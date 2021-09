Wertheims Baulandpreise steigen weiter

Punktesystem: Stadt arbeitet an Vergaberichtlinien - Neue Werbebroschüre

Wertheim 14.09.2021 - 14:07 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ein beliebtes Wohngebiet sind die neu erschlossenen Flächen in der Wertheimer Ortschaft Bettingen. Im Neubaugebiet Wacholderbüschlein II liegen die Bodenrichtwerte bei 120 Euro pro Quadratmeter erschlossenem Bauland. Foto: Gunter Fritsch Bildunterschrift 2020-02-20 --> Ein beliebtes Wohngebiet sind die neu erschlossenen Flächen in der Wertheimer Ortschaft Bettingen im Neubaugebiet Wacholderbüschlein II. Foto: Gunter Fritsch

Die Festlegung der Quadratmeterpreise für zwei Neubaugebiete in Reicholzheim und Dertingen hat am Montag im Ausschuss für Verwaltung und Finanzen zu einer Diskussion über weiter steigende Baulandpreise und die Frage geführt, ob und wie die erwartete weiter steigende Nachfrage nach Bauland in Zukunft befriedigt werden könne. Der Ausschuss stimmte für die beiden Baugebiete mit 25 Grundstücken in Reicholzheim und 16 in Dertingen Quadratmeterpreisen von 149 beziehungsweise 148 Euro zu.

Gerade für Baugebiete im Wertheimer Osten sei die Nachfrage nach Grundstücken sehr groß, wusste Brigitte Kohout (SPD). Dort sei der Zuzug auswärtiger Familien zu beobachten. Sie regte - ähnlich wie in Bad Mergentheim - ein Punktesystem beim Verkauf von Grundstücken an, um so Wertheimern beim Erwerb eines Baugrundstücks größere Chancen einzuräumen. Fachbereichsleiter Helmut Wießner kündigte an, dass die Verwaltung auch für Wertheim ein solches Punktesystem plane. Dies sei notwendig, weil schon "in naher Zukunft" die Nachfrage nach Baugrundstücken das Angebot übersteigen werde. Ein solches Punktesystem müsse allerdings "rechtssicher" sein und dürfe niemanden "diskriminieren", schilderte Wießner die Schwierigkeiten.

Eine Woche vor Start der Mainfranken-Messe in Würzburg wird die Stadt Wertheim am 18. September ihre neue Broschüre "Wohnen in Wertheim" in einer Auflage von rund 37.000 Stück in der Stadt und im Landkreis Würzburg verteilen. Ziel dieser Marketingkampagne sei es weiterhin, Bauplatz- oder Mietinteressenten, die sich Bauen oder Wohnen in und um Würzburg nicht mehr leisten können oder wollen, auf die Vorzüge Wertheims aufmerksam zu machen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Im Jahr 2019 hatte Wertheim noch mit einem eigenen Stand auf der Mainfrankenmesse für den Wohnstandort geworben. gufi