuft in Wertheim planmäßig. Dafür sorgen Thomas Beier (links) und Volker Seidenspinner von den Stadtwerken. Foto: Michael Geringhoff Gute Nachrichten für die Kunden der Wertheimer Stadtwerke: Die Gaspreise liegen nur zwei Cent über der Energiepreisbremse Symbol-Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Was zum 1. März hatte klappen sollen, wird sich auf Mitte März verschieben - ohne, dass den Kunden Nachteile dadurch entstehen. »Wir haben in den vergangenen drei Monaten massiv in die IT eingegriffen, wie müssen jetzt erst schauen, wie sie reagiert«, man brauche Zeit und Probleläufe, alles solle schließlich Hand und Fuß haben, sagt der Vertriebsleiter der Stadtwerke, Volker Seidenspinner.

In guter Gesellschaft

Auch andere notwendige Partner können derzeit das Tempo nicht mitgehen, so seien die notwendigen Druckdienstleister für die Infopost an der Kapazitätsgrenze, erklärt Thomas Beier, Geschäftsführer der Stadtwerke. Man sei da bundesweit in guter Gesellschaft. Kaum ein Energieversorger schaffe es aktuell, die Kunden fristgerecht über die Auswirkungen der Preisbremse zu informieren.

Diese Bremse legt fest, dass der Preis für Gas 12 Cent nicht übersteigt, der für Strom ist bei 40 Cent gedeckelt. Thomas Beier betont an dieser Stelle, dass die Stadtwerke Wertheim gut eingekauft hätten, so liege der aktuelle »Normaltariv« beim Gas nur zwei Cent über der Bremse, beim Strom um fünf. Die festgelegte Preisbremse ist eine Art von staatlicher Subvention. Die Stadtwerke Wertheim hätten es, so gesehen, für den Staat »billig« gemacht.

Auf Kosten der Allgemeinheit

Andere Anbieter die an den Energiebörsen »gezockt« haben und Preise von bis zu 70 Cent für den Strom verlangen, werden jetzt überproportional gefördert und so eigentlich auf Kosten der Allgemeinheit belohnt. Nach wie vor gilt, das Diktum 20 Prozent der üblichen Energiemengen einzusparen. Die Preisbremse spiegelt das wider, indem sie nur auf 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs angewendet wird. Für den durchschnittlichen 3000 kWh-Haushalt bedeutet das, dass die ersten 2400 Kilowattstunden den gedeckelten Preis von 960 Euro kosten. Die Übermenge - wenn man sie denn nicht eingespart hat - kostet in Wertheim 270 Euro (beim oben genannten »Zocker« wären es gut 400 Euro).

Anders gerechnet: Jener Wertheimer Durschnittsstromkunde, der die geforderte Energiemenge einspart, zahlt 960 Euro und damit sogar rund 100 Euro weniger als noch im 2021er Tarif. Wer beim üblichen Verbrauch bleibt, der zahlt aktuell 1230 Euro. Die Preisbremse entlastet ihn dabei um 120 Euro. Das, was hier für den Strom dargestellt ist, lässt sich derzeit fast Eins zu Eins auf die Preise für Gas und Wärme anwenden. Der »Deckel« ist dabei rückwirkend bis in den Januar.

Und wo liegen die Preise in Zukunft? »Ich traue mich nicht, zu sagen, was das neue Normal ist, aber ich bin sicher, dass wir nicht in die alte Welt zurückkommen werden«, sagt Thomas Beier. Derzeit profitierten die Kunden der Stadtwerke von langfristigen Kaufoptionen, die sich die Wertheimer gesichert hatten. Die laufen allerdings aus. »Für das Jahr 2024 sind wie weit weg von eingedeckt«, sagt Beier über laufende Energiekäufe.

2021 hatte er die Megawattstunde Strom noch für rund 60 Euro einkaufen können, aktuell liegt der Preis bei 360 Euro. Vor zehn Monaten hat er sogar kurzfristig deutlich über 1000 Euro gelegen. Das Gas hat Beier vor dem Ukrainekrieg für 15 bis 18 Euro je Megawattstunde eingekauft, aktuell liegt der Preis bei rund 130 Euro. Ein solches Niveau könne die Wirtschaft sich auf Dauer nicht leisten, betont er und ergänzt, dass die Preise dringend weiter sinken müssten. Dennoch: »Es kann gut sein, dass die Energiepreise für unsere Kunden in 2024 weiter steigen werden«, so Beier abschließend. MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund: Warnung vor Abzocke

Schon wieder machen unseriöse Anrufer die Kunden der Wertheimer Stadtwerke kirre. Schon drei Dutzend haben sich in den vergangenen Tagen Hilfe suchend an das Kundencenter gewandt. Volker Seidenspinner sagt, dass die Dunkelziffer dabei hoch sei. Nicht jeder Angerufene melde sich bei den Stadtwerken, und meist seien es ältere Menschen, die zum Vertragswechsel gedrängt würden. Die Anrufer gäben vor, dass die Stadtwerke Wertheim die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Energiepreisbremse nicht mitgingen und versuchten, die Kunden zur Kündigung zu bewegen und ihnen dann Verträge anderer Anbieter aufzuschwatzen. »Am besten einfach auflegen«, rät Seidenspinner. Telefongeschäfte seien ohne vorherige Genehmigung sowieso zunächst einmal rechtswidrig. Sollte dennoch Begrüßungspost eines neuen Anbieters eingehen, so bieten die Stadtwerke Hilfen an, um unseriöse Geschäfte rückabzuwickeln. Schnelles Handeln und ein vorsorglicher Widerruf sind dabei wichtig. Die Stadtwerke helfen unter Tel. 0 93 42 90 92 22. (Ge)