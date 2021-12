Wertheimer zeigen sich sehr spendabel

Wünschebaum: Viel Beteiligung an Aktion der Sparkasse Tauberfranken - Unterstützung für Kinder von Tafelladen-Kunden

Wertheim 19.12.2021 - 15:20 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Übergabe an den Tafelladen. Martina und Peter Hoffmann und Martin Scheurich (Sparkasse) übergeben die Präsente an Dieter Adelmann.

Toll auch für die vielen Kinder des Tafelladens. 252 Erwachsene und 199 Kinder kaufen dort derzeit vergünstigt ein und jetzt bekommen sie auch noch Weihnachtsgeschenke. Die Sparkasse TaubefFranken - vor allem deren Kunden - und die Kreuzwertheimer Stiftung von Martina und Peter Hoffmann machen es möglich.

Jedes Jahr mehr Dynamik

Der Weihnachtswünschebaum der Sparkasse ist ursprüngliche eine landkreisübergreifende Idee, die aber besonders in Wertheim - angetrieben vom hiesigen Filialbereichsleiter Martin Scheurich - , ganz bemerkenswert gut läuft. Immerhin so sehr, dass es hier eine lokale Wünschebaumaktion gibt, die von Jahr zu Jahr mehr Dynamik entwickelt.

Abgesichert durch die Hoffmann-Stiftung und im exklusiven Verbund mit dem Tafelladen konnten sich Sparkassen-Kunden entscheiden, bedürftigen Kindern ein Geschenk zu machen. Die Eltern der Tafelkinder hatten die Möglichkeit, die Wünsche ihrer Kinder zu benennen und meist waren das ganz bescheidene und bodenständige Dinge: Viel Kleidung, Kuscheltiere, kleine Spielzeuge.

Aktion ausgeweitet

Die Wünsche wurden auf anonym gehaltene Kärtchen übertragen und auf dem Wünschebaum in der Filiale ausgehängt. "Viele Kunden fragen schon lange vor dem Advent", hatte Scheurich gesagt und so war es in diesem Jahr erstmals so, dass schon nach drei Tagen alle Kärtchen einen Schenker gefunden hatte, sodass die Aktion ausgeweitet werden konnte. Am Freitag wurden die Geschenkpäckchen an den Leiter des Tafelladens übergeben, dort finden sie in den kommenden Tagen ihren Weg zu den Kindern. "Sagenhaft, eine großartige Sache", die Kinder seien sehr aufgeregt, sagte Dieter Adelmann am Freitag bei der Übergabe in der Wertheimer Sparkassenfiliale.

Michael Geringhoff